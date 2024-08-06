Кружево, панк и леопард: главные стайлинг-трюки с Недели моды в Копенгагене

Копенгагенская Неделя моды — важный пролог перед сентярьским fashion month и скандинавский хаб всех трендов сезона: A. Roege Hove в сезоне SS'25 продолжает одевать нас в нано-шорты, полупрозрачные юбки и приталенные кардиганы, Nicklas Skovgaard экспериментирует с кокеткором (читай: с кринолинами, рюшами и драпировками), а Caro Editions сконцентрировались на ladylike-силуэтах, показав ретро-жакеты, платья в горошек и конвенциональные миди-юбки.

Ждем показы Jade Cropper и Henrik Vibskov (хедлайнеры недели Ganni и Stine Goya пропускают фэшн-ход) и разглядываем первые кадры со стристайлом: с панком, рюшами и анималистичными принтами!