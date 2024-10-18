Эксклюзив! Как прошел показ супербренда Ushatava — рассказываем главное и (первыми) показываем бэкстейдж шоу

Центральной фэшн-темой показа стали детские и юношеские воспоминания Нино Шаматава. Отсюда — изобилие наивных цветочных принтов и кружевных сорочек в коллекции, появление ретро-аксессуаров в духе нарочито удлиненной кепки (ее Нино подглядела на фото молодого друга папы дизайнера Ushatava Софы Иосифовой) и выбор локации — цирк как квинтессенция детских воспоминаний.

«Мы долго думали над выбором площадки шоу — было важно, чтобы произошел синхрон концепции коллекции с местом, где она будет показана в первый раз. И как только мы остановились на цирке, как только я туда попала, все сложилось», — рассказала Нино.