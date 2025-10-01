Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Dior: хайлайты дебютной женской коллекции Джонатана Андерсона

Ну, наконец-то! Корпус фэшн-тизеров (как голубое платье Ани Тейлор-Джой на Венецианском кинофестивале!) оформился в единый арт + фэшн нарратив (вот он, главный страх ретроградных клиенток Кьюри!) на квантовом подиуме-сфере на Авеню Монтен, 30 (локация первого шоу Кристиана Диора 1947 года!).

Халтер-версия знаменитого платья «Юнона»
Халтер-версия знаменитого платья «Юнона»

Диоровский металлик-тюрбан 1965 года превращается в интречато-платье (такое же было на Ане Тейлор-Джой во время Венецианского кинофестиваля!)
Диоровский металлик-тюрбан 1965 года превращается в интречато-платье (такое же было на Ане Тейлор-Джой во время Венецианского кинофестиваля!)

Жакет Bar в интерпретации Джонатана Андерсона
Жакет Bar в интерпретации Джонатана Андерсона

В окружении новорожденных амбассадоров (привет, Майки Мэдисон!) и фэшн-друзей по Loewe Джонатан лихо переработал диоровское наследие: металлик-тюрбан 1965 года превратился в интречато-платье (фото 3), платье «Юнона» — в коктейльный халтер, а сенлорановские вуали (как на Чайне Мачадо!) соседствовали с гальяновскими пиратками-кандибоберами.

Вот главные стайлинг-трюки с показа Dior: 

  • мини-юбка из джинсового денима — ин! 
  • носим кейп вместе с рубашками в акцентном гранд-бантике
  • миксуем кожаные мини с полупрозрачными flowercore-рубашками
  • бантик — лучший аксессуар
  • говорим «да» пастельным оттенкам и кружевным воротничкам (тоже оммаж «Юноне»!) 
Плюс забираем в вишлист драпированные платья-бантики (чуткий оммаж New Look!), кейпы, пальто-перевертыши, геометричные мини-тренчи, туфли-розы и юбки в драпировках (сиблинги карго-бриджей из мужской коллекции!). Ну а для устойчивого роста продаж (читай: чтобы семейство Арно из front row не так волновалось авангардистскому курсу!) припасен корпус it-bag (в том числе Lady Dior) и вневременные слингбэки (в бантиках!)

