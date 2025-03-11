Miu Miu: как прошел показ Миуччи Прады в Йенском дворце?

Miu Miu бросает вызов «Мехам Екатерины» и переодевает нас в пушистые боа, болеро и даже в укороченные шубы y2k-автоледи — все меха выгуливаем с полупрозрачными сорочками, высокими трикотажными гольфами (мечта зумеров!) и туфлями peep-toe, возвращенными силами Миуччи Прады в модный авангард из архивов 1950-х. Оттуда же синьора достала винтажные котелки на завязках (засчитываем за гибрид шляпки и чепчика!), приталенные офискорные костюмы из сурового хлопка и конусообразные бра, нарочито надетые под тонкие кардиганы и джемперы.

А еще наблюдаем фирменный стайлинг-прием Лотты Волковой: на смену небрежным колтунам пришли впопыхах застегнутые сорочки и сползшие на плечи лямки платьев.