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Показы и коллекции

Как прошел показ Khaite в Нью-Йорке

В сезоне весна-лето 2025 креативный директор Khaite и новоиспеченная мать — Кэтрин Гольштейн — отказалась от кромешной темноты прошлых показов в пользу ярко-освещенного белого зала (по словам дизайнера, новый статус придал творчеству оптимизма). Под софитами разглядели вечный союз кожи и шелка, прозрачный тейлоринг, облакоподобные блузы и воздушные шифоновые платья.

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Настрой Кэтрин Гольштейн на весну — скорее осенний. Не только из-за аккомпанирующей выходам моделей песни Guns N’ Roses November rain, но и из-за обилия кожи (по традиции миксовала объемные косухи и плащи с шелком), знакомых по прошлой, осенне-зимней, коллекции драпированных топов с массивным воротом и увесистых платьев-облаков. Хотя для лондонцев (юность Гольштейн прошла в британской столице) и петербуржцев тандем пальто и платья-сетки, как и кожанка или укороченный oversize-смокинг с прозрачными шифоновыми брюками — вполне реалистичные апрельско-майские комбо. 

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Если весной у креативного директора Khaite в планах все еще укутывать нас в пальто, тренчи и маскулинные кожаные куртки, то летом Кэтрин предлагает переодеться в блузы-футболки с прозрачными вставками (на подиуме показала модель Вика Евсеева), шифоновые двойки из юбки-макси и псевдопижамной рубашки и юбки ручной вязки. Помимо шифоновых брюк (наверх наслаивает прозрачные юбки из той же ткани), джемперов-сеток и сложносочиненных драпированных платьев и блуз Гольштейн показала топы и юбки-передники (приняла эстафету фартуков от Миуччи Прада) в технике кроше — последние стилизует вместе со все теми же прозрачными брюками и смокингом. 

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