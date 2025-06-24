Saint Laurent: как прошел показ мужской коллекции в Bourse de Commerce

Неделя мужской моды в Париже — in! Показ хэдлайнера первого фэшн-дня — Энтони Ваккарелло — прошел под куполом бывшей Торговой биржи (принадлежит Фонду современного искусства Франсуа Пино!). Там же расположилась мультисенсорная инсталляция французского художника Селеста Бурсье-Мужено — невидимое течение двигает по 18-метровому бассейну белоснежные фарфоровые чаши, которые при столкновении издают деликатный звон. Посмотреть шоу Saint Laurent SS'26 собрались Джим Джармуш, Фрэнсис Форд Коппола и Гаспар Ноэ (если ваша вечеринка не похожа на эту, не зовите меня!).
Пурпурный — все еще с нами (точно так же, как шортики с детсадовских утренников!)
Когда переиграл и уничтожил самого Сандзо Вада
Блуза в новейшем оттенке olo или все-таки пакет из «Перекрестка»?
Продвинутый уровень стайлинга: сочетать рубашку с семейниками (а судьи кто?)
Конкурс мокрых рубашек, или Как я возвращаюсь домой без зонта (петербуржцы, Энтони Ваккарелло с нами!)
С одобрения худрука Saint Laurent ходим в пижаме даже в офис (главное — пиджак!)
Смело затягиваем тренч неродным поясом (стайлинг-трюк уже давно практикуют автор блога Post Wintour Анна Махорина и фэшн-инфлюенсер Алина Симагина!)
Без Словаря цветовых комбинаций Сандзо Вада в сезоне SS'26, по мнению Энтони Ваккарелло, точно не обойтись, а можно облегчить себе задачу и подглядеть уже готовые комбо с мужского показа Saint Laurent. Худрук мастерски жонглирует оттенками, собирая идеальные дуэты, трио и квартеты из обитателей цветового круга. Записываем: миксуем шафрановую двойку с горчичной рубашкой и медным галстуком, женим ментоловый с хвойным и песочным, сталкиваем баклажановый с болотным, оливковым и сочным манговым.
Помимо жизнеутверждающих цветовых сочетаний присматриваемся к плечистым шелковым блузам и тренчам (нарочитый power dressing перекочевал в мужские образы с велюровых мини-платьев, кружевных топов и кожанок сезона FW'25!). Говорим «да» брюкам на пару размеров больше (затягиваем ремнем на талии), пижамным двойкам посреди дня (носим с объемным пиджаком и лакированными оксфордами) и ретро-аноракам.
Фиксируем главные стайлинг-трюки с показа: сбиваем лишнюю спесь с галстука и небрежно прячем его кончик под рубашку, завязываем вокруг тренча неродной пояс и мэтчим нижнее белье с рубашкой. Плюс: подхватываем тренд на раздутые оправы (вместо самомнения!) и выгуливаем очки-маски по случаю и без — с нюдовой водолазкой, полосатой рубашкой и псевдомокрой блузой.
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