Armani Privé: чем удивил маэстро Джорджо Армани на кутюрной неделе в Париже?

В юбилейный сезон (20 лет линейке Armani Privé и полвека модной империи!) Джорджо Армани на правах главного фэшн-поставщика луков для голливудского сезона кинонаград по традиции показал ювелирный white-tie кутюр (от сатиновых лодочек до бриллиантовых чепчиков).
Кутюрный апгрейд костюма-тройки: вместо брюк примеряем атласную макси со стальным отливом
Брюки из органзы — хорошо, а в комбо с полупрозрачными ботильонами — лучше
Стайлинг-трюк: превращаем брюки в ориенталистские шаровары, завязывая на щиколотке при помощи ремешка лодочек
Мастхэв — пиджаки с отливом (к слову, вместе с Armani Privé так считает Jil Sander)
Украшаем корсет акцентным поясом, а юбку — драгоценной (читай: бесценной) бахромой
Джорджо Армани согласен, что без корсетных басок следующим летом никуда
... равно как и без комбинации с ультраглубоким декольте
Знакомьтесь, девятнадцатилетняя Барбара Бараева из Avant, дебютировавшая на показе Armani!
Сливовый цвет остается с нами как минимум до следующей осени
Фиксируем триумфальный камбэк Armani Blue, но в виде остромодного электрика!
Не показ, а ретроспектива greatest hits из фэшн-корпуса старейшего из работающих модных дизайнеров: например, увидели фирменные шинуазри-блузы и культовые облегченные жакеты, совершившие революцию на Сэвил-роу. Но все же на шоу Lumieres главным хайлайтом (буквально) стали мерцающие пайетки и платья, расшитые сложносочиненным каскадом кристаллов.
Впрочем, не обошлось без хитов современных трендбуков: от полупрозрачных тканей, бахромы и басок до бохо-шика и ностальгического вайба «ревущих двадцатых». А альтернативой купальным шапочкам Prada выступили кутюрные ар-деко чепчики, украшенные акцентной брошью либо драгоценной композицией из бриллиантов высококутюрной огранки.
Супермодель Евгения Катава (и героиня нового лукбука Atelier Biser) на подиуме Armani Privé
Ментоловый — новый бордовый!
Залипли на тропические пасторали с принтов Armani Prive
Стейтмент-аксессуар на шоу — ар-деко чепчики, украшенные акцентной брошью либо драгоценной композицией из бриллиантов высококутюрной огранки
Пайетки и кристаллы — главный хайлайт (буквально) показа Lumieres, прошедшего в родном Palazzo Armani
Полупрозрачные платья — еще один лейтмотив коллекции
Джорджо Армани продолжает тему фэшн-гибридов и показывает собственную версию юбко-брюк
Это комбо! Жакет с цветочным принтом + полупрозрачный лонгслив
И снова залипли на цветочные узоры с платья Armani Privé, бросающие вызов садам Семирамиды
Платья-halterneck — важный ингредиент шоу
Факт: всего в новой кутюрной коллекции Armani Privé больше 90 (!) луков
Grand finale!
Забираем с показа в весенне-летний вишлист полуневидимые халтеры, ментоловые корсетные платья и макси-юбки со стальным отливом. Плюс фиксируем триумфальный камбэк Armani Blue, но в виде остромодного электрика. Ну и само собой! Верим, что в одной из мультивселенных Мария Хорева танцует партию Никии из «Баядерки» в расшитых шароварах Armani Privé!
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