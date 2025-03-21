Русские модели на неделях моды: Ирина Шейк, Сандра Мюррей, Леся Кафельникова и балерина Пелагея Нецветаева-Долгалева!

Российские (и петербургские!) модели из сезона в сезон покоряют Prada, Dior и Schiaparelli, выгуливают самые виральные луки, открывают сверхмодные показы и становятся звездами фэшн-авангарда. Отдел моды Собака.ru вместе с кастинг-директором Данилом Белобрага (автор телеграм-канала Ashley Broken) собрал всех звезд русского моделинга в едином front row.
Сандра Мюррей
Прорыв сезона
Вика Вирс
Прорыв сезона
Лера Потомова
Прорыв сезона
Ирина Шейк
Фэшн-успех
Таня Чурбанова
Фэшн-успех
Алена (Alyosi) Соломатина
Фэшн-успех
Леся Кафельникова
Фэшн-успех
Вероника Иванова
Подиум-дебют
Натали Пастухова
Подиум-дебют
Соня Боева
Подиум-дебют
Саша Лусс
Камбэк сезона
Пелагея Нецветаева-Долгалева
Камбэк сезона
Nat Veil
Из Петербурга в Париж
Маша Скокова
Из Петербурга в Париж
Наташа Гончарова
Спецприз
Прорыв сезона
Главные звезды сезона с грандиозными моделинг-перспективами
Сандра Мюррей
Главный русская модель отгремевшего модного сезона — Александра Волобуева aka Сандра Мюррей из Тольятти. Девушка работает вместе с агентством Monster и за прошедший месяц (всего лишь второй в карьере!) сделала 15 шоу брендов: открыла Dior (детская мечта Сандры!) и закрыла Alberta Ferretti, а еще прошлась у Schiaparelli, Chanel, Fendi, Ferragamo, Fendi и Versace. Важно! Сандра не просто выходит на подиум крутых модных домов — ей достаются самые виральные луки: от мемных футболок Stella McCartney и палеолитической шубы Ludovic de Saint Sernin до анималистичного бодиарта на шоу Duran Lantink.
И да, если вам второй сезон подряд не дает покоя генезис моделинг-псевдонима «Мюррей», вот что пишет сама Саша: «Загадка проста, когда в школе был тренд на смену фамилии в ВК, мне на ум пришла Мюррей. С тех пор и осталась — уже 10 лет».
Сандра Мюррей
О хайлайтах фэшн-сезона:
Больше всего мне запомнился показ Duran lantik! По моему мнению — он был самым виральным. Было весело наблюдать за всем процессом бодиарта: потребовалось 3,5 часа, чтобы нарисовать шкуру леопарда на мое голое тело. Сначала было некомфортно, но когда все тело было закрашено, рисунок ощущался как тонкий костюм.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Сандре достаются очень виральные образы, как на Duran Lantink и кутюрном Jean Paul Gaultier (шоу в рамках кутюрной недели, но все же) — это хороший знак. В общем, встречайте новую звезду, от которой будем ждать много эдиториалов и кампейнов, а также появления в Hot List на Models.com.
Вика Вирс
С восторгом наблюдаем за развитием моделинг-карьеры москвички Виктории Вирс, знакомой нам по кампейнам для Red September, Lime и Befree. Как и Сандра, Вика сделала второй сезон на мировом подиуме и собрала пул классных брендов — вышла на дэвидолинчевский подиум у Алессандро Микеле в Valentino, примерила гигашубы (с рукавами-базуками!) у Acne Studios и свитера-коконы Dries Van Noten (показ проходил в опере Гарнье!).
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Безумно понравилась смена прически Вики, что в какой-то степени поспособствовало росту в сравнении с прошлым сезоном. Но расстроен, что Вики не было на Saint Laurent.
Лера Потомова
Фиксируем: Лера Потомова — единственная русская модель, вышедшая на подиум Prada в новом сезоне (второй раз подряд — в прошлый раз делала шоу Миуччи Прады и Рафа Симонса на эксклюзиве!). Вдобавок подопечная агентства Avant собрала флэш-рояль из показов Moschino, Nina Ricci, Kenzo, Rokh и снежно-куршавельского après-ski перформанса Moncler.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Второе шоу Prada подряд — классный хайлайт в модельной карьере. Но если в прошлом сезоне Лера на эксклюзиве сделала одно шоу Эшли Брокау (кастинг-директор Prada — Прим.ред.), то в этом были неплохие показы и с другими кастинг-директорами — особенно Moncler с Пьерджорджо. Так что буду внимательно следить за фэшн-развитием Леры.
Фэшн-успех
Золотой состав российского моделинга на мировом подиуме
Ирина Шейк
Хотя сезон FW'25 был не самым удачным для Ирины Шейк (вероятно, копит силы для нового кампейна Gloria Jeans), Ирина остается фэшн-локомотивом русского моделинга (с фоточками домашнего оливье в сторис). Открыла дебютное шоу Давида Комахидзе для Blumarine, вышла на подиум Dsquared2, Dolce & Gabbana и Tod's — а еще успела сняться для обложки Dust и эдиториала французского Vogue.
Таня Чурбанова
Уже четвертый сезон подряд самой востребованной российской моделью остается Таня Чурбанова из Мценска, сделавшая за сезон 19 шоу. В подиумном списке — показы Simone Rocha, Acne Studios, Duran Lantink и Hermès, а еще выход на дебютном показе Сары Бертон в роли худрука Givenchy. Плюс Таня появилась на шоу Hodakova и Ferragamo Максимилиана Дэвиса — оба стилизованны Лоттой Волковой (правая стайлинг-рука Миуччи Прады!). А еще успела сняться для мартовского эдиториала во французском Numero.
Алена (Alyosi) Саламатина
Внимательно следим за успешной моделинг-карьерой Алены Саламатиной — в этом сезоне расширила фэшн-диапазон за счет выхода у Гленна Мартенса в Diesel, а также в четвертый раз подряд сделала Dior Марии Грации Кьюри. Плюс стабильно рады видеть Алену на ромкорных показах Simone Rocha и Rokh.
Леся Кафельникова
Хотя отгремевший сезон проигрывает по моделинг-саспенсу предыдущим, многие российские подиум-хэдлайнеры сделали серию классных показов: например, Софья Стейнберг, Ана Россолович, Сона Дамзина и Даша Золотова. Но все же отдел моды Собака.ru хочет отдельно выделить модель (непростой судьбы) Лесю Кафельникову, открывшую (в вау-туфлях!) и закрывшую юбилейное шоу Undercover Джуна Такахаши (один из наиболее высокохудожественных показов fashion month!). Плюс поддержала дебют Давида Комахидзе в Blumarine, а также открыла Weinsanto и закрыла Iceberg.
Подиум-дебют
Вероника Иванова
Мы не ошиблись, подметив фэшн-тренд на прерафаэлитовский огненный шик в каверстори декабрьского номера Собака.ru с актрисой Лизой Ищенко! В новом сезоне триумфатором подиума стала Вероника Иванова — сделала Giambattista Valli, Kenzo и вышла на шоу Valentino Алессандро Микеле.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Классика жанра: Веронику обнаружили, когда она работала в McDonald's. Первый раз вышла на подиум у Giambatista Valli, где мне ее лицо запомнилось сразу и навсегда (хорошее качество для модели!). После даже закрытый образ Valentino в очках не дал усомниться, что это та самая Вероника!
Натали Пастухова
Двойной дебют! На первом шоу Питера Копинга для Lanvin на подиум вышла 23-летняя Натали Пастухова (спортсменка в анамнезе!) из Архангельска. Следом вместе с Викой Вирс сделала дебютный сольный показ Джулиана Клаузнера в роли худрука Dries Van Noten. Также прошлась у Zimmermann и Toteme, финально закрепив моделинг-успех на куршавельском шоу Moncler.
Натали Пастухова
О дебюте
Я пришла в моделинг меньше года назад, мне было 22. Прошла путь от творческих съемок с начинающими фотографами в Санкт-Петербурге и самостоятельной поездки на контракт в Китай до знакомства со своим нынешним и любимым материнским агентством DNM (такое же, как у Сандры Мюррей. — Прим.ред.). Переживала, что пришла в индустрию слишком поздно, но коллеги меня быстро переубедили.
До моделинга я занималась спортом: всегда была «в форме» — но для старта работы все равно пришлось скинуть 25 кг.
Самый эмоциональный показ — дебют на Lanvin. И с восторгом вспоминаю Moncler: мы находились в Альпах, шел снег, был магически красивый подиум и освещение. Я очень скучала по горам и зиме.
Соня Боева
Главная русская моделинг-звезда Недели моды в Лондоне и обладательница semi-exclusive oт Simone Rocha. На мировом подиуме Соня Боева (ученица математического факультета King’s College London!) дебютировала в палеолитическом меховом топе от Симон Роша, а следом сделала показы Moschino и Hodakova — и уже во всю позирует со страниц Self Service Magazine (на пару с Сандрой Мюррей!).
