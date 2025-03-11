Miu Miu: как прошел показ Миуччи Прады в Йенском дворце?

В последний день фэшн-сезона Миучча Прада по традиции собрала в Йенском дворце Miu Miu club (от Сидни Суини до Асапа Роки и Марка Эйдельштейна), где на пару с рок-звездой подиумнго стайлинга Лоттой Волковой приручила ретро-многослойность (с винтажными котелками и конусообразными бра!), раздала винтажный будуаркор (спойлер: срочно идем на Авито за бабушкиными сорочками из ГДР!) и провозгласила мех главным материалом 2025 года.
Катя Пушкарева плюс вайб
Это комбо: плечистая шуба автоледи + летящее полупрозрачное платье + туфли peep toe
Балерина Большого театра Пелагея Нецветаева-Долгалева вырвалась из хореографического цейтнота на подиум Miu Miu!
Образцовый пример небрежного вау-стайлинга Лотты Волковой: ультрафеминное платье со спущенными бретелями на плечи, из-под которого выглядывает нижнее белье
Фэшн-апргрейд поло от Miu Miu! Вместо каноничного прямолийнего ряда пуговок — асимметричная молния
Модель Саша Гордеев в суровом офискорном костюме
Рубрика «нам это надо»: тоут-фермуар и кроссовки со змеиными принтом! По канону многослойности Лотты Волковой сочетаем с воздушным лонгом, пестрым платьем и клеткокорным пальто (принт-комбинаторика!)
Запоминаем цветовое комбо: черный + салатовый
Джиджи Хадид (как обычно) вышла на подиум Miu Miu — на этот раз в плечистом пальто с батиного плеча
Miu Miu бросает вызов «Мехам Екатерины» и переодевает нас в пушистые боа, болеро и даже в укороченные шубы y2k-автоледи — все меха выгуливаем с полупрозрачными сорочками, высокими трикотажными гольфами (мечта зумеров!) и туфлями peep-toe, возвращенными силами Миуччи Прады в модный авангард из архивов 1950-х. Оттуда же синьора достала винтажные котелки на завязках (засчитываем за гибрид шляпки и чепчика!), приталенные офискорные костюмы из сурового хлопка и конусообразные бра, нарочито надетые под тонкие кардиганы и джемперы.
А еще наблюдаем фирменный стайлинг-прием Лотты Волковой: на смену небрежным колтунам пришли впопыхах застегнутые сорочки и сползшие на плечи лямки платьев.
Художница Наташа Гончарова в луке пушкинской альтушки-мечтательницы на подиуме Miu Miu!
Это комбо: кожаный тотал-лук + клеткобомбер
Все внимание на высокие носки (мечта зумеров!), щедро украшенные кристаллами!
Триумфальный камбэк (из советского гардероба) узких кожаных сапог с акцентной пряжкой на голени
Плечистое меховое болеро Miu Miu — каноничный пример ультрафеминного силуэта power curve (пришел на смену маскулинному стейтмент-дрессингу)
И да, снова носим сумку на сгибе локтя!
Красная шапочка
Чем больше стейтмент-браслетов — тем лучше
Фиксируем триумфальное возвращение узких кожаных сапог с акентной пряжкой на голени. Плюс запасаемся поло с асимметричной застежкой и массивными flowercore-украшениями: помимо серег и комбо браслетов присматриваемся к брошам, которыми украшаем полы пальто, кардиганов, джемперов и топы с акцентным вырезом. А еще прямо сейчас начинаем носить вместе с любимыми сникерами (сезон!) высокие носки, щедро украшенные кристаллами.
Носим сумку не только на локотке (его оставляем для мехового боа), но и на запястье — а еще для тепла надеваем поло под спортшик-костюм (все — с асимметричным вырезов у горловины!)
Pov та самая куртка с антресоли
Еще одно классное цветовое комбо: черный + красный + персиковый
Стайлинг-трюк для самых смелых: не застегиваем пуговицы и носим платье нараспашку (ну да а что)
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