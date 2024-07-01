Чемпионы по ходьбе: российские модели на неделях моды в июне

Кастинг-директор

За время эксклюзивного контракта с Gucci Ана Россолович открыла два шоу Сабато де Сарно и дважды вышла на круизном показе — сроки соглашения закончились, после чего Анастасия и Gucci мирно и прекрасно разошлись. Думаю, Ана Россолович продолжит участвовать в шоу Gucci, но уже на других условиях — это лучше кейса Маши Скоковой: хотелось бы видеть ее везде, а не только на шоу Louis Vuitton (даже 27 раз подряд).