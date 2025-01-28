Armani Privé: чем удивил маэстро Джорджо Армани на кутюрной неделе в Париже?

Не показ, а ретроспектива greatest hits из фэшн-корпуса старейшего из работающих модных дизайнеров: например, увидели фирменные шинуазри-блузы и культовые облегченные жакеты, совершившие революцию на Сэвил-роу. Но все же на шоу Lumieres главным хайлайтом (буквально) стали мерцающие пайетки и платья, расшитые сложносочиненным каскадом кристаллов.

Впрочем, не обошлось без хитов современных трендбуков: от полупрозрачных тканей, бахромы и басок до бохо-шика и ностальгического вайба «ревущих двадцатых». А альтернативой купальным шапочкам Prada выступили кутюрные ар-деко чепчики, украшенные акцентной брошью либо драгоценной композицией из бриллиантов высококутюрной огранки.