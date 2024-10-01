Чем удивило шоу Miu Miu со стайлингом Лотты Волковой?

В новый сезон забираем из бабулиного ретро-гардероба плиссированные миди, туфли с открытым мысом и кружевные ночнушки-передники, а главное — запоминаем новую порцию стайлинг-трюков от Лотты Волковой. Примеряем гетры (в том числе на руках), смело выгуливаем купальники на рабочую планерку и завязываем кардиганы в импровизированные топы-бандо. Главный аксессуар — ремешки: носим по несколько за раз (чем наряднее, тем лучше), а также надеваем в роли колье или браслета на предплечье, фиксируя рукав ветровки. И да, микрошорты — почти аут (оставляем разве что купальные), блумерсы — официально ин!