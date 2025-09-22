Dilara Findikoglu: как прошел лондонский показ Дилары Финдикоглу?

В новом сезоне турецкая дива дизайн-готики Дилара Финдикоглу хранит фэшн-верность самой себе: скрещивает дракула-кор с викторианскими вайбами, средневековым шиком, кутюрным мистицизмом и ориенталистскими референсами, нарочито доказывая, кто на самом деле идеальный худрук для модного дома Alexander McQueen.
Наоми на базе
Послеобеденная скатерть в сезон черешни
Факт: красные вишни на платье выполнены из силикона
Винтажный комод с Авито, который пылится в сохраненках
Обвешиваем руки массивными браслетами и вплетаем волосы сверкающие металлик-украшения (косплей Аноры!)
Дикие брекеты до вмешательства человека
Маски бурга — важнейший аксессуар шоу (и фэшн-ответ Дилары валентиновским каффам Алессандро Микеле!)
Внимание на первую it-bag Dilara Findikoglu — лекарский саквояж-арзтташе, дополненный компактным зеркальцем на цепочке сбоку
«Если кто-то покупает у меня одежду от кутюр, я бы хотела сделать и сумку, подходящую к его наряду. Я не разрабатываю отдельные вещи, я разрабатываю всё как цельный образ»
Змеиная кожа все еще с нами
Это комбо — викторианские рюши + шипованные рокерские ремешки
Корсеты, многослойные полупрозрачные образы, обилие кожи, декора и фэшн-драмы — базовый минимум для шоу «Клетка невинности» Dilara Findikoglu, которое на этот раз прошло в древесных декорациях, отсылающих к фахверковой Деревне Марии-Антуанетты в Версале. За великороскошный максимум на показе отвечали red alert бодиконы, белые и пастельные оттенки (сливочная готика!), викторианские рюши, ориенталистские маски, латексные оперные перчатки и гольфы-ботфорты (уже видим на Вике Салават!), которые Дилара призывает носить везде и всюду.
Вот главные стайлинг-трюки с показа Dilara Findikoglu:
ВАЖНО! Накануне шоу Дилара дала программное интервью WWD, в котором наметила грандиозную фэшн-экспансию: модный дом Dilara Findikoglu расширится от кастомно-кутюрного пошива к коммерческому конвейеру (читай: к выпуску первой it-bag и запуска бьюти-линейки). Дилара также хочет открыть магазины в Лондоне, Франции и Италии. ««Моя мечта — открыть магазин в Palais Royal и ещё один в Венеции, потому что это мой самый любимый город в мире».
Вдобавок Дилара наметила ключевые главы собственного плутовского дизайн-пути. Шок первый: в 2015 году Дилара aka фэшн-бакалавр не прошла отбор на выпускной показ St Martins, и в отместку устроила guerilla-шоу прямо у входа, став суперзвездой (и главным шоустоппером ивента — буквально!) в медиа. Шок второй: из-за поступления в St Martins консервативно-мусульманский брат Дилары не разговаривал с ней 10 лет. «Он считает, что женщина не должна иметь права уехать в другую страну или даже пойти в ресторан одна, — рассказала Дилара. — Я пытаюсь исцелить свою родовую травму. Я вспоминаю всех женщин из моего прошлого, которые никогда не имели свободы и были заключены в клетки невинности. В детстве я не видела ни одной женщины, которая бы работала или управляла бизнесом. Я, безусловно, первый человек, который получил столько свободы в своей семье».
