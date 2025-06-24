Saint Laurent: как прошел показ мужской коллекции в Bourse de Commerce

Без Словаря цветовых комбинаций Сандзо Вада в сезоне SS'26, по мнению Энтони Ваккарелло, точно не обойтись, а можно облегчить себе задачу и подглядеть уже готовые комбо с мужского показа Saint Laurent. Худрук мастерски жонглирует оттенками, собирая идеальные дуэты, трио и квартеты из обитателей цветового круга. Записываем: миксуем шафрановую двойку с горчичной рубашкой и медным галстуком, женим ментоловый с хвойным и песочным, сталкиваем баклажановый с болотным, оливковым и сочным манговым.