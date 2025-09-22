Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Dilara Findikoglu: как прошел лондонский показ Дилары Финдикоглу?

В новом сезоне турецкая дива дизайн-готики Дилара Финдикоглу хранит фэшн-верность самой себе: скрещивает дракула-кор с викторианскими вайбами, средневековым шиком, кутюрным мистицизмом и ориенталистскими референсами, нарочито доказывая, кто на самом деле идеальный худрук для модного дома Alexander McQueen.

Наоми на базе
Архивы пресс-служб

Наоми на базе

Послеобеденная скатерть в сезон черешни Факт: красные вишни на платье выполнены из силикона
Архивы пресс-служб

Послеобеденная скатерть в сезон черешни 

Факт: красные вишни на платье выполнены из силикона

Винтажный комод с Авито, который пылится в сохраненках
Архивы пресс-служб

Винтажный комод с Авито, который пылится в сохраненках

Обвешиваем руки массивными браслетами и вплетаем волосы сверкающие металлик-украшения (косплей Аноры!)
Архивы пресс-служб

Обвешиваем руки массивными браслетами и вплетаем волосы сверкающие металлик-украшения (косплей Аноры!) 

Дикие брекеты до вмешательства человека
Архивы пресс-служб

Дикие брекеты до вмешательства человека

Маски бурга — важнейший аксессуар шоу (и фэшн-ответ Дилары валентиновским каффам Алессандро Микеле!)
Архивы пресс-служб

Маски бурга — важнейший аксессуар шоу (и фэшн-ответ Дилары валентиновским каффам Алессандро Микеле!)

Внимание на первую it-bag Dilara Findikoglu — лекарский саквояж-арзтташе, дополненный компактным зеркальцем на цепочке сбоку «Если кто-то покупает у
Архивы пресс-служб

Внимание на первую it-bag Dilara Findikoglu — лекарский саквояж-арзтташе, дополненный компактным зеркальцем на цепочке сбоку

«Если кто-то покупает у меня одежду от кутюр, я бы хотела сделать и сумку, подходящую к его наряду. Я не разрабатываю отдельные вещи, я разрабатываю всё как цельный образ»

Змеиная кожа все еще с нами
Архивы пресс-служб

Змеиная кожа все еще с нами

Это комбо — викторианские рюши + шипованные рокерские ремешки
Архивы пресс-служб

Это комбо — викторианские рюши + шипованные рокерские ремешки 

Корсеты, многослойные полупрозрачные образы, обилие кожи, декора и фэшн-драмы — базовый минимум для шоу «Клетка невинности» Dilara Findikoglu, которое на этот раз прошло в древесных декорациях, отсылающих к фахверковой Деревне Марии-Антуанетты в Версале. За великороскошный максимум на показе отвечали red alert бодиконы, белые и пастельные оттенки (сливочная готика!), викторианские рюши, ориенталистские маски, латексные оперные перчатки и гольфы-ботфорты (уже видим на Вике Салават!), которые Дилара призывает носить везде и всюду. 

Вот главные стайлинг-трюки с показа Dilara Findikoglu: 

  • Это комбо — викторианские рюши + шипованные рокерские ремешки 
  • Обвешиваем руки массивными браслетами
  • Вплетаем волосы сверкающие металлик-украшения (косплей Аноры!) 
  • Встречаем первую it-bag Dilara Findikoglu — лекарский саквояж-арзтташе, дополненный мини-зеркальцем
  • Мастхэв — арабские маски бурга
  • Лучшие ожерелья — кресты и цепи
  • А самый модный цвет — белый
Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

Dilara Findikoglu SS26
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu SS26

ВАЖНО! Накануне шоу Дилара дала программное интервью WWD,  в котором наметила грандиозную фэшн-экспансию: модный дом Dilara Findikoglu расширится от кастомно-кутюрного пошива к коммерческому конвейеру (читай: к выпуску первой it-bag и запуска бьюти-линейки). Дилара также хочет открыть магазины в Лондоне, Франции и Италии. ««Моя мечта — открыть магазин в Palais Royal и ещё один в Венеции, потому что это мой самый любимый город в мире».

Вдобавок Дилара наметила ключевые главы собственного плутовского дизайн-пути. Шок первый: в 2015 году Дилара aka фэшн-бакалавр не прошла отбор на выпускной показ St Martins, и в отместку устроила guerilla-шоу прямо у входа, став суперзвездой (и главным шоустоппером ивента — буквально!) в медиа. Шок второй: из-за поступления в St Martins консервативно-мусульманский брат Дилары не разговаривал с ней 10 лет. «Он считает, что женщина не должна иметь права уехать в другую страну или даже пойти в ресторан одна, — рассказала Дилара. — Я пытаюсь исцелить свою родовую травму. Я вспоминаю всех женщин из моего прошлого, которые никогда не имели свободы и были заключены в клетки невинности. В детстве я не видела ни одной женщины, которая бы работала или управляла бизнесом. Я, безусловно, первый человек, который получил столько свободы в своей семье».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: