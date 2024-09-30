Valentino: как прошел дебютный подиумный показ Алессандро Микеле?

Рюши, вышивка, кружево, жемчуг, бантики и перья — ключевые ингредиенты театрального демикутюра (получилось аж 85 луков!) Алессандро Микеле, явно разминающегося перед грядущей кутюрной коллекцией Valentino (увидим в январе!). На правах виртуоза фэшн-кэмпа Микеле жонглирует меховыми горжетками и шелковыми тюрбанами из «ревущих двадцатых» (микротренд fashion month, заданный на показе Fendi), мини-юбками и жаккардовыми жакетами из 1960-1970-х (тренд чуть побольше — увидели и у Джонатана Андерсона, и у Энтони Ваккарелло), а также будуаркорно-готическим шиком, заигрывая с зумерами и фанатами аниме (вам многослойный ажур или вышитые жилетки из гардероба темного дворецкого?).