Эксклюзив! Как прошел показ супербренда Ushatava — рассказываем главное и (первыми) показываем бэкстейдж шоу

Модное событие федерального масштаба — подиумный показ Ushatava. Кофаундер и креативный директор модного дома Нино Шаматава представила осенне-зимнюю коллекцию I am that I am в Большом Московском Цирке на Проспекте Вернадского, обратившись к теме ностальгии и к собственным детским воспоминаниям, — а заодно вместе с арт-директором шоу Сананом Гасановым переизобрела концепцию циркового пространства, превратив его из неоднозначного развлечения в место фэшн-медитации. Модный отдел «Собака.ru» рассказывает главное, что нужно знать про прошедший показ, и первым показывает фото с бэкстейджа.
Коллекция
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Ushatava I am that I am
Центральной фэшн-темой показа стали детские и юношеские воспоминания Нино Шаматава. Отсюда — изобилие наивных цветочных принтов и кружевных сорочек в коллекции, появление ретро-аксессуаров в духе нарочито удлиненной кепки (ее Нино подглядела на фото молодого друга папы дизайнера Ushatava Софы Иосифовой) и выбор локации — цирк как квинтессенция детских воспоминаний.
«Мы долго думали над выбором площадки шоу — было важно, чтобы произошел синхрон концепции коллекции с местом, где она будет показана в первый раз. И как только мы остановились на цирке, как только я туда попала, все сложилось», — рассказала Нино.
Хедлайнеры начала шоу — камуфляжные цветочные плащи, а также фирменные куртки и плащи D-силуэта. Следом на подиуме появились каркасные бра-сумки, дополненные клатчами-пыльниками, вязаные джемперы (один из них отсылает к свитеру мамы Нино) и ассиметричные комбинации, пересобранные из винтажных платьев. В финале наряды-коконы сменились полупрозрачными комплектами, сшитыми из капроновых колготок.
Специально для показа дизайн-команда Ushatava кастомизировала обувь из регулярной линии Garderobe. Сапоги и ботильоны с широким голенищем украсили яркие изображения туфель — каждое было нанесено на поверхность обуви вручную. Такой эффект отсылает к художественному приему trompe-l'œil, который создает иллюзию объема на плоскости. Еще одна параллель — творчество одного из самых любимых художников Нино, Доменико Ньоли. Мастер выписывает элементы предметов одежды и быта настолько тщательно, что гиперреализм его картин становится сюрреализмом.
Обувь с показа нельзя приобрести после окончания шоу. Вероятнее всего, она станет доступна к покупке в качестве art piece уже в новом для Ushatava формате, информация о котором появится позже.
Мейкап
Бьюти-образы, придуманные для шоу, органически продолжали его концепцию. Показ открыли восемь моделей с ярким гротескным макияжем. «Это был настоящий челлендж, потому что я не большой любитель ярких цветов в мейке», — отметила визажист шоу Фариза Родригез. Для создания контрастных сочетаний Фариза смешивала пигменты от Krygina — несмотря на интенсивность цвета, ей было важно избежать схожести с клоунским гримом.
Помимо утрированного мейка, луки первых моделей дополняли парики, вдохновленные старательно уложенными прическами 1950-х годов. «Мне хотелось, чтобы головы моделей воспринимались как истеричный изъян. Я представлял, что они должны выглядеть так, словно это компьютерные ошибки, сбои в программе — поэтому укладки париков такие нелепо слепленные, измятые», — стилист по волосам Дмитрий Абрамович.
В финале показа на смену сюрреалистичным прическам и мейку пришел нюдовый минимализм — лица моделей были оставлены практически нетронутыми. Для них использовали больше уходовых, чем декоративных средств. Волосы также выглядели максимально естественно, акцент был сделан на легкой текстуризации и эффекте влажных волос, созданном при помощи средств R+Co.
Фариза Родригез выступила не только в качестве визажиста, но и модели. Это не первое участие Фаризы в двух ролях одновременно — прошлой осенью она вышла на подиум вместе с другими героями во время показа коллекции Paper Street SS"24, которую Ushatava презентовала в бэк-офисе в Екатеринбурге. В этот раз подиумный макияж Фаризы был выполнен в неоново-желтых и розовых оттенках. Образ дополнил парик из выжженных белых волос, выбранный Сананом Гасановым и Дмитрием Абрамовичем. Фариза вспоминает, как первые полчаса она избегала своего отражения в зеркале. «В какой-то момент ты все же решаешься изучить новую себя. Но для того, чтобы узнать в отражении истинное лицо, уходит время. Когда настоящее "я" соединяется с маской, происходит полное принятие образа, ты как будто растворяется в одежде — удивительное ощущение», — говорит Фариза.
Кастинг
Центральной идеей поиска моделей для шоу стали юнговские архетипы людей — Ushatava давно работает с этой темой. Кастингом руководила фаундер модельного агентства Lumpen Авдотья Александрова. Помимо профессиональных моделей, на подиум вышли друзья модного Дома — писательница Шахри Амирханова, ставшая амбассадором Ushatava этим летом, модель фэшн-инфлюэнсер Диана Коркунова, стилист Миша Ведерникова, плюс-сайз модель и букер агентства Lumpen Настя Перцева. Открыл показ дизайнер изделий из кожи ручной работы Михаил Левша — по словам Нино, его образ стал олицетворением внутренних поисков, а закрыла — худрук концепт-стора и ресторана КМ20 Ольга Карпуть.
Саундтрек
Идея коллекции I am that I am отсылала к аудиоперформансу художника Брайана Гейссина 1960 года, в котором он менял смысл стихотворения, препарировав фразы на части, меняя их местами, ускоряя и замедляя темп речи, добавляя неожиданные звуки. Саундтрек шоу был синонимичен общему концепту.
Для создания музыки команда Ushatava обратилась к саунд-дизайнеру Егору Денисовцу. Трек показа, как и сама коллекция, поделили на блоки. Он начинался с фрагмента аудиоперформанса I am that I am. Динамичный ритм и обрывочность фраз усиливали ощущение утрированной театральности образов, открывающих показ. Партия символизировала период юности Нино, когда внешний декор служил способом спрятать внутреннюю неуверенность.
Саундтрек резко изменил свою направленность, когда на манеж вышли модели, репрезентирующие следующий этап — изучение собственного тела. С каждой минутой дарк электро становился все более размеренным и вторил графичным силуэтам. Когда на подиуме появилась «грузинская» серия вещей, саундтрек обрел ностальгический тон — музыкальные вставки отсылали к советским фильмам. Финал показа резонировал с началом — но в другой тональности. На контрасте со стартом фраза I am that I am произносилась мягким женским голосом, сделав музыкальный фон близким к медитативному.
Комментарии (0)