Хайлайты последней ready-to-wear коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga

Возведя в фэшн-ранг лазурный икеевский баул Frakta и хозяйственную сумку (знакома всем, кто хотя бы раз примерял джинсы на картонке!), худрук Balenciaga превратился в главного адепта поп-арта в индустрии. Быт, мало интересовавший больших игроков мира люкса, стал основой Balenciaga by Demna и, конечно, играющей на руку самому Гвасалии (и конгломерату Kering!) коммерчески успешной провокацией (вспоминаем и громоздкие Triple S, и лютую логоманию в пророческой коллаборации с Gucci, и весь образ постсоветского гопника с натянутыми на треники носками).

У каждого Уорхола должна быть своя Монро: главной героиней последней ready-to-wear коллекции Демна выбрал поп-икону своего поколения — Бритни Спирс. В коллаборацию вошли мерчеподобные футболки и худи с фотографиями селебрити и образы, вдохновленные выходами самой Спирс из нулевых — гламурные фуксиевые топы и алые брюки с меховой отделкой, боа из перьев, узкие блузы с рукавами-фонариками и псевдожабо и пестрые мини-платья в тандеме с зипкой-болеро. Плюс: к запуску коллекции Бритни Спирс составила плейлист с ее главными хитами и любимыми треками, которые вдохновляли ее на протяжении карьеры, а давний партнер Демны BFRND (делает музыку для Balenciaga и Vetements!) создал мини-альбом с ремиксами культовых Gimme More и Oops… I Did It Again — все доступно на Apple Music, Spotify и Balenciaga Music Hub.