Хайлайты весенне-летней коллекции Ulyana Sergeenko с Симоной Куст и Софи Дамзиной в главных ролях

Кампейн демикутюрной коллекции SS'25 украсил витрины нового бутика Ulyana Sergeenko во «Временах года». За дизайн-проект в стиле каноничного светского салона и кутюрных ателье XX века отвечал петербуржец Тим Вересновский.

«Мы стремились отойти от привычного формата бутика и создать камерное пространство с идеально выстроенным светом, чтобы показать всю красоту кутюрных платьев Ulyana Sergeenko. Главные референсы — золотые 1950-ые, миниатюрные итальянские бары и гранд-поезд Восточный экспресс. Отсюда — обилие лакового дерева в отделке, портьеры-занавесы, диваны в духе ретро-вагона первого класса и барная стойка, украшенная розовым мрамором и фирменными игрушечными лошадками Ulyana Sergeenko. Манекены с ручной вышивкой создавались на заказ в Париже, а люстры из мурманского стекла собирали на винтажных рынках Италии и Техаса», — поделился Тим с Собака.ru.