Хайлайты последней ready-to-wear коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga

В отличие от большинства модных шоу Balenciaga Resort 2026 — не руководство к фэшн-действию. Вместо очевидных трендов и наглядных стайлинг-трюков — внесезонный самооммаж с фэшн-хитами бренда. Здесь и приталенные жакеты и пальто Hourglass (конечно же, на Ренате!), и культовая Balenciaga Rodeo (обзавелась солидной фанбазой в лице Ким Кардашьян и Николь Кидман!) с житейским обвесом (контрольные рейв-браслеты, металлические замки с ключами, пивные крышки и грязные шнурки), и те самые Frakta, и многослойные куртки, и остроносые лодочки Knife, и само собой спортивные костюмы, которые Демна по традиции миксует с шлепками и мешком для сменки.

В предфинальной коллекции почти экс-креативный директор отказался от привычной (но не оставляющей равнодушным) провокации. И даже чулки в паре с горнолыжным пуховиком, широченные треники с ботильонами-трубами или псевдо-ПВД пакеты в качестве сумки на плече не взывают к понятиям плохого и хорошего вкуса — Демна успел научить нас тому, что все это, вообще-то, не так важно. И еще кое-чему: обыденность может стать фэшн-манифестом (и даже мусорный пакет будут разбирать за 1790 долларов!).

«Работа над этой коллекцией была похожа на возвращение домой. Это был потрясающий акт любви к моде и пошиву одежды. Это конец замечательной эпохи, которую я хотел запечатлеть и отпраздновать, создав архетипы Balenciaga — людей, силуэты, атмосферу и идеи, которые были основополагающими в моей работе в этом удивительном доме».