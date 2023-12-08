Как воспитать супермодель? А как получить панковский вайб по наследству? Узнали у звезды русского андерграунда Александра Петлюры и его дочери Симоны Куст!

Бодипозитив, нестандартная красота, антиэйдж стали магистральными трендами в 2020-х, а вы объявили своей музой и королевой московского андеграунда 66-летнюю Пани Броню еще в 1990-х, выводили на подиумы нейроотличных и «маленьких» людей. Получается, вы визионер?

Да уж. А тогда меня яростно обвиняли в том, что я издеваюсь над стариками. Когда я взялся за Броню, она была вся в экземе, ножки у нее были 35–36 размера, а ­обувь 41-го — из-за нестриженных годами ногтей. Мы ее затащили в ванну, и эти ногти отпали — я чуть в обморок не упал от запаха этого грибкового. И я сказал: «Броня, хватит быть бомжихой, будем делать из тебя звезду».

И сделали: когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, я не знала кем, но на пенсии хотела бы стать Пани Броней и умереть на танцполе желательно позднее 90 лет. Вы мне подарили ощущение, что это возможно.

Вот и я считаю, что это был мегасоциальный проект о том, как можно быть счастливой в старости и проживать свою лучшую жизнь в возрасте глубоко за 60. До нашей встречи Броня в детстве однажды была в Сочи с мамой, а мы с ней объехали полмира. Я даже хотел ее взять к Роберту Уилсону (режиссер, драматург и сценограф основал культурную институцию — академию и лабораторию театрального искусства. — Прим. ред.) в арт-резиденцию в его Уотермилл-центр в Нью-Йорк, но Броне не дали американскую визу. Ну я привез ее фотографию, напечатанную на картоне в полный рост, и везде с ней ходил. Говорили даже, что если бы не Броня, никто бы не знал Петлюру. Это нравилось не всем. На меня прямо-таки набрасывались возрастные тетки и били сумочками. Одна пришла и говорит: «У меня пистолет, я пришла тебя убить».

Это же сюжет фильма «Я стреляла в Энди Уорхола»: радикальная феминистка Валери Соланс в 1968-м все-таки тяжело ранила художника. Хорошо, что вам повезло больше.

Я сказал: «Фанни Каплан, что ли? Ну, давай, фигачь!» (анархистка, которая покушалась на жизнь Владимира Ленина. — Прим. ред.). Но она не выстрелила почему-то. День рождения Брони я праздную каждое 5 мая — и в следующем году мы отметим ее столетие фестивалем в центре Стаса Намина. Соберемся с теми, кто участвовал в жертвоприношениях при ее жизни (я так называл это событие — крутые артисты приносили Броне дары в виде своих перформансов), позовем разную талантливую молодежь и не молодежь. По мотивам перформанса 1992 года «Снегурочки не умирают», где Пани Броня в заграничном белом пальто, платье и шапке играла собственно Снегурочку, такой холодный типаж и минимализм, — я ставлю спектакль с участием всех трех моих дочерей — младшая Аврора будет Броней в детстве, Ульяна — в юности, а Симона — в зрелости. Пани Броня считала себя моей дочерью, поэтому Снегурочек могут играть только мои дети — эта роль передается по наследству. Гарик Сукачев обещает исполнить «Моя бабушка курит трубку», будут песни под гитару — люблю эту фигню. Помню, как на дни рождения Брони из Петербурга приезжал весь состав «Новой академии изящных искусств» с Тимуром Новиковым во главе. Владик Монро у меня всегда тырил вещи. Говорил: «Петлюра, тебе что, жалко шмоток для звезды?» Мы как-то переоделись с ним в женские платья, до этого основательно бухнув, и пошли гулять по Петровке и окрестностям. В ответ на возмущенные крики прохожих отвечали: «Это акция в поддержку девчонок!» Все это снимал Сергей Борисов (фотохудожник-летописец советского и российского андеграунда. — Прим. ред.).