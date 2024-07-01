Чемпионы по ходьбе: российские модели на неделях моды в июне

Все, везде и сразу! В июне мы наблюдали за круизными, кутюрными и мужскими шоу, а теперь готовы подвести итоги. Кто собрал модное бинго из гранд-показов Prada и Loewe, а кому под силу заключать эксклюзивные контракты c Gucci и участвовать в прощальном шоу Dries Van Noten? Вместе с кастинг-директором и автором телегам-канала Ashley Broken Данилом Белобрага изучили ключевые тренды в индустрии и определили главных звезд отечественного моделинга, готовых бросить вызов Мариякарле Босконо, Моне Тугаард и Наоми Кэмпбелл.
Вика Евсеева
По итогам сезона FW'24 Вика Евсеева из Вязьмы вошла в топ-12 прорывных моделей по версии Vogue, а сейчас стала одной из ключевых россиянок на зарубежном подиуме. В ее портфолио только за последний сезон — съемки для Vogue Spain, COS, Mango, Zara и появление на обложке Le Magazine du Monde. Евсеева делает ставку на ready to wear и не часто появляется на кутюрной неделе. Яркие исключения — парижский показ-явление Schiaparelli и коллаборация креативного директора Courrèges Николя ди Феличе с Jean Paul Gaultier.
Данил Белобрага
Кастинг-директор
Вика Евсеева набрала очень стремительные обороты — об этом можно судить не только по неделям моды, но и по межсезонью. Ее снимает любой уважающий себя массмаркет (Massimo Dutti и Zara) — сейчас там самые лучшие съемки и самые большие деньги. Постепенный уход из кутюра в прет-а-порте был правильным решением — теперь Вика делает все показы и во всех невероятно смотрится.
Таня Чурбанова
Вместе с Викой Евсеевой в авангарде российского моделинга находится Таня Чурбанова из Мценска. Хотя, по мнению скаутов, ее пик карьеры пройден, Чурбанова сохраняет позиции в топ-листе (например, в апреле снималась Crosscurrent Magazine в объективе Дрю Джарретта). В послужном списке июня — двойной выход у Christian Dior (на круизном и кутюрном шоу), показы Kenzo и Auralee на мужской неделе, а также появление на показе Resort у Hermes вместе с Ириной Шейк.
Никита Гнетнев
Главный дебют мужского сезона — Никита Гнетнев, появившийся у Миуччи Прады и Рафа Симонса на рейв-показе Prada, вышедший на подиум Джонатана Андерсона в Loewe и продефилировавший мимо котототемов Кима Джонса в Dior. Плюс из достижений — двойной выход у Undercover и появление на шоу Kolor. «Очень перспективный парень. Подрастет и станет греческим богом Armani», — уверен кастинг-директор Данил Белобрага.
Денис Окишев
Не менее успешные мужские недели моды в Милане и Париже получились у россиянина Дениса Окишева. Вместе с Гнетневым он появился у Prada, Loewe и Undercover, а также примерил велюровый кардиган на прощальном шоу Дриса Ван Нотена в ангаре фабрики Babcock & Wilcox.
Ана Россолович
Важный хайлайт июньского fashion month — появление модели Аны (Анастасии) Россолович за пределами шоу Gucci. Секрет успеха — завершение эксклюзивного контракта с командой Сабато де Сарно, после чего Анастасия появилась как в круизных коллекциях Khaite и Max Mara, так и в кутюрной коллекции Christian Dior.
Данил Белобрага
Кастинг-директор
За время эксклюзивного контракта с Gucci Ана Россолович открыла два шоу Сабато де Сарно и дважды вышла на круизном показе — сроки соглашения закончились, после чего Анастасия и Gucci мирно и прекрасно разошлись. Думаю, Ана Россолович продолжит участвовать в шоу Gucci, но уже на других условиях — это лучше кейса Маши Скоковой: хотелось бы видеть ее везде, а не только на шоу Louis Vuitton (даже 27 раз подряд).
