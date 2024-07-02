Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Минни Маус: как прошел показ Marc Jacobs?

Аксессуарная альтернатива массивным босоножкам — балетки и туфли-моджари (из кладовых Алладина), а из паттернов присматриваемся к горошку (из гардероба Минни Маус). Запоминаем цветовые сочетания: примеряем голубой с ультрамариновым, фукси — с бордовым, а желтый носим с лиловым, пудровым и горчичным. В руки берем стеганый тоут, украшенный золотистой цепочкой, и не выходим из дома без гротескных накладных ресниц, внушительного начеса (имени Одри Хепберн) и сложносочиненного нейл-арта (ноготочки — guilty pleasure Марка Джейкобса!).