Свиферы — главная обувь 2024 года

Пушистые туфли-швабры, или свиферы — неизбежный обувной мастхэв наступающей весны (и прохладного петербургского лета): держим в ноге в тепле (на радость маме) в пушистых подкрадулях, кучерявых балетках и мягких туфлях-облачках.
Впервые свиферы появились на показах Gucci и Burberry в начале 2023 года, а в следующем весенне-летнем сезоне осели в коллекциях Balenciaga, 16Arlington и The Attico. По следам fashion month, отгремевшего зимой 2024, пригодятся и в дуэте с полупрозрачным платьями (так их советуют сочетать Ferragamo и Simone Rocha), и с белоснежной макси-юбкой (тренд весны, заверенный Valentino, Hermès и Carven), и с деним-рваниной от Diesel.
У нас дома есть свои свиферы: преимущественно меховые. За самым кучерявым свифер-мехом идем к главным петербургским тапкоделам Homies либо примеряем каракулевые балетки от московских локалов Duetbyme. За травянистым дофамином спешим к Bottega Veneta, а за нарядной обувной вечеркой — к Lalou: мэтчим их стразо-меховые босоножки на фигурном каблуке с полупрозрачными комбинациями, многослойными драпировками и ladylike-жакетами.
Комментарии (0)