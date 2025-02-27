Prada: как прошел миланский показ Миуччи Прада и Рафа Симонса?

Хэдлайнеры миланской Недели моды — Миучча Прада и Раф Симонс — возвращают консервативные ретро-силуэты в тандеме с акварельными флористическими принтами, меховыми воротниками-обманками и пижамами, реинкарнированными в костюмные двойки.
Первобытные шкуры, доставшиеся в наследство от мужской коллекции
Это комбо: цветочный купальник + шерстяная ретро-юбка
Без меха в следующем сезоне никуда — носим даже в ливень с brat-дождевиком
Имитация меховых воротников — ворсистые накладки на лацканы
Мятая кожа — это тренд (заверено Гленном Мартенсом в Diesel!)
Носим пижамы везде и всюду — Миучча и Раф отшили вариант для рабочих планерок
Примеряем peep-toe не только в виде сабо Fendi, но сапог Prada
В следующем сезоне дизайн-дуэт нашего сердца советует не относиться к себе (и моде!) слишком серьезно и, вообще, наконец расслабиться. Без тени сомнения выгуливаем не подошедшее по размеру, но подошедшее под настроение цветочное платье. То же касается маскулинного ретро-пальто, которое в два счета сажаем по фигуре с помощью тонкого ремешка. Говорим «да» пижамам даже в условиях будничных планерок — для этих случаев Миучча и Раф отшили варианты, мимикрирующие под солидные двойки. Игнорируем условности и носим мех во время мокрого снега и дождя в виде пушистых воротников на неоново-зеленых дождевиках (brat fall!) и шуб, покрытых пленкой. А еще было замечено идеальное комбо для неустойчивого петербургского лета — миксуем акварельный купальник со старомодной миди-юбкой из шерсти (ситуация: одной ногой в отпуске!).
Из мужской коллекции в женскую перекочевали первобытные шкуры и побрякивающий декор на джемперах в виде цепочек и подвесок. Судя по показам сезона FW'25, без кожи не обойтись: у Prada присматриваемся к помятым (новый тренд!) двойкам с объемными жакетами и расклешенным юбкам со сборкой на талии. Продолжаем носить вещи-гибриды и пополняем коллекцию мини-юбками с поясом от костюмных брюк, мутантами шуб и жакетов (с имитацией мехового воротника!), сапогами peep-toe (до ближайшей лужи!) и туфлями с акульими плавниками.
Комментарии (0)