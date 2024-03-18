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Вещи

Свиферы — главная обувь 2024 года

Пушистые туфли-швабры, или свиферы — неизбежный обувной мастхэв наступающей весны (и прохладного петербургского лета): держим в ноге в тепле (на радость маме) в пушистых подкрадулях, кучерявых балетках и мягких туфлях-облачках. 

16Arlington SS'24
Архивы пресс-служб

16Arlington SS'24

Balenciaga SS'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Roberto Cavalli SS'24
Архивы пресс-служб

Roberto Cavalli SS'24

The Attico SS'24
Архивы пресс-служб

The Attico SS'24

Vivetta SS'24
Архивы пресс-служб

Vivetta SS'24

Christopher Esber SS'24
Архивы пресс-служб

Christopher Esber SS'24

Burberry Pre-fall 24
Архивы пресс-служб

Burberry Pre-fall 24

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

Carven FW'24
Архивы пресс-служб

Carven FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

MSGM FW'24
Архивы пресс-служб

MSGM FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Впервые свиферы появились на показах Gucci и Burberry в начале 2023 года, а в следующем весенне-летнем сезоне осели в коллекциях Balenciaga, 16Arlington и The Attico. По следам fashion month, отгремевшего зимой 2024, пригодятся и в дуэте с полупрозрачным платьями (так их советуют сочетать Ferragamo и Simone Rocha), и с белоснежной макси-юбкой (тренд весны, заверенный Valentino, Hermès и Carven), и с деним-рваниной от Diesel.

Bottega Veneta, ДЛТ, 82 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 82 000 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 44 950 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 44 950 руб.

Туфли Ushatava, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Туфли Ushatava, 39 000 руб.

Age of Innocence, 35 100 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 35 100 руб.

Homies, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Homies, 35 000 руб.

Yume Yume, Peak Store, 31 950 руб.
Архивы пресс-служб

Yume Yume, Peak Store, 31 950 руб.

RxBshoes x Gapanovich
Архивы пресс-служб

RxBshoes x Gapanovich

Duetbyme, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Duetbyme, 24 000 руб.

Evigi, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Evigi, 18 500 руб.

Inuikii, ДЛТ, 18 100 руб.
Архивы пресс-служб

Inuikii, ДЛТ, 18 100 руб.

Lalou, 12 700 руб.
Архивы пресс-служб

Lalou, 12 700 руб.

У нас дома есть свои свиферы: преимущественно меховые. За самым кучерявым свифер-мехом идем к главным петербургским тапкоделам Homies либо примеряем каракулевые балетки от московских локалов Duetbyme. За травянистым дофамином спешим к Bottega Veneta, а за нарядной обувной вечеркой — к Lalou: мэтчим их стразо-меховые босоножки на фигурном каблуке с полупрозрачными комбинациями, многослойными драпировками и ladylike-жакетами.

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