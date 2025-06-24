Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Saint Laurent: как прошел показ мужской коллекции в Bourse de Commerce

Неделя мужской моды в Париже — in! Показ хэдлайнера первого фэшн-дня — Энтони Ваккарелло — прошел под куполом бывшей Торговой биржи (принадлежит Фонду современного искусства Франсуа Пино!). Там же расположилась мультисенсорная инсталляция французского художника Селеста Бурсье-Мужено — невидимое течение двигает по 18-метровому бассейну белоснежные фарфоровые чаши, которые при столкновении издают деликатный звон. Посмотреть шоу Saint Laurent SS'26 собрались Джим Джармуш, Фрэнсис Форд Коппола и Гаспар Ноэ (если ваша вечеринка не похожа на эту, не зовите меня!). 

Пурпурный — все еще с нами (точно так же, как шортики с детсадовских утренников!)

Пурпурный — все еще с нами (точно так же, как шортики с детсадовских утренников!)

Когда переиграл и уничтожил самого Сандзо Вада

Когда переиграл и уничтожил самого Сандзо Вада

Блуза в новейшем оттенке olo или все-таки пакет из «Перекрестка»?

Блуза в новейшем оттенке olo или все-таки пакет из «Перекрестка»?

Продвинутый уровень стайлинга: сочетать рубашку с семейниками (а судьи кто?)

Продвинутый уровень стайлинга: сочетать рубашку с семейниками (а судьи кто?)

Конкурс мокрых рубашек, или Как я возвращаюсь домой без зонта (петербуржцы, Энтони Ваккарелло с нами!)

Конкурс мокрых рубашек, или Как я возвращаюсь домой без зонта (петербуржцы, Энтони Ваккарелло с нами!)

С одобрения худрука Saint Laurent ходим в пижаме даже в офис (главное — пиджак!)

С одобрения худрука Saint Laurent ходим в пижаме даже в офис (главное — пиджак!)

Смело затягиваем тренч неродным поясом (стайлинг-трюк уже давно практикуют автор блога Post Wintour Анна Махорина и фэшн-инфлюенсер Алина Симагина!)

Смело затягиваем тренч неродным поясом (стайлинг-трюк уже давно практикуют автор блога Post Wintour Анна Махорина и фэшн-инфлюенсер Алина Симагина!)

Без Словаря цветовых комбинаций Сандзо Вада в сезоне SS'26, по мнению Энтони Ваккарелло, точно не обойтись, а можно облегчить себе задачу и подглядеть уже готовые комбо с мужского показа Saint Laurent. Худрук мастерски жонглирует оттенками, собирая идеальные дуэты, трио и квартеты из обитателей цветового круга. Записываем: миксуем шафрановую двойку с горчичной рубашкой и медным галстуком, женим ментоловый с хвойным и песочным, сталкиваем баклажановый с болотным, оливковым и сочным манговым. 

Помимо жизнеутверждающих цветовых сочетаний присматриваемся к плечистым шелковым блузам и тренчам (нарочитый power dressing перекочевал в мужские образы с велюровых мини-платьев, кружевных топов и кожанок сезона FW'25!). Говорим «да» брюкам на пару размеров больше (затягиваем ремнем на талии), пижамным двойкам посреди дня (носим с объемным пиджаком и лакированными оксфордами) и ретро-аноракам. 

Фиксируем главные стайлинг-трюки с показа: сбиваем лишнюю спесь с галстука и небрежно прячем его кончик под рубашку, завязываем вокруг тренча неродной пояс и мэтчим нижнее белье с рубашкой. Плюс: подхватываем тренд на раздутые оправы (вместо самомнения!) и выгуливаем очки-маски по случаю и без — с нюдовой водолазкой, полосатой рубашкой и псевдомокрой блузой. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: