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Показы и коллекции

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Хайлайты последней ready-to-wear коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga

Одной рукой собирая чемоданы (Милан, встречай!), второй Демна пролистывает архивы, накопившиеся за десять лет работы под эгидой Balenciaga. Лить прощальные слезы пока рано — финальное шоу запланировано на 9 июля в рамках кутюрной Недели моды — но, кажется, лебединая песня Гвасалии все-таки спета (улыбаемся и машем!). Для своей последней ready-to-wear коллекции худрук вспомнил главное за все 35 шоу — от икеевских баулов до кутюр-денима и Ренаты Литвиновой. 

Легенадрный силуэт Hourglass и лодочки Knife, или старшеклассница со сменкой

Легенадрный силуэт Hourglass и лодочки Knife, или старшеклассница со сменкой

Когда заказала по айтему из каждого дропа Krivokoso за последний год

Когда заказала по айтему из каждого дропа Krivokoso за последний год

Для Ренаты этот показ тоже предфинальный (прощай, Париж — привет, Милан!)

Для Ренаты этот показ тоже предфинальный (прощай, Париж — привет, Милан!)

Буквально каждый из нас, когда подруга заставила выйти к «Ароматному миру»

Буквально каждый из нас, когда подруга заставила выйти к «Ароматному миру»

Хотели y2k — получайте реальный y2k (болеро не выкинули, надеюсь?)

Хотели y2k — получайте реальный y2k (болеро не выкинули, надеюсь?)

Я через 0,1 секунды, после того, как Ikea вернутся в Россию

Я через 0,1 секунды, после того, как Ikea вернутся в Россию

Нео здорового человека

Нео здорового человека

Ситуация: зима, восемь вечера, десятилетний я и домра

Ситуация: зима, восемь вечера, десятилетний я и домра 

Возведя в фэшн-ранг лазурный икеевский баул Frakta и хозяйственную сумку (знакома всем, кто хотя бы раз примерял джинсы на картонке!), худрук Balenciaga превратился в главного адепта поп-арта в индустрии. Быт, мало интересовавший больших игроков мира люкса, стал основой Balenciaga by Demna и, конечно, играющей на руку самому Гвасалии (и конгломерату Kering!) коммерчески успешной провокацией (вспоминаем и громоздкие Triple S, и лютую логоманию в пророческой коллаборации с Gucci, и весь образ постсоветского гопника с натянутыми на треники носками).

У каждого Уорхола должна быть своя Монро: главной героиней последней ready-to-wear коллекции Демна выбрал поп-икону своего поколения — Бритни Спирс. В коллаборацию вошли мерчеподобные футболки и худи с фотографиями селебрити и образы, вдохновленные выходами самой Спирс из нулевых — гламурные фуксиевые топы и алые брюки с меховой отделкой, боа из перьев, узкие блузы с рукавами-фонариками и псевдожабо и пестрые мини-платья в тандеме с зипкой-болеро. Плюс: к запуску коллекции Бритни Спирс составила плейлист с ее главными хитами и любимыми треками, которые вдохновляли ее на протяжении карьеры, а давний партнер Демны BFRND (делает музыку для Balenciaga и Vetements!) создал мини-альбом с ремиксами культовых Gimme More и Oops… I Did It Again — все доступно на Apple Music, Spotify и Balenciaga Music Hub.

В отличие от большинства модных шоу Balenciaga Resort 2026 — не руководство к фэшн-действию. Вместо очевидных трендов и наглядных стайлинг-трюков — внесезонный самооммаж с фэшн-хитами бренда. Здесь и приталенные жакеты и пальто Hourglass (конечно же, на Ренате!), и культовая Balenciaga Rodeo (обзавелась солидной фанбазой в лице Ким Кардашьян и Николь Кидман!) с житейским обвесом (контрольные рейв-браслеты, металлические замки с ключами, пивные крышки и грязные шнурки), и те самые Frakta, и многослойные куртки, и остроносые лодочки Knife, и само собой спортивные костюмы, которые Демна по традиции миксует с шлепками и мешком для сменки.

В предфинальной коллекции почти экс-креативный директор отказался от привычной (но не оставляющей равнодушным) провокации. И даже чулки в паре с горнолыжным пуховиком, широченные треники с ботильонами-трубами или псевдо-ПВД пакеты в качестве сумки на плече не взывают к понятиям плохого и хорошего вкуса — Демна успел научить нас тому, что все это, вообще-то, не так важно. И еще кое-чему: обыденность может стать фэшн-манифестом (и даже мусорный пакет будут разбирать за 1790 долларов!). 

«Работа над этой коллекцией была похожа на возвращение домой. Это был потрясающий акт любви к моде и пошиву одежды. Это конец замечательной эпохи, которую я хотел запечатлеть и отпраздновать, создав архетипы Balenciaga — людей, силуэты, атмосферу и идеи, которые были основополагающими в моей работе в этом удивительном доме».

Топ-15 знаковых образов Демны Гвасалии для Balenciaga

Вместе с Демной прощаемся с замечательной эпохой и вспоминаем его iconic-моменты на посту креативного директора Balenciaga.

Дебютное шоу Balenciaga FW'16: уже тогда Демна заложил традицию миксовать высокое и низкое (или как мы дружно стали носить пуховики с туфлями в

Дебютное шоу Balenciaga FW'16: уже тогда Демна заложил традицию миксовать высокое и низкое (или как мы дружно стали носить пуховики с туфлями в стразах — хотя бы по пути на новогодний корпоратив!)

Balenciaga SS'17: iconic pieces на месте — хозяйственная сумка и леггинсы-ботильоны

Balenciaga SS'17: iconic pieces на месте — хозяйственная сумка и леггинсы-ботильоны 

Balenciaga FW'17: птица счастья завтрашнего дня (когда немного обогнал пушисто-меховую обсессию коллег!)

Balenciaga FW'17: птица счастья завтрашнего дня (когда немного обогнал пушисто-меховую обсессию коллег!)

Balenciaga SS'18: практиковал полипринты до того, как это стало мейнстримом (фиксируем и тот самый ladylike — 2017 год, на минуточку!)

Balenciaga SS'18: практиковал полипринты до того, как это стало мейнстримом (фиксируем и тот самый ladylike — 2017 год, на минуточку!)

Balenciaga FW'18: где мы учились многослойности, Демна преподавал

Balenciaga FW'18: где мы учились многослойности, Демна преподавал 

Balenciaga SS'20: то самое платье Мардж Симпсон

Balenciaga SS'20: то самое платье Мардж Симпсон

Balenciaga Menswear FW'20: выстраиваем личные границы (и даже в метро в час пик!) по фэшн-методичке Демны

Balenciaga Menswear FW'20: выстраиваем личные границы (и даже в метро в час пик!) по фэшн-методичке Демны

Balenciaga Pre-Fall 2021: заставил всех поверить, что спортивные костюмы — это фэшн (а особенно, если за 3000 долларов!)

Balenciaga Pre-Fall 2021: заставил всех поверить, что спортивные костюмы — это фэшн (а особенно, если за 3000 долларов!)

Balenciaga FW'21 Couture: первое кутюрное шоу с 1968 года. Демна превратил джинсы в произведение портновского искусства — деним ткали и окрашивали

Balenciaga FW'21 Couture: первое кутюрное шоу с 1968 года. Демна превратил джинсы в произведение портновского искусства — деним ткали и окрашивали вручную на уникальном японском оборудовании 

Balenciaga FW'22: не просто мусорный пакет — а фэшн-манифест о беженцах

Balenciaga FW'22: не просто мусорный пакет — а фэшн-манифест о беженцах

Balenciaga FW'23 Couture: настоящий power dressing

Balenciaga FW'23 Couture: настоящий power dressing 

Balenciaga Pre-Fall 2024: когда представляешь себя селебрити в LA, а на самом деле становишься очередным предметом иронии худрука Balenciaga

Balenciaga Pre-Fall 2024: когда представляешь себя селебрити в LA, а на самом деле становишься очередным предметом иронии худрука Balenciaga

Balenciaga FW'24: инсталляция «Сушилка, когда она тебе очень нужна»

Balenciaga FW'24: инсталляция «Сушилка, когда она тебе очень нужна»

Balenciaga FW'24 Couture: это вам не простое худи с WB, а арт-айтем с псевдопринтом, который нарисован вручную

Balenciaga FW'24 Couture: это вам не простое худи с WB, а арт-айтем с псевдопринтом, который нарисован вручную 

Balenciaga SS'25: инклюзивность — out, оземпиковые дивы — in (Демна иронично кивает!)

Balenciaga SS'25: инклюзивность — out, оземпиковые дивы — in (Демна иронично кивает!)

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