Сона Дамзина
Большая надежда российского моделинга — Сона Дамзина, знакомая нам по показу Yuliawave в МАММ и рекламным кампаниям Lime и Charmstore. Этим летом девушка взяла высококутюрную планку и появилась на подиуме ArdAzAei и в антично-олимпийской коллекции Марии Грации Кьюри для Christian Dior. А еще участвовала в кампаниях Valentino и AMI for ever, а также снялась на 20-ти полосах июньского Elle France в объективе Камиллы Акранс.
Данил Белобрага
Кастинг-директор
У модельных агентств нет целенаправленного настроя ехать на кутюр — все рассчитывают на основной сезон. Сона Дамзина — приятное исключение, тем более у нее заканчивались визовые дни. Даже не в рамках кутюра считаю Сону новой перспективной звездочкой (сделать мужской Sacai — большой успех). В следующих сезонах я ожидаю увидеть ее на уровне Вики Евсеевой и Тани Чурбановой.
Никита Осминин
Успешный мужской сезон получился у екатеринбуржца Никиты Осминина, открывшего (в кружевной маске-вуали и золотистом лавровом венке!) парижское шоу Undercover, а затем примерившего мрачный авангардный костюм у Kiko Kostadinov.
Лиза Останина
Важная героиня кутюрной недели в Париже — модель из Ижевска Лиза Останина, вместе с Алесей Кафельниковой вышедшая на подиум Georges Hobeika в перламутровом статуарном платье, а затем появившаяся на шоу Robert Wun в плиссированном полупрозрачном платье-вуали.
Данил Белобрага
Кастинг-директор
Лиза Останина — пример типажа, который делает больше кутюрных шоу и реже попадает в ready to wear коллекции. У Лизы элегантная неклассическая внешность, за что ее любят все кутюрные дизайнеры, которые придерживаются старой модельной школы. При этом инопланетные черты лица позволяют Останиной комплиментарно смотреться в технологичных коллекциях в духе Iris Van Herpen.
Тренды моделинга
Coquettecore на подиуме
Стремительно растет популярность типажа романтичной девушки с крупными, но мягкими чертами лица — как на круизном показе Chanel. Примеров модели много: Аполлина Рокко Форер, Анджелина Кендалл, Эбби Чемпион. Из россиянок в типаж прекрасно вписываются Сия Власова и Наташа Вишневская — жду их брейкаут.
Strange face
С приходом Алессандро Микеле в Valentino мы вернемся к strange face. У Микеле всегда были смелые кастинги — взять хотя бы кампейн с панк-певицей Дэни Миллер. В первом лукбуке это не так сильно проявлено: полагаю, Микеле не хочет напугать клиентов модного дома и будет постепенно возвращаться к излюбленному типажу. Ожидаю бум необычных причесок и возвращения моделей с непропорциональными и гипертрофированными чертами лица (как у Оли Запивохиной и Армине Арутюнян).
Reunion
На подиум все чаще возвращаются возрастные модели, чей старт карьеры пришелся на конец 1990-х — начало 2010-х. Классные съемки и показы есть у Анны Вьялицыной, из тени выходит Наталья Водянова. Конечно, на супермоделей всегда был спрос — но сейчас на них обратили внимание даже городские стрит-бренды.
Софья Стейнберг для Jean Paul Gaultier SS'24 Couture
Уход от плюс-сайза
Плюс-сайз девушек мало на женском подиуме ready to wear (по факту у нас есть только Джил Кортлев и Палома Эльсессер) и совсем нет в кутюре и на мужских неделях моды. Очень небольшое количество брендов может позволить себе масштабный кастинг плюс-сайз моделей — как правило, это молодые марки, которые хотят продемонстрировать стейтмент-позицию и стать виральными за счет нестандартного типажа. Репрезентация все еще остается игрушкой в руках