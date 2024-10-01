Чем удивило шоу Miu Miu со стайлингом Лотты Волковой?

Если в прошлом сезоне Миучча Прада рефлексировала над модой эры постковида, переодев нас в расслабленную медицинскую форму (отсюда — грандиозный летний бум пижамных комплектов), то на этот раз обратилась к теме постправды и медиабулимии, превратив подиумное пространство Miu Miu в монструозный печатный станок и замаскировав нас то ли под офисный, то ли под настоящий планктон (пестрые купальники в помощь).
Туториал по фэшн-выживанию в эру пост-пост (или мета-мета) модерна: выделяемся на фоне монохромного типографского сет-дизайна (и тонн модных луков в соцсетях) при помощи психоделичных глазастых тренчей, ярких фукси-плащей и неочевидных цветовых сочетаний (миксуем голубой с тыквенным, а турмалиновый — с мрачно-каштановым). Напротив, в попытке залечь на дно от диких потоков информации (и от каноничных медиазлодеев в духе Уиллема Дефо, закрывшего показ!) надеваем шпионские дождевики и офискорные двойки (желательно вместе с купальником — на дворе эра Водолея!).
В новый сезон забираем из бабулиного ретро-гардероба плиссированные миди, туфли с открытым мысом и кружевные ночнушки-передники, а главное — запоминаем новую порцию стайлинг-трюков от Лотты Волковой. Примеряем гетры (в том числе на руках), смело выгуливаем купальники на рабочую планерку и завязываем кардиганы в импровизированные топы-бандо. Главный аксессуар — ремешки: носим по несколько за раз (чем наряднее, тем лучше), а также надеваем в роли колье или браслета на предплечье, фиксируя рукав ветровки. И да, микрошорты — почти аут (оставляем разве что купальные), блумерсы — официально ин!
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