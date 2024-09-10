Как прошел дебютный показ Toteme в Нью-Йорке

Прозрачность явно переживает новый виток популярности (убедились после недавнего показа Khaite) — следующей весной дизайнеры Элин Кинг и Карл Линдман планируют переодеть нас в плиссированные сарафаны из шифона, топы из органзы и макси-юбки из невесомого трикотажа. Стейтмент-аксессуар коллекции — шарфы — шелковые зарифмовались с платьями А-силуэта из той же ткани (носим по-новому — перекидываем спереди назад), а вязаные с кисточками (пригодятся уже сейчас) появились в тандеме с прозрачными пижамкорными сетами из рубашки и брюк. Кроме шарфов на шеях моделей замечены новые it-цацки (кулоны, пока!) — золотистые цепи-галстуки (а точнее — маятники), которые раскачивались на фоне oversize-футболок, драпированных платьев и водолазок.