Loewe: как прошла фэшн-выставка Джонатана Андерсона в особняке Карла Лагерфельда?

Джонатан Андерсон решил бросить вызов выставке Louvre Couture: для показа своей прощальной коллекции Loewe (дизайнеру пророчат место в Dior) отказался от шоу в пользу выставки в парижском особняке Карла Лагерфельда Hôtel de Maisons.
Пальто-коконы по мотивам текстильных панно Анни Альберс
Особняк Карла Лагерфельда Hôtel de Maisons и лабиринт из арт-мухоморов
Волшебная тыковка
Джонатан Андерсон VS Питер Мюлье
Культовые хобо Loewe, расшитые колорблок-бисером (в референсах — геометрический абстракционизм Джозефа Альберса)
Платья из копны бахромы
Тема сложносочиненных драпировок раскрыта
Золотые гибридоштиблеты!
Коллекция сумок Loewe во сне за 5 минут до пробуждения
Нам надо — брелки-желуди!
Фрак для следующего «Оскара» Юры Борисова
Главным референсом новой арт + фэшн коллекции Loewe стали работы главной паверкапл европейского совриска — Анни и Джозефа Альберс (она — выпускница Баухауса, виртуоз арт-текстиля и первая женщина-художница, чьи работы показывал MOMA, он — титан геометрического абстракционизма).
Увидели пальто-коконы по мотивам текстильных панно Анни, а еще расшитые колорблок-бисером сумки, двубортные пальто с акцентной меховой опушкой (тренд!), брюки-чапсы, платья из хитросплетенной бахромы и даже золотистые лоферы-штиблеты!
Это комбо: летящие лиловые платья + градиентные оксфорды
Культовая Loewe Puzzle в новой ипостаси
Вязаные тапатули (с кристаллом-прицепом!)
Мастхэв — брюки-чапсы
Без ботфортов и колорблок лонгов-крыльев никуда
Новый it-кисет в микро-помпонах!
Хрустальная туфелька
Новая арт + фэшн версия сумки-ведра
Сидим на дорожку (в Dior)
Впрочем, как и на шоу Balenciaga, главной звездой фэшн-выставки Loewe стал Марк Эйдельштейн — например, слился с андерсоновскими тыковками и поиграл в салочки с редакцией Interview в саду арт-мухоморов!
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