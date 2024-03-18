Свиферы — главная обувь 2024 года

Впервые свиферы появились на показах Gucci и Burberry в начале 2023 года, а в следующем весенне-летнем сезоне осели в коллекциях Balenciaga, 16Arlington и The Attico. По следам fashion month, отгремевшего зимой 2024, пригодятся и в дуэте с полупрозрачным платьями (так их советуют сочетать Ferragamo и Simone Rocha), и с белоснежной макси-юбкой (тренд весны, заверенный Valentino, Hermès и Carven), и с деним-рваниной от Diesel.