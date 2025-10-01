Dior: хайлайты дебютной женской коллекции Джонатана Андерсона

Ну, наконец-то! Корпус фэшн-тизеров (как голубое платье Ани Тейлор-Джой на Венецианском кинофестивале!) оформился в единый арт + фэшн нарратив (вот он, главный страх ретроградных клиенток Кьюри!) на квантовом подиуме-сфере на Авеню Монтен, 30 (локация первого шоу Кристиана Диора 1947 года!).
В окружении новорожденных амбассадоров (привет, Майки Мэдисон!) и фэшн-друзей по Loewe Джонатан лихо переработал диоровское наследие: металлик-тюрбан 1965 года превратился в интречато-платье (фото 3), платье «Юнона» — в коктейльный халтер, а сенлорановские вуали (как на Чайне Мачадо!) соседствовали с гальяновскими пиратками-кандибоберами.
Вот главные стайлинг-трюки с показа Dior:
- мини-юбка из джинсового денима — ин!
- носим кейп вместе с рубашками в акцентном гранд-бантике
- миксуем кожаные мини с полупрозрачными flowercore-рубашками
- бантик — лучший аксессуар
- говорим «да» пастельным оттенкам и кружевным воротничкам (тоже оммаж «Юноне»!)
Плюс забираем в вишлист драпированные платья-бантики (чуткий оммаж New Look!), кейпы, пальто-перевертыши, геометричные мини-тренчи, туфли-розы и юбки в драпировках (сиблинги карго-бриджей из мужской коллекции!). Ну а для устойчивого роста продаж (читай: чтобы семейство Арно из front row не так волновалось авангардистскому курсу!) припасен корпус it-bag (в том числе Lady Dior) и вневременные слингбэки (в бантиках!)