Камбэк сезона
Саша Лусс
Ludovic de Saint Sernin
Мы привыкли к регулярному появлению Саши Лусс в крутых эдиториалах и кампейнах Love Republic, но ее выход на показе Ludovic de Saint Sernin на Неделе моды в Париже (после стольких лет!) — подиумный шоустоппер сезона.
Пелагея Нецветаева-Долгалева
Всегда рады видеть балерину (уверены, будущую приму!) Пелагею Нецветаеву-Долгалеву в каталоге Lime, кампейнах Kalmanovich и на сцене Большого театра (хотя лучше в Мариинке!), но больше всего счастливы ее спонтанному фэшн-возвращению на показ Miu Miu в последний день Недели моды в Париже. Напомним, ровно год назад в сезоне FW'24 Пелагея на три дня вырвалась из Москвы на шоу Valentino, Chanel и Miu Miu, заслужив фэшн-титул главного подиумного дебюта, — а на этот раз получает награду за триумфальный камбэк.
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Редко, но метко! Шоу отличное, а в случае с Пелагеей особенно ценно, что ради одного показа ее готовы привезти в Париж. Интересно, как сложился бы сезон Пелагеи, если бы она находилась full time на неделе моды без балетных ограничений.
Из Петербурга в Париж
Nat Veil
Главный петербургский фэшн-дебют сезона (помимо Давида Комахидзе в Blumarine) — Настя Ушакова aka Nat Veil, открывшая показ Diesel Гленна Мартенса, а следом вышедшая на подиум (в духе черного вигвама Дэвида Линча!) у Marine Serre и Niccolò Pasqualetti (тоже открыла шоу!).
Nat Veil
О дебюте на мировом подиуме
В большой моделинг попала случайно: приехала с молодым человеком в Таиланд, думала базироваться там, а в итоге познакомилась с агентом Георгием Фатьяновым из Masson — и понеслось. До этого снималась, но моделинг не играл ключевую роль в моей жизни: училась и занималась стрит-артом.
Больше всего понравился выход на Diesel — это был мой дебют, вдобавок я еще и открывала показ. Хотя глаза болели от линз и я ничего не видела, в восторге от сопричастности с таким большому шоу. Феминный образ Marine Serre тоже запал в сердце. Хореограф дал большую свободу в проходке, сказал, что можно посматривать на людей и даже улыбаться, поэтому было круто!
Уже жду следующей недели моды: это драйв и новые возможности.
Топ мест в Петербурге: забегаю в Gupsies & Jews — идеальное сочетание сырного бургера с игрой в бильярд и приятной музыкой. Лучший театр (по моему скромному мнению) — это театр «Мастерская», особенно спектакль Довлатов P.P.S. Ещё маствизит — «Мы» в Театре Кукол, любимая постановка по любимой книге.
Маша Скокова
Louis Vuitton
Не перестаем восхищаться петербурженкой Машей Скоковой, сделавшей единственный, но неповторимый 36-й (и 30-й подряд — юбилей!) выход для Louis Vuitton. Фэшн-любимица Николя Жескьера связана эксклюзивным контрактом с модным домом и участвует в его показах уже 8 лет, начиная с осенне-зимнего сезона 2016 года (и не планирует останавливаться).
Спецприз
Наташа Гончарова
Miu Miu
Мы знаем художницу Наташу Гончарову по авангардистским выставкам в MMOMA, корпусу восхитительных работ в галерее Sample и творческим коллабам с певицей «Ушко». Но этой весной Наташа вышла (буквально) на новый междисциплинарный уровень, пройдясь по подиуму Miu Miu в Йенском дворце (арт + фэшн коллаба мечты!).
Наташа Гончарова
Художница
Когда меня попросили отправить снепы на показ Miu Miu, случился прилив адреналина: работа с Миуччей всегда была моей робкой мечтой. Благодаря чутким советам и поддержке моего агентства Genom все получилось. А сам показ — вау! Каждый на своем месте, все работают, как единый организм, — впечатляет! Спасибо команде Miu Miu, что пригласили на шоу. Спасибо моим букерам, поверившим в меня тогда, когда это было так нужно. Ура! <3
Данил Белобрага
Кастинг-директор, автор телеграм-канала Ashley Broken
Прекрасная и успешная художница (даже на Models.com фигурирует как artist!), топовые агентства мечтали заполучить ее еще в 2014 году. При этом Наташе пришлось пройти через серию модельных отказов, РПП и непринятие себя. А когда Наташа уже вовсе отказалась от моделинга, то неожиданно сделала эксклюзив Miu Miu — спустя столько лет! Мне кажется, очень классный кейс достижения успеха и преодоления всех сложностей и трудностей!
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