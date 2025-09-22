Dilara Findikoglu: как прошел лондонский показ Дилары Финдикоглу?

ВАЖНО! Накануне шоу Дилара дала программное интервью WWD, в котором наметила грандиозную фэшн-экспансию: модный дом Dilara Findikoglu расширится от кастомно-кутюрного пошива к коммерческому конвейеру (читай: к выпуску первой it-bag и запуска бьюти-линейки). Дилара также хочет открыть магазины в Лондоне, Франции и Италии. ««Моя мечта — открыть магазин в Palais Royal и ещё один в Венеции, потому что это мой самый любимый город в мире».

Вдобавок Дилара наметила ключевые главы собственного плутовского дизайн-пути. Шок первый: в 2015 году Дилара aka фэшн-бакалавр не прошла отбор на выпускной показ St Martins, и в отместку устроила guerilla-шоу прямо у входа, став суперзвездой (и главным шоустоппером ивента — буквально!) в медиа. Шок второй: из-за поступления в St Martins консервативно-мусульманский брат Дилары не разговаривал с ней 10 лет. «Он считает, что женщина не должна иметь права уехать в другую страну или даже пойти в ресторан одна, — рассказала Дилара. — Я пытаюсь исцелить свою родовую травму. Я вспоминаю всех женщин из моего прошлого, которые никогда не имели свободы и были заключены в клетки невинности. В детстве я не видела ни одной женщины, которая бы работала или управляла бизнесом. Я, безусловно, первый человек, который получил столько свободы в своей семье».