Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Минни Маус: как прошел показ Marc Jacobs?

Марк Джейкобс продолжает сочинять сказочное пространство (читай: safe space) на подиуме. В коллекции FW'24 населяет свой кукольный фэшн-мир гротескными версиями Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Минни Маус и диснеевских принцесс.
Модно-театральный перформанс Marc Jacobs начался с застывшего в воздухе платья Мэрилин Монро из «Зуда седьмого года», дополненного конусным лифом Готье и массивными босоножками. Следом под саундтрек из оперы «Эйнштейн на пляже» Филипа Гласса появились белоснежные свадебные наряды (примерила российская модель Ана Россолович!), объемные футляры в пайетках, свитеры и юбки А-силуэта в мультипликационных ярко-кислотных тонах, жакеты с крупными пуговицами и кружевные платья в форме песочных часов (кружево — важный тренд!).
Аксессуарная альтернатива массивным босоножкам — балетки и туфли-моджари (из кладовых Алладина), а из паттернов присматриваемся к горошку (из гардероба Минни Маус). Запоминаем цветовые сочетания: примеряем голубой с ультрамариновым, фукси — с бордовым, а желтый носим с лиловым, пудровым и горчичным. В руки берем стеганый тоут, украшенный золотистой цепочкой, и не выходим из дома без гротескных накладных ресниц, внушительного начеса (имени Одри Хепберн) и сложносочиненного нейл-арта (ноготочки — guilty pleasure Марка Джейкобса!).
Цветками следующего сезона Марк Джейкобс провозглашает анютины глазки и ромашки: превращает их в броши и украшает ими клетчатые топы, кислотные жакеты и блузы. Не отказываемся от бантиков и носим их в роли поясков на вечерних платьях — вместе с массивными оперными перчатками (большие рукавицы — мастхэв грядущей осени!).
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