Русские модели на неделях моды: Ирина Шейк, Сандра Мюррей, Леся Кафельникова и балерина Пелагея Нецветаева-Долгалева!

Главный русская модель отгремевшего модного сезона — Александра Волобуева aka Сандра Мюррей из Тольятти. Девушка работает вместе с агентством Monster и за прошедший месяц (всего лишь второй в карьере!) сделала 15 шоу брендов: открыла Dior (детская мечта Сандры!) и закрыла Alberta Ferretti, а еще прошлась у Schiaparelli, Chanel, Fendi, Ferragamo, Fendi и Versace. Важно! Сандра не просто выходит на подиум крутых модных домов — ей достаются самые виральные луки: от мемных футболок Stella McCartney и палеолитической шубы Ludovic de Saint Sernin до анималистичного бодиарта на шоу Duran Lantink.

И да, если вам второй сезон подряд не дает покоя генезис моделинг-псевдонима «Мюррей», вот что пишет сама Саша: «Загадка проста, когда в школе был тренд на смену фамилии в ВК, мне на ум пришла Мюррей. С тех пор и осталась — уже 10 лет».

Сандра Мюррей О хайлайтах фэшн-сезона: Больше всего мне запомнился показ Duran lantik! По моему мнению — он был самым виральным. Было весело наблюдать за всем процессом бодиарта: потребовалось 3,5 часа, чтобы нарисовать шкуру леопарда на мое голое тело. Сначала было некомфортно, но когда все тело было закрашено, рисунок ощущался как тонкий костюм.