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Показы и коллекции

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Русские модели на неделях моды: Ирина Шейк, Сандра Мюррей, Леся Кафельникова и балерина Пелагея Нецветаева-Долгалева!

Российские (и петербургские!) модели из сезона в сезон покоряют Prada, Dior и Schiaparelli, выгуливают самые виральные луки, открывают сверхмодные показы и становятся звездами фэшн-авангарда. Отдел моды Собака.ru вместе с кастинг-директором Данилом Белобрага (автор телеграм-канала Ashley Broken) собрал всех звезд русского моделинга в едином front row.

Сандра Мюррей

Прорыв сезона
Вика Вирс

Прорыв сезона
Лера Потомова

Прорыв сезона
Ирина Шейк

Фэшн-успех
Таня Чурбанова

Фэшн-успех
Алена (Alyosi) Соломатина

Фэшн-успех
Леся Кафельникова

Фэшн-успех
Вероника Иванова

Подиум-дебют
Натали Пастухова

Подиум-дебют
Соня Боева

Подиум-дебют
Саша Лусс

Камбэк сезона
Пелагея Нецветаева-Долгалева

Камбэк сезона
Nat Veil

Из Петербурга в Париж
Маша Скокова

Из Петербурга в Париж
Наташа Гончарова

Спецприз

Прорыв сезона 

Главные звезды сезона с грандиозными моделинг-перспективами

Сандра Мюррей 

Duran Lantink
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Dior
Архивы пресс-служб

Dior

Ludovic de Saint Sernin
Архивы пресс-служб

Ludovic de Saint Sernin

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Stella McCartney
Архивы пресс-служб

Stella McCartney

Versace
Архивы пресс-служб

Versace

Lanvin
Архивы пресс-служб

Lanvin

Alberta Ferretti
Архивы пресс-служб

Alberta Ferretti

Fendi
Архивы пресс-служб

Fendi

Max Mara
Архивы пресс-служб

Max Mara

Ferragamo
Архивы пресс-служб

Ferragamo

Главный русская модель отгремевшего модного сезона — Александра Волобуева aka Сандра Мюррей из Тольятти. Девушка работает вместе с агентством Monster и за прошедший месяц (всего лишь второй в карьере!) сделала 15 шоу брендов: открыла Dior (детская мечта Сандры!) и закрыла Alberta Ferretti, а еще прошлась у Schiaparelli, Chanel, Fendi, Ferragamo, Fendi и Versace. Важно! Сандра не просто выходит на подиум крутых модных домов — ей достаются самые виральные луки: от мемных футболок Stella McCartney и палеолитической шубы Ludovic de Saint Sernin до анималистичного бодиарта на шоу Duran Lantink.

И да, если вам второй сезон подряд не дает покоя генезис моделинг-псевдонима «Мюррей», вот что пишет сама Саша: «Загадка проста, когда в школе был тренд на смену фамилии в ВК, мне на ум пришла Мюррей. С тех пор и осталась — уже 10 лет».

Сандра Мюррей

О хайлайтах фэшн-сезона:

Больше всего мне запомнился показ Duran lantik! По моему мнению — он был самым виральным. Было весело наблюдать за всем процессом бодиарта: потребовалось 3,5 часа, чтобы нарисовать шкуру леопарда на мое голое тело. Сначала было некомфортно, но когда все тело было закрашено, рисунок ощущался как тонкий костюм.

Данил Белобрага

Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken

Сандре достаются очень виральные образы, как на Duran Lantink и кутюрном Jean Paul Gaultier (шоу в рамках кутюрной недели, но все же) — это хороший знак. В общем, встречайте новую звезду, от которой будем ждать много эдиториалов и кампейнов, а также появления в Hot List на Models.com.

Вика Вирс

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Dior
Архивы пресс-служб

Dior

Simkhai
Архивы пресс-служб

Simkhai

No 21
Архивы пресс-служб

No 21

Khaite
Архивы пресс-служб

Khaite

Dolce & Gabbana
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

Altuzarra
Архивы пресс-служб

Altuzarra

С восторгом наблюдаем за развитием моделинг-карьеры москвички Виктории Вирс, знакомой нам по кампейнам для Red September, Lime и Befree. Как и Сандра, Вика сделала второй сезон на мировом подиуме и собрала пул классных брендов — вышла на дэвидолинчевский подиум у Алессандро Микеле в Valentino, примерила гигашубы (с рукавами-базуками!) у Acne Studios и свитера-коконы Dries Van Noten (показ проходил в опере Гарнье!). 

