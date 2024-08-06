Кружево, панк и леопард: главные стайлинг-трюки с Недели моды в Копенгагене

Копенгагенская Неделя моды — важный пролог перед сентярьским fashion month и скандинавский хаб всех трендов сезона: A. Roege Hove в сезоне SS'25 продолжает одевать нас в нано-шорты, полупрозрачные юбки и приталенные кардиганы, Nicklas Skovgaard экспериментирует с кокеткором (читай: с кринолинами, рюшами и драпировками), а Caro Editions сконцентрировались на ladylike-силуэтах, показав ретро-жакеты, платья в горошек и конвенциональные миди-юбки.
Ждем показы Jade Cropper и Henrik Vibskov (хедлайнеры недели Ganni и Stine Goya пропускают фэшн-ход) и разглядываем первые кадры со стристайлом: с панком, рюшами и анималистичными принтами!
Вуаль — хит кутюрных показов Schiaparelli и Jean Paul Gaultier. Сочетаем с платьями со спущенной талией (тренд) и открытой линией плеч (тоже тренд)
Вот это блокеткор! Миксуем спортивные шорты с гранжевыми сапогами в люверсах, приталенными пиджаками и клатчем в остромодном оттенке brat green
Энтони Ваккарелло в коллекции Pre-Fall Saint Laurent вернул нам тренд на кружевные комбинации: завязываем на поясе контрастную кобальтовую рубашку и носим с вьетнамками на киттен хилз. И помним про украшения — носим по два кольца на одном пальце
Туториал по пижамакору: надеваем полосатые шорты с белой майкой и трикотажным болеро (они вернулись!), украшая лук полупрозрачной туникой с цветочной вышивкой
Отрабатываем тренд на золотистые текстуры с показов Miu Miu и Undercover и притворяемся рыбкой при помощи жилетки в пайетках (носим с белой рубашкой и акцентным кулоном)
Сочетаем пушистые туфли-подкрадули с костюмным жилетом и шортами. В роли аксессуаров — роза-бутоньерка и ключница-сердцечко (брючный обвес!)
Носим блузу с кружевом ришелье на завязках-колокольчиках с пижамными шортами и ковбойскими казаками. Сочетаем очки и резинку для волос по цвету, в приоритете — красный (цвет сезона по версии Ferragamo, Carven, David Koma и Bottega Veneta)
После дебютного показа Чемены Камали в Chloe клоги заменили нам лодочки, так что с их помощью отрабатываем все тренды сезона. В их числе — анималистичный лео-принт, идеальный в комбо с белым кардиганом, бежевой юбкой, украшенной десятком накладных карманов (привет, J.Kim) и даже пчелиной желто-черной плетеной сумкой
Туториал по гальяновскому спортшику: сочетаем высокие сапоги-кроссовки (что? да!) с полосатым корсетным платьем в драпировках, леопардовыми очками и монохромным веером (имени Карла Лагерфельда)
Объединяем панк и кокеткор в одном луке: берем розовые балетки — но с люверсами, надеваем розовые колготки — но связанные в лучших традициях рванины. Чтобы не продуло, сочетаем платье-баллон (в следующем году им снова предсказывают суперпопулярность) с укороченным кроше-свитером (в трендовую полоску)
Фиксируем отсылки с гальяновскому декаданс-кутюру, а также обилие люверсов и цепей (как на шоу Balenciaga и Junya Watanabe). Из трендов запасаемся полупрозрачными тканями (как у невесомых платьев A. Roege Hove), анималистичными юбками и кружевными комбинациями. Из аксессуаров носим по несколько колье и колец за раз, (все еще) берем с собой по две сумки в одни руки и готовимся надевать кожаные сапоги и свиферы (главная обувь 2024 года!).
После выхода обложки Perfect Mag с Рианной анималистичные принты переживают новый виток популярности: сочетаем тигриную кружевную юбку с кархартовским лонгсливом (завязываем до уровня кроп-топа и оголяем пупок), барбикорными мюлями и сумкой, украшенной внушительным обвесом (от бус до Hello Kitty!)
Клетка аргайл — важный тренд наступающей осени. Так что вместо костюмных жилетов переходим на трикотажные в клеточку: миксуем с плиссированными мини и широкими брюками (обе две!), а также набирающими популярность яркими треккинговыми ботинками
Лайфхак, как превратить остромодную фру-фру юбку в вещь из панковского гардероба — украшаем ремнями в люверсах и носим вместе с черными макабрическими кроксами на платформе
Носим браслеты на сгибе локтя и второй сезон подряд голосуем за полупрозрачные текстуры: от виниловых мюлей, (полу)невидимых оправ и украшений до струящихся комбинаций А. Roege Hove
Носим офискорные двойки даже в жару: меняем брюки на капри, вместо рубашки берем топ из костюмной ткани и запасаемся серьгами-вишенками и чокерами из бисера. К ним в пару берем вязаную сумку-ведро и трендовые капроновые гольфы
Важный конкурент леопардовых и тигриных принтов — коровий: носим анималистичные рубашки вместе таби Мэри-Джейнами, а от солнца спасаемся при помощи санскрина и веселой шляпы. Плюс не забываем про даблбэггинг: две сумки в одни руки — все еще супетренд
Превращаем кружевную салфетку в топ и сочетаем с пышной baby-doll юбкой в мелкий цветочек (как на одеяле!). Альтернатива — клетчатые топы с баской
Блузы-колокольчики имени Жакмюса и Джонатана Андерсона примеряем с кожаными шопперами и юбками-баллонами
Раздаем панк-шик при помощи рваных юбок-пачек, кожаных сапог и даже черных микро-шорт в комбо с полупрозрачными топами А. Roege Hove и сумками-свайпами Coperni
Стайлинг-трюк: носим рубашку в роли кардигана, застегивая на одну пуговицу. Дополняем обвесом и бус и кулонов, сочетаем с градиентной юбкой и вьетнамками
Модный гид по панк-преппи: украшаем плиссированные юбки широким ремнем, мэтчим с градиентным топом, балетками и красными носками (цвет сезона!)
Важные стайлинг-трюки: дополняем платье-комбинацию при помощи завязанной рубашки на поясе, носим массивные браслеты на сгибе локтя (так уже делает худрук Lyna Plus Оксана Рим), смело миксуем брюки с юбкой, а кружево — с лео-принтом (на зависть Рианне и Вилме Флинстоун!).
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