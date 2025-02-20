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Показы и коллекции

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Хайлайты весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko с Симоной Куст и Софи Дамзиной в главных ролях

Кружевные баски, ретро-бюстье, пасторальные корсеты, топы с рукавами-буфами и цветочный принт — главные ингредиенты новой коллекции Ulyana Sergeenko, вдохновленной костюмами дягилевских «Русских сезонов» и фильмом «Ромео и Джульетта» Франко Дзефирелли. Рассказываем о веснне-летнем кампейне, а еще — об открытии ар-деко бутика во «Временах года» (проект петербургского дизайнера Тима Вересновского!). 

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Ulyana Sergeenko SS'25

Пионер вернувшегося в топ трендов ретро-стиля ladylike Ульяна Сергеенко показала новую коллекцию, в которой поженила «Русские сезоны» Дягилева и образ Джульетты из фильма Франко Дзефирелли с собственными узнаваемыми фэшн-кодами. Первыми приталенные платья с цветочным принтом, топы-бюстье, корсеты из хлопкового шитья, макси с шифоновыми рукавами-буфами и кружевные юбки примерили Симона Куст (сотрудничала с Saint Laurent, Tom Ford и Paco Rabanne!) и Софи Дамзина (в портфолио — показы Givenchy, Dior и Valentino!). Плюс: за стайлинг ажурных басок с блумерсами, флористических сарафанов с сумками из рафии, твидовых жакетов с яркими платками отвечала стилист Виктория Секрие. 

Кампейн демикутюрной коллекции SS'25 украсил витрины нового бутика Ulyana Sergeenko во «Временах года». За дизайн-проект в стиле каноничного светского салона и кутюрных ателье XX века отвечал петербуржец Тим Вересновский. 

«Мы стремились отойти от привычного формата бутика и создать камерное пространство с идеально выстроенным светом, чтобы показать всю красоту кутюрных платьев Ulyana Sergeenko. Главные референсы — золотые 1950-ые, миниатюрные итальянские бары и гранд-поезд Восточный экспресс. Отсюда — обилие лакового дерева в отделке, портьеры-занавесы, диваны в духе ретро-вагона первого класса и барная стойка, украшенная розовым мрамором и фирменными игрушечными лошадками Ulyana Sergeenko. Манекены с ручной вышивкой создавались на заказ в Париже, а люстры из мурманского стекла собирали на винтажных рынках Италии и Техаса», — поделился Тим с Собака.ru. 

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