Данил Белобрага

Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken

Безумно понравилась смена прически Вики, что в какой-то степени поспособствовало росту в сравнении с прошлым сезоном. Но расстроен, что Вики не было на Saint Laurent.

Лера Потомова

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Nina Ricci
Архивы пресс-служб

Nina Ricci

Kenzo
Архивы пресс-служб

Kenzo

Rokh
Архивы пресс-служб

Rokh

Moncler
Архивы пресс-служб

Moncler

Фиксируем: Лера Потомова — единственная русская модель, вышедшая на подиум Prada в новом сезоне (второй раз подряд — в прошлый раз делала шоу Миуччи Прады и Рафа Симонса на эксклюзиве!). Вдобавок подопечная агентства Avant собрала флэш-рояль из показов Moschino, Nina Ricci, Kenzo, Rokh и снежно-куршавельского après-ski перформанса Moncler. 

Данил Белобрага

Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken

Второе шоу Prada подряд — классный хайлайт в модельной карьере. Но если в прошлом сезоне Лера на эксклюзиве сделала одно шоу Эшли Брокау (кастинг-директор Prada — Прим.ред.), то в этом были неплохие показы и с другими кастинг-директорами — особенно Moncler с Пьерджорджо. Так что буду внимательно следить за фэшн-развитием Леры.

Фэшн-успех

Золотой состав российского моделинга на мировом подиуме

Ирина Шейк

Blumarine
Архивы пресс-служб

Blumarine

Ferrari
Архивы пресс-служб

Ferrari

Dsquared2
Архивы пресс-служб

Dsquared2

Tory Burch
Архивы пресс-служб

Tory Burch

Tod's
Архивы пресс-служб

Tod's

Dolce & Gabbana
Архивы пресс-служб

Dolce & Gabbana

Хотя сезон FW'25 был не самым удачным для Ирины Шейк (вероятно, копит силы для нового кампейна Gloria Jeans), Ирина остается фэшн-локомотивом русского моделинга (с фоточками домашнего оливье в сторис). Открыла дебютное шоу Давида Комахидзе для Blumarine, вышла на подиум Dsquared2, Dolce & Gabbana и Tod's — а еще успела сняться для обложки Dust и эдиториала французского Vogue.

Таня Чурбанова

Duran Lantink
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

Ferragamo
Архивы пресс-служб

Ferragamo

Hermès
Архивы пресс-служб

Hermès

Hodakova
Архивы пресс-служб

Hodakova

Ninna Ricci
Архивы пресс-служб

Ninna Ricci

Altuzarra
Архивы пресс-служб

Altuzarra

Toteme
Архивы пресс-служб

Toteme

Givenchy
Архивы пресс-служб

Givenchy

Patou
Архивы пресс-служб

Patou

Simone Rocha
Архивы пресс-служб

Simone Rocha

Versace
Архивы пресс-служб

Versace

Acne Studios
Архивы пресс-служб

Acne Studios

Уже четвертый сезон подряд самой востребованной российской моделью остается Таня Чурбанова из Мценска, сделавшая за сезон 19 шоу. В подиумном списке — показы Simone Rocha, Acne Studios, Duran Lantink и Hermès, а еще выход на дебютном показе Сары Бертон в роли худрука Givenchy. Плюс Таня появилась на шоу Hodakova и Ferragamo Максимилиана Дэвиса — оба стилизованны Лоттой Волковой (правая стайлинг-рука Миуччи Прады!). А еще успела сняться для мартовского эдиториала во французском Numero.

Алена (Alyosi) Саламатина

Dior
Архивы пресс-служб

Dior

Simone Rocha
Архивы пресс-служб

Simone Rocha

Diesel
Архивы пресс-служб

Diesel

Rokh
Архивы пресс-служб

Rokh

Внимательно следим за успешной моделинг-карьерой Алены Саламатиной — в этом сезоне расширила фэшн-диапазон за счет выхода у Гленна Мартенса в Diesel, а также в четвертый раз подряд сделала Dior Марии Грации Кьюри. Плюс стабильно рады видеть Алену на ромкорных показах Simone Rocha и Rokh.

Леся Кафельникова

Undercover
Архивы пресс-служб

Undercover

Blumarine
Архивы пресс-служб

Blumarine

Undercover
Архивы пресс-служб

Undercover

Weinsanto
Архивы пресс-служб

Weinsanto

Richard Quinn
Архивы пресс-служб

Richard Quinn

Iceberg
Архивы пресс-служб

Iceberg

Vivienne Westwood
Архивы пресс-служб

Vivienne Westwood

Georges Hobeika
Архивы пресс-служб

Georges Hobeika

Хотя отгремевший сезон проигрывает по моделинг-саспенсу предыдущим, многие российские подиум-хэдлайнеры сделали серию классных показов: например, Софья Стейнберг, Ана Россолович, Сона Дамзина и Даша Золотова. Но все же отдел моды Собака.ru хочет отдельно выделить модель (непростой судьбы) Лесю Кафельникову, открывшую (в вау-туфлях!) и закрывшую юбилейное шоу Undercover Джуна Такахаши (один из наиболее высокохудожественных показов fashion month!). Плюс поддержала дебют Давида Комахидзе в Blumarine, а также открыла Weinsanto и закрыла Iceberg. 

Подиум-дебют

Вероника Иванова

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Giambattista Valli
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Kenzo
Архивы пресс-служб

Kenzo

Мы не ошиблись, подметив фэшн-тренд на прерафаэлитовский огненный шик в каверстори декабрьского номера Собака.ru с актрисой Лизой Ищенко! В новом сезоне триумфатором подиума стала Вероника Иванова — сделала Giambattista Valli, Kenzo и вышла на шоу Valentino Алессандро Микеле. 

Данил Белобрага

Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken

Классика жанра: Веронику обнаружили, когда она работала в McDonald's. Первый раз вышла на подиум у Giambatista Valli, где мне ее лицо запомнилось сразу и навсегда (хорошее качество для модели!). После даже закрытый образ Valentino в очках не дал усомниться, что это та самая Вероника!

Натали Пастухова

Dries Van Noten
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Zimmermann
Архивы пресс-служб

Zimmermann

Lanvin
Архивы пресс-служб

Lanvin

Toteme
Архивы пресс-служб

Toteme

Moncler
Архивы пресс-служб

Moncler

Двойной дебют! На первом шоу Питера Копинга для Lanvin на подиум вышла 23-летняя Натали Пастухова (спортсменка в анамнезе!) из Архангельска. Следом вместе с Викой Вирс сделала дебютный сольный показ Джулиана Клаузнера в роли худрука Dries Van Noten. Также прошлась у Zimmermann и Toteme, финально закрепив моделинг-успех на куршавельском шоу Moncler.

Натали Пастухова

О дебюте

Я пришла в моделинг меньше года назад, мне было 22. Прошла путь от творческих съемок с начинающими фотографами в Санкт-Петербурге и самостоятельной поездки на контракт в Китай до знакомства со своим нынешним и любимым материнским агентством DNM (такое же, как у Сандры Мюррей. — Прим.ред.). Переживала, что пришла в индустрию слишком поздно, но коллеги меня быстро переубедили.

До моделинга я занималась спортом: всегда была «в форме» — но для старта работы все равно пришлось скинуть 25 кг. 

Самый эмоциональный показ — дебют на Lanvin. И с восторгом вспоминаю Moncler: мы находились в Альпах, шел снег, был магически красивый подиум и освещение. Я очень скучала по горам и зиме.

Соня Боева

Simone Rocha
Архивы пресс-служб

Simone Rocha

Moschino
Архивы пресс-служб

Moschino

Hodakova
Архивы пресс-служб

Hodakova

EENK
Архивы пресс-служб

EENK

Главная русская моделинг-звезда Недели моды в Лондоне и обладательница semi-exclusive oт Simone Rocha. На мировом подиуме Соня Боева (ученица математического факультета King’s College London!) дебютировала в палеолитическом меховом топе от Симон Роша, а следом сделала показы Moschino и Hodakova — и уже во всю позирует со страниц Self Service Magazine (на пару с Сандрой Мюррей!).

Камбэк сезона

Саша Лусс

Ludovic de Saint Sernin
Архивы пресс-служб

Ludovic de Saint Sernin

Мы привыкли к регулярному появлению Саши Лусс в крутых эдиториалах и кампейнах Love Republic, но ее выход на показе Ludovic de Saint Sernin на Неделе моды в Париже (после стольких лет!) — подиумный шоустоппер сезона. 

Пелагея Нецветаева-Долгалева

Архивы пресс-служб

Всегда рады видеть балерину (уверены, будущую приму!) Пелагею Нецветаеву-Долгалеву в каталоге Lime, кампейнах Kalmanovich и на сцене Большого театра (хотя лучше в Мариинке!), но больше всего счастливы ее спонтанному фэшн-возвращению на показ Miu Miu в последний день Недели моды в Париже. Напомним, ровно год назад в сезоне FW'24 Пелагея на три дня вырвалась из Москвы на шоу Valentino, Chanel и Miu Miu, заслужив фэшн-титул главного подиумного дебюта, — а на этот раз получает награду за триумфальный камбэк. 

Данил Белобрага

Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken

Редко, но метко! Шоу отличное, а в случае с Пелагеей особенно ценно, что ради одного показа ее готовы привезти в Париж. Интересно, как сложился бы сезон Пелагеи, если бы она находилась full time на неделе моды без балетных ограничений.

Из Петербурга в Париж

Nat Veil

Diesel
Архивы пресс-служб

Diesel

Niccolò Pasqualetti
Архивы пресс-служб

Niccolò Pasqualetti

Marine Serre
Архивы пресс-служб

Marine Serre

Главный петербургский фэшн-дебют сезона (помимо Давида Комахидзе в Blumarine) — Настя Ушакова aka Nat Veil, открывшая показ Diesel Гленна Мартенса, а следом вышедшая на подиум (в духе черного вигвама Дэвида Линча!) у Marine Serre и Niccolò Pasqualetti (тоже открыла шоу!).

Nat Veil

О дебюте на мировом подиуме

В большой моделинг попала случайно: приехала с молодым человеком в Таиланд, думала базироваться там, а в итоге познакомилась с агентом Георгием Фатьяновым из Masson — и понеслось. До этого снималась, но моделинг не играл ключевую роль в моей жизни: училась и занималась стрит-артом.

Больше всего понравился выход на Diesel — это был мой дебют, вдобавок я еще и открывала показ. Хотя глаза болели от линз и я ничего не видела, в восторге от сопричастности с таким большому шоу. Феминный образ Marine Serre тоже запал в сердце. Хореограф дал большую свободу в проходке, сказал, что можно посматривать на людей и даже улыбаться, поэтому было круто! 

Уже жду следующей недели моды: это драйв и новые возможности. 

Топ мест в Петербурге: забегаю в Gupsies & Jews — идеальное сочетание сырного бургера с игрой в бильярд и приятной музыкой. Лучший театр (по моему скромному мнению) — это театр «Мастерская», особенно спектакль Довлатов P.P.S. Ещё маствизит — «Мы» в Театре Кукол, любимая постановка по любимой книге.

Маша Скокова

Louis Vuitton
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton

Не перестаем восхищаться петербурженкой Машей Скоковой, сделавшей единственный, но неповторимый 36-й (и 30-й подряд — юбилей!) выход для Louis Vuitton. Фэшн-любимица Николя Жескьера связана эксклюзивным контрактом с модным домом и участвует в его показах уже 8 лет, начиная с осенне-зимнего сезона 2016 года (и не планирует останавливаться).

Спецприз

Наташа Гончарова

Miu Miu
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Мы знаем художницу Наташу Гончарову по авангардистским выставкам в MMOMA, корпусу восхитительных работ в галерее Sample и творческим коллабам с певицей «Ушко». Но этой весной Наташа вышла (буквально) на новый междисциплинарный уровень, пройдясь по подиуму Miu Miu в Йенском дворце (арт + фэшн коллаба мечты!).

Наташа Гончарова

Художница

Когда меня попросили отправить снепы на показ Miu Miu, случился прилив адреналина: работа с Миуччей всегда была моей робкой мечтой. Благодаря чутким советам и поддержке моего агентства Genom все получилось. А сам показ — вау! Каждый на своем месте, все работают, как единый организм, — впечатляет! Спасибо команде Miu Miu, что пригласили на шоу. Спасибо моим букерам, поверившим в меня тогда, когда это было так нужно. Ура! <3

Данил Белобрага

Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken

Прекрасная и успешная художница (даже на Models.com фигурирует как artist!), топовые агентства мечтали заполучить ее еще в 2014 году. При этом Наташе пришлось пройти через серию модельных отказов, РПП и непринятие себя. А когда Наташа уже вовсе отказалась от моделинга, то неожиданно сделала эксклюзив Miu Miu — спустя столько лет! Мне кажется, очень классный кейс достижения успеха и преодоления всех сложностей и трудностей!

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