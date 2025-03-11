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Показы и коллекции

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Loewe: как прошла фэшн-выставка Джонатана Андерсона в особняке Карла Лагерфельда?

Джонатан Андерсон решил бросить вызов выставке Louvre Couture: для показа своей прощальной коллекции Loewe (дизайнеру пророчат место в Dior) отказался от шоу в пользу выставки в парижском особняке Карла Лагерфельда Hôtel de Maisons.

Пальто-коконы по мотивам текстильных панно Анни Альберс
Архивы пресс-служб

Пальто-коконы по мотивам текстильных панно Анни Альберс

Особняк Карла Лагерфельда Hôtel de Maisons и лабиринт из арт-мухоморов
Архивы пресс-служб

Особняк Карла Лагерфельда Hôtel de Maisons и лабиринт из арт-мухоморов

Волшебная тыковка
Архивы пресс-служб

Волшебная тыковка

Джонатан Андерсон VS Питер Мюлье
Архивы пресс-служб

Джонатан Андерсон VS Питер Мюлье

Культовые хобо Loewe, расшитые колорблок-бисером (в референсах — геометрический абстракционизм Джозефа Альберса)
Архивы пресс-служб

Культовые хобо Loewe, расшитые колорблок-бисером (в референсах — геометрический абстракционизм Джозефа Альберса)

Платья из копны бахромы
Архивы пресс-служб

Платья из копны бахромы

Тема сложносочиненных драпировок раскрыта
Архивы пресс-служб

Тема сложносочиненных драпировок раскрыта

Золотые гибридоштиблеты!
Архивы пресс-служб

Золотые гибридоштиблеты!

Коллекция сумок Loewe во сне за 5 минут до пробуждения
Архивы пресс-служб

Коллекция сумок Loewe во сне за 5 минут до пробуждения

Нам надо — брелки-желуди!
Архивы пресс-служб

Нам надо — брелки-желуди!

Фрак для следующего «Оскара» Юры Борисова
Архивы пресс-служб

Фрак для следующего «Оскара» Юры Борисова

Главным референсом новой арт + фэшн коллекции Loewe стали работы главной паверкапл европейского совриска — Анни и Джозефа Альберс (она — выпускница Баухауса, виртуоз арт-текстиля и первая женщина-художница, чьи работы показывал MOMA, он — титан геометрического абстракционизма).

Увидели пальто-коконы по мотивам текстильных панно Анни, а еще расшитые колорблок-бисером сумки, двубортные пальто с акцентной меховой опушкой (тренд!), брюки-чапсы, платья из хитросплетенной бахромы и даже золотистые лоферы-штиблеты!

Это комбо: летящие лиловые платья + градиентные оксфорды
Архивы пресс-служб

Это комбо: летящие лиловые платья + градиентные оксфорды

Культовая Loewe Puzzle в новой ипостаси
Архивы пресс-служб

Культовая Loewe Puzzle в новой ипостаси

Архивы пресс-служб
Вязаные тапатули (с кристаллом-прицепом!)
Архивы пресс-служб

Вязаные тапатули (с кристаллом-прицепом!)

Мастхэв — брюки-чапсы
Архивы пресс-служб

Мастхэв — брюки-чапсы

Без ботфортов и колорблок лонгов-крыльев никуда
Архивы пресс-служб

Без ботфортов и колорблок лонгов-крыльев никуда

Новый it-кисет в микро-помпонах!
Архивы пресс-служб

Новый it-кисет в микро-помпонах!

Хрустальная туфелька
Архивы пресс-служб

Хрустальная туфелька

Архивы пресс-служб
Новая арт + фэшн версия сумки-ведра
Архивы пресс-служб

Новая арт + фэшн версия сумки-ведра 

Сидим на дорожку (в Dior)
Архивы пресс-служб

Сидим на дорожку (в Dior)

Впрочем, как и на шоу Balenciaga, главной звездой фэшн-выставки Loewe стал Марк Эйдельштейн — например, слился с андерсоновскими тыковками и поиграл в салочки с редакцией Interview в саду арт-мухоморов!

Марк Эйдельштейн
Архивы пресс-служб
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Архивы пресс-служб
Марк Эйдельштейн

Самый востребованный актер-зумер Марк Эйдельштейн: «Когда я узнал, что у "Аноры" главный приз Канн, то бегал по психушке и вопил: "Ребята, мы “Золотую ветвь” получили"»

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Марк Эйдельштейн

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