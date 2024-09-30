Valentino: как прошел дебютный подиумный показ Алессандро Микеле?

Главный камбэк сезона — возвращение Алессандро Микеле на подиум в роли нового креативного директора Valentino. Как и в спонтанном лукбуке круизной коллекции, Микеле сумел объединить знакомые вайбы old Gucci (с изобилием рюш, вышивки и театрального китча!), викторианскую сказку, ретро-кэмп и ультрафеминность, присущую архивам Валентино Гаравани из 1960-х годов (результат — восхитительная фэшн-эклектика!).
Рюши, вышивка, кружево, жемчуг, бантики и перья — ключевые ингредиенты театрального демикутюра (получилось аж 85 луков!) Алессандро Микеле, явно разминающегося перед грядущей кутюрной коллекцией Valentino (увидим в январе!). На правах виртуоза фэшн-кэмпа Микеле жонглирует меховыми горжетками и шелковыми тюрбанами из «ревущих двадцатых» (микротренд fashion month, заданный на показе Fendi), мини-юбками и жаккардовыми жакетами из 1960-1970-х (тренд чуть побольше — увидели и у Джонатана Андерсона, и у Энтони Ваккарелло), а также будуаркорно-готическим шиком, заигрывая с зумерами и фанатами аниме (вам многослойный ажур или вышитые жилетки из гардероба темного дворецкого?).
Запоминаем главные стайлинг-трюки с призрачного шоу-зазеркалья: Микеле призывает носить по две сумки сразу (уже не тренд, а база), провозглашает горошек главным паттерном следующего сезона и призывает отказаться от отгремевших платков в пользу шелковых тюрбанов (в обвесе!) и соломенных шляп, украшенных акцентными перьями. Плюс внедряем в гардероб кашне в роли поясов, миксуем жемчужные чокеры с галстуками, говорим «да» сложносочинённым септумам и котоклатчам, готовым вежливо подвинуть с фэшн-пьедестала голубей и жабок Джонатана Андерсона.
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