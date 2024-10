Эксклюзив! Как прошел показ супербренда Ushatava — рассказываем главное и (первыми) показываем бэкстейдж шоу

Идея коллекции I am that I am отсылала к аудиоперформансу художника Брайана Гейссина 1960 года, в котором он менял смысл стихотворения, препарировав фразы на части, меняя их местами, ускоряя и замедляя темп речи, добавляя неожиданные звуки. Саундтрек шоу был синонимичен общему концепту.

Для создания музыки команда Ushatava обратилась к саунд-дизайнеру Егору Денисовцу. Трек показа, как и сама коллекция, поделили на блоки. Он начинался с фрагмента аудиоперформанса I am that I am. Динамичный ритм и обрывочность фраз усиливали ощущение утрированной театральности образов, открывающих показ. Партия символизировала период юности Нино, когда внешний декор служил способом спрятать внутреннюю неуверенность.

Саундтрек резко изменил свою направленность, когда на манеж вышли модели, репрезентирующие следующий этап — изучение собственного тела. С каждой минутой дарк электро становился все более размеренным и вторил графичным силуэтам. Когда на подиуме появилась «грузинская» серия вещей, саундтрек обрел ностальгический тон — музыкальные вставки отсылали к советским фильмам. Финал показа резонировал с началом — но в другой тональности. На контрасте со стартом фраза I am that I am произносилась мягким женским голосом, сделав музыкальный фон близким к медитативному.