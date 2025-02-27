Prada: как прошел миланский показ Миуччи Прада и Рафа Симонса?

В следующем сезоне дизайн-дуэт нашего сердца советует не относиться к себе (и моде!) слишком серьезно и, вообще, наконец расслабиться. Без тени сомнения выгуливаем не подошедшее по размеру, но подошедшее под настроение цветочное платье. То же касается маскулинного ретро-пальто, которое в два счета сажаем по фигуре с помощью тонкого ремешка. Говорим «да» пижамам даже в условиях будничных планерок — для этих случаев Миучча и Раф отшили варианты, мимикрирующие под солидные двойки. Игнорируем условности и носим мех во время мокрого снега и дождя в виде пушистых воротников на неоново-зеленых дождевиках (brat fall!) и шуб, покрытых пленкой. А еще было замечено идеальное комбо для неустойчивого петербургского лета — миксуем акварельный купальник со старомодной миди-юбкой из шерсти (ситуация: одной ногой в отпуске!).