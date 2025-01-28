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Показы и коллекции

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Armani Privé: чем удивил маэстро Джорджо Армани на кутюрной неделе в Париже?

В юбилейный сезон (20 лет линейке Armani Privé и полвека модной империи!) Джорджо Армани на правах главного фэшн-поставщика луков для голливудского сезона кинонаград по традиции показал ювелирный white-tie кутюр (от сатиновых лодочек до бриллиантовых чепчиков).

Кутюрный апгрейд костюма-тройки: вместо брюк примеряем атласную макси со стальным отливом
Архивы пресс-служб

Кутюрный апгрейд костюма-тройки: вместо брюк примеряем атласную макси со стальным отливом

Брюки из органзы — хорошо, а в комбо с полупрозрачными ботильонами — лучше
Архивы пресс-служб

Брюки из органзы — хорошо, а в комбо с полупрозрачными ботильонами — лучше

Стайлинг-трюк: превращаем брюки в ориенталистские шаровары, завязывая на щиколотке при помощи ремешка лодочек
Архивы пресс-служб

Стайлинг-трюк: превращаем брюки в ориенталистские шаровары, завязывая на щиколотке при помощи ремешка лодочек

Мастхэв — пиджаки с отливом (к слову, вместе с Armani Privé так считает Jil Sander)
Архивы пресс-служб

Мастхэв — пиджаки с отливом (к слову, вместе с Armani Privé так считает Jil Sander) 

Украшаем корсет акцентным поясом, а юбку — драгоценной (читай: бесценной) бахромой
Архивы пресс-служб

Украшаем корсет акцентным поясом, а юбку — драгоценной (читай: бесценной) бахромой

Джорджо Армани согласен, что без корсетных басок следующим летом никуда
Архивы пресс-служб

Джорджо Армани согласен, что без корсетных басок следующим летом никуда

... равно как и без комбинации с ультраглубоким декольте
Архивы пресс-служб

... равно как и без комбинации с ультраглубоким декольте

Знакомьтесь, девятнадцатилетняя Барбара Бараева из Avant, дебютировавшая на показе Armani!
Архивы пресс-служб

Знакомьтесь, девятнадцатилетняя Барбара Бараева из Avant, дебютировавшая на показе Armani!

Сливовый цвет остается с нами как минимум до следующей осени
Архивы пресс-служб

Сливовый цвет остается с нами как минимум до следующей осени

Фиксируем триумфальный камбэк Armani Blue, но в виде остромодного электрика!
Архивы пресс-служб

Фиксируем триумфальный камбэк Armani Blue, но в виде остромодного электрика!

Не показ, а ретроспектива greatest hits из фэшн-корпуса старейшего из работающих модных дизайнеров: например, увидели фирменные шинуазри-блузы и культовые облегченные жакеты, совершившие революцию на Сэвил-роу. Но все же на шоу Lumieres главным хайлайтом (буквально) стали мерцающие пайетки и платья, расшитые сложносочиненным каскадом кристаллов. 

Впрочем, не обошлось без хитов современных трендбуков: от полупрозрачных тканей, бахромы и басок до бохо-шика и ностальгического вайба «ревущих двадцатых». А альтернативой купальным шапочкам Prada выступили кутюрные ар-деко чепчики, украшенные акцентной брошью либо драгоценной композицией из бриллиантов высококутюрной огранки. 

Супермодель Евгения Катава (и героиня нового лукбука Atelier Biser) на подиуме Armani Privé
Архивы пресс-служб

Супермодель Евгения Катава (и героиня нового лукбука Atelier Biser) на подиуме Armani Privé

Ментоловый — новый бордовый!
Архивы пресс-служб

Ментоловый — новый бордовый!

Залипли на тропические пасторали с принтов Armani Prive
Архивы пресс-служб

Залипли на тропические пасторали с принтов Armani Prive

Стейтмент-аксессуар на шоу — ар-деко чепчики, украшенные акцентной брошью либо драгоценной композицией из бриллиантов высококутюрной огранки
Архивы пресс-служб

Стейтмент-аксессуар на шоу — ар-деко чепчики, украшенные акцентной брошью либо драгоценной композицией из бриллиантов высококутюрной огранки

Пайетки и кристаллы — главный хайлайт (буквально) показа Lumieres, прошедшего в родном Palazzo Armani
Архивы пресс-служб

Пайетки и кристаллы — главный хайлайт (буквально) показа Lumieres, прошедшего в родном Palazzo Armani

Полупрозрачные платья — еще один лейтмотив коллекции
Архивы пресс-служб

Полупрозрачные платья — еще один лейтмотив коллекции

Джорджо Армани продолжает тему фэшн-гибридов и показывает собственную версию юбко-брюк
Архивы пресс-служб

Джорджо Армани продолжает тему фэшн-гибридов и показывает собственную версию юбко-брюк

Это комбо! Жакет с цветочным принтом + полупрозрачный лонгслив
Архивы пресс-служб

Это комбо! Жакет с цветочным принтом + полупрозрачный лонгслив 

И снова залипли на цветочные узоры с платья Armani Privé, бросающие вызов садам Семирамиды
Архивы пресс-служб

И снова залипли на цветочные узоры с платья Armani Privé, бросающие вызов садам Семирамиды

Платья-halterneck — важный ингредиент шоу
Архивы пресс-служб

Платья-halterneck — важный ингредиент шоу 

Факт: всего в новой кутюрной коллекции Armani Privé больше 90 (!) луков
Архивы пресс-служб

Факт: всего в новой кутюрной коллекции Armani Privé больше 90 (!) луков

Grand finale!
Архивы пресс-служб

Grand finale!

Забираем с показа в весенне-летний вишлист полуневидимые халтеры, ментоловые корсетные платья и макси-юбки со стальным отливом. Плюс фиксируем триумфальный камбэк Armani Blue, но в виде остромодного электрика. Ну и само собой! Верим, что в одной из мультивселенных Мария Хорева танцует партию Никии из «Баядерки» в расшитых шароварах Armani Privé!

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