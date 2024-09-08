Как прошел показ Khaite в Нью-Йорке

Если весной у креативного директора Khaite в планах все еще укутывать нас в пальто, тренчи и маскулинные кожаные куртки, то летом Кэтрин предлагает переодеться в блузы-футболки с прозрачными вставками (на подиуме показала модель Вика Евсеева), шифоновые двойки из юбки-макси и псевдопижамной рубашки и юбки ручной вязки. Помимо шифоновых брюк (наверх наслаивает прозрачные юбки из той же ткани), джемперов-сеток и сложносочиненных драпированных платьев и блуз Гольштейн показала топы и юбки-передники (приняла эстафету фартуков от Миуччи Прада) в технике кроше — последние стилизует вместе со все теми же прозрачными брюками и смокингом.