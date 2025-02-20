Хайлайты весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko с Симоной Куст и Софи Дамзиной в главных ролях

Кружевные баски, ретро-бюстье, пасторальные корсеты, топы с рукавами-буфами и цветочный принт — главные ингредиенты новой коллекции Ulyana Sergeenko, вдохновленной костюмами дягилевских «Русских сезонов» и фильмом «Ромео и Джульетта» Франко Дзефирелли. Рассказываем о веснне-летнем кампейне, а еще — об открытии ар-деко бутика во «Временах года» (проект петербургского дизайнера Тима Вересновского!).
Пионер вернувшегося в топ трендов ретро-стиля ladylike Ульяна Сергеенко показала новую коллекцию, в которой поженила «Русские сезоны» Дягилева и образ Джульетты из фильма Франко Дзефирелли с собственными узнаваемыми фэшн-кодами. Первыми приталенные платья с цветочным принтом, топы-бюстье, корсеты из хлопкового шитья, макси с шифоновыми рукавами-буфами и кружевные юбки примерили Симона Куст (сотрудничала с Saint Laurent, Tom Ford и Paco Rabanne!) и Софи Дамзина (в портфолио — показы Givenchy, Dior и Valentino!). Плюс: за стайлинг ажурных басок с блумерсами, флористических сарафанов с сумками из рафии, твидовых жакетов с яркими платками отвечала стилист Виктория Секрие.
Кампейн демикутюрной коллекции SS'25 украсил витрины нового бутика Ulyana Sergeenko во «Временах года». За дизайн-проект в стиле каноничного светского салона и кутюрных ателье XX века отвечал петербуржец Тим Вересновский.
«Мы стремились отойти от привычного формата бутика и создать камерное пространство с идеально выстроенным светом, чтобы показать всю красоту кутюрных платьев Ulyana Sergeenko. Главные референсы — золотые 1950-ые, миниатюрные итальянские бары и гранд-поезд Восточный экспресс. Отсюда — обилие лакового дерева в отделке, портьеры-занавесы, диваны в духе ретро-вагона первого класса и барная стойка, украшенная розовым мрамором и фирменными игрушечными лошадками Ulyana Sergeenko. Манекены с ручной вышивкой создавались на заказ в Париже, а люстры из мурманского стекла собирали на винтажных рынках Италии и Техаса», — поделился Тим с Собака.ru.
Комментарии (0)