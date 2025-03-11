Loewe: как прошла фэшн-выставка Джонатана Андерсона в особняке Карла Лагерфельда?

Главным референсом новой арт + фэшн коллекции Loewe стали работы главной паверкапл европейского совриска — Анни и Джозефа Альберс (она — выпускница Баухауса, виртуоз арт-текстиля и первая женщина-художница, чьи работы показывал MOMA, он — титан геометрического абстракционизма).

Увидели пальто-коконы по мотивам текстильных панно Анни, а еще расшитые колорблок-бисером сумки, двубортные пальто с акцентной меховой опушкой (тренд!), брюки-чапсы, платья из хитросплетенной бахромы и даже золотистые лоферы-штиблеты!