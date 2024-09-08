Как прошел показ Khaite в Нью-Йорке

В сезоне весна-лето 2025 креативный директор Khaite и новоиспеченная мать — Кэтрин Гольштейн — отказалась от кромешной темноты прошлых показов в пользу ярко-освещенного белого зала (по словам дизайнера, новый статус придал творчеству оптимизма). Под софитами разглядели вечный союз кожи и шелка, прозрачный тейлоринг, облакоподобные блузы и воздушные шифоновые платья.
Настрой Кэтрин Гольштейн на весну — скорее осенний. Не только из-за аккомпанирующей выходам моделей песни Guns N’ Roses November rain, но и из-за обилия кожи (по традиции миксовала объемные косухи и плащи с шелком), знакомых по прошлой, осенне-зимней, коллекции драпированных топов с массивным воротом и увесистых платьев-облаков. Хотя для лондонцев (юность Гольштейн прошла в британской столице) и петербуржцев тандем пальто и платья-сетки, как и кожанка или укороченный oversize-смокинг с прозрачными шифоновыми брюками — вполне реалистичные апрельско-майские комбо.
Если весной у креативного директора Khaite в планах все еще укутывать нас в пальто, тренчи и маскулинные кожаные куртки, то летом Кэтрин предлагает переодеться в блузы-футболки с прозрачными вставками (на подиуме показала модель Вика Евсеева), шифоновые двойки из юбки-макси и псевдопижамной рубашки и юбки ручной вязки. Помимо шифоновых брюк (наверх наслаивает прозрачные юбки из той же ткани), джемперов-сеток и сложносочиненных драпированных платьев и блуз Гольштейн показала топы и юбки-передники (приняла эстафету фартуков от Миуччи Прада) в технике кроше — последние стилизует вместе со все теми же прозрачными брюками и смокингом.
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