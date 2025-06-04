Хайлайты последней ready-to-wear коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga

Одной рукой собирая чемоданы (Милан, встречай!), второй Демна пролистывает архивы, накопившиеся за десять лет работы под эгидой Balenciaga. Лить прощальные слезы пока рано — финальное шоу запланировано на 9 июля в рамках кутюрной Недели моды — но, кажется, лебединая песня Гвасалии все-таки спета (улыбаемся и машем!). Для своей последней ready-to-wear коллекции худрук вспомнил главное за все 35 шоу — от икеевских баулов до кутюр-денима и Ренаты Литвиновой.
Легенадрный силуэт Hourglass и лодочки Knife, или старшеклассница со сменкой
Когда заказала по айтему из каждого дропа Krivokoso за последний год
Для Ренаты этот показ тоже предфинальный (прощай, Париж — привет, Милан!)
Буквально каждый из нас, когда подруга заставила выйти к «Ароматному миру»
Хотели y2k — получайте реальный y2k (болеро не выкинули, надеюсь?)
Я через 0,1 секунды, после того, как Ikea вернутся в Россию
Нео здорового человека
Ситуация: зима, восемь вечера, десятилетний я и домра
Возведя в фэшн-ранг лазурный икеевский баул Frakta и хозяйственную сумку (знакома всем, кто хотя бы раз примерял джинсы на картонке!), худрук Balenciaga превратился в главного адепта поп-арта в индустрии. Быт, мало интересовавший больших игроков мира люкса, стал основой Balenciaga by Demna и, конечно, играющей на руку самому Гвасалии (и конгломерату Kering!) коммерчески успешной провокацией (вспоминаем и громоздкие Triple S, и лютую логоманию в пророческой коллаборации с Gucci, и весь образ постсоветского гопника с натянутыми на треники носками).
У каждого Уорхола должна быть своя Монро: главной героиней последней ready-to-wear коллекции Демна выбрал поп-икону своего поколения — Бритни Спирс. В коллаборацию вошли мерчеподобные футболки и худи с фотографиями селебрити и образы, вдохновленные выходами самой Спирс из нулевых — гламурные фуксиевые топы и алые брюки с меховой отделкой, боа из перьев, узкие блузы с рукавами-фонариками и псевдожабо и пестрые мини-платья в тандеме с зипкой-болеро. Плюс: к запуску коллекции Бритни Спирс составила плейлист с ее главными хитами и любимыми треками, которые вдохновляли ее на протяжении карьеры, а давний партнер Демны BFRND (делает музыку для Balenciaga и Vetements!) создал мини-альбом с ремиксами культовых Gimme More и Oops… I Did It Again — все доступно на Apple Music, Spotify и Balenciaga Music Hub.
В отличие от большинства модных шоу Balenciaga Resort 2026 — не руководство к фэшн-действию. Вместо очевидных трендов и наглядных стайлинг-трюков — внесезонный самооммаж с фэшн-хитами бренда. Здесь и приталенные жакеты и пальто Hourglass (конечно же, на Ренате!), и культовая Balenciaga Rodeo (обзавелась солидной фанбазой в лице Ким Кардашьян и Николь Кидман!) с житейским обвесом (контрольные рейв-браслеты, металлические замки с ключами, пивные крышки и грязные шнурки), и те самые Frakta, и многослойные куртки, и остроносые лодочки Knife, и само собой спортивные костюмы, которые Демна по традиции миксует с шлепками и мешком для сменки.
В предфинальной коллекции почти экс-креативный директор отказался от привычной (но не оставляющей равнодушным) провокации. И даже чулки в паре с горнолыжным пуховиком, широченные треники с ботильонами-трубами или псевдо-ПВД пакеты в качестве сумки на плече не взывают к понятиям плохого и хорошего вкуса — Демна успел научить нас тому, что все это, вообще-то, не так важно. И еще кое-чему: обыденность может стать фэшн-манифестом (и даже мусорный пакет будут разбирать за 1790 долларов!).
«Работа над этой коллекцией была похожа на возвращение домой. Это был потрясающий акт любви к моде и пошиву одежды. Это конец замечательной эпохи, которую я хотел запечатлеть и отпраздновать, создав архетипы Balenciaga — людей, силуэты, атмосферу и идеи, которые были основополагающими в моей работе в этом удивительном доме».
Топ-15 знаковых образов Демны Гвасалии для Balenciaga
Вместе с Демной прощаемся с замечательной эпохой и вспоминаем его iconic-моменты на посту креативного директора Balenciaga.
Дебютное шоу Balenciaga FW'16: уже тогда Демна заложил традицию миксовать высокое и низкое (или как мы дружно стали носить пуховики с туфлями в стразах — хотя бы по пути на новогодний корпоратив!)
Balenciaga SS'17: iconic pieces на месте — хозяйственная сумка и леггинсы-ботильоны
Balenciaga FW'17: птица счастья завтрашнего дня (когда немного обогнал пушисто-меховую обсессию коллег!)
Balenciaga SS'18: практиковал полипринты до того, как это стало мейнстримом (фиксируем и тот самый ladylike — 2017 год, на минуточку!)
Balenciaga FW'18: где мы учились многослойности, Демна преподавал
Balenciaga SS'20: то самое платье Мардж Симпсон
Balenciaga Menswear FW'20: выстраиваем личные границы (и даже в метро в час пик!) по фэшн-методичке Демны
Balenciaga Pre-Fall 2021: заставил всех поверить, что спортивные костюмы — это фэшн (а особенно, если за 3000 долларов!)
Balenciaga FW'21 Couture: первое кутюрное шоу с 1968 года. Демна превратил джинсы в произведение портновского искусства — деним ткали и окрашивали вручную на уникальном японском оборудовании
Balenciaga FW'22: не просто мусорный пакет — а фэшн-манифест о беженцах
Balenciaga FW'23 Couture: настоящий power dressing
Balenciaga Pre-Fall 2024: когда представляешь себя селебрити в LA, а на самом деле становишься очередным предметом иронии худрука Balenciaga
Balenciaga FW'24: инсталляция «Сушилка, когда она тебе очень нужна»
Balenciaga FW'24 Couture: это вам не простое худи с WB, а арт-айтем с псевдопринтом, который нарисован вручную
Balenciaga SS'25: инклюзивность — out, оземпиковые дивы — in (Демна иронично кивает!)
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