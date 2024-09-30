18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Valentino: как прошел дебютный подиумный показ Алессандро Микеле?

Главный камбэк сезона — возвращение Алессандро Микеле на подиум в роли нового креативного директора Valentino. Как и в спонтанном лукбуке круизной коллекции, Микеле сумел объединить знакомые вайбы old Gucci (с изобилием рюш, вышивки и театрального китча!), викторианскую сказку, ретро-кэмп и ультрафеминность, присущую архивам Валентино Гаравани из 1960-х годов (результат — восхитительная фэшн-эклектика!).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Рюши, вышивка, кружево, жемчуг, бантики и перья — ключевые ингредиенты театрального демикутюра (получилось аж 85 луков!) Алессандро Микеле, явно разминающегося перед грядущей кутюрной коллекцией Valentino (увидим в январе!). На правах виртуоза фэшн-кэмпа Микеле жонглирует меховыми горжетками и шелковыми тюрбанами из «ревущих двадцатых» (микротренд fashion month, заданный на показе Fendi), мини-юбками и жаккардовыми жакетами из 1960-1970-х (тренд чуть побольше — увидели и у Джонатана Андерсона, и у Энтони Ваккарелло), а также будуаркорно-готическим шиком, заигрывая с зумерами и фанатами аниме (вам многослойный ажур или вышитые жилетки из гардероба темного дворецкого?).

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Запоминаем главные стайлинг-трюки с призрачного шоу-зазеркалья: Микеле призывает носить по две сумки сразу (уже не тренд, а база), провозглашает горошек главным паттерном следующего сезона и призывает отказаться от отгремевших платков в пользу шелковых тюрбанов (в обвесе!) и соломенных шляп, украшенных акцентными перьями. Плюс внедряем в гардероб кашне в роли поясов, миксуем жемчужные чокеры с галстуками, говорим «да» сложносочинённым септумам и котоклатчам, готовым вежливо подвинуть с фэшн-пьедестала голубей и жабок Джонатана Андерсона. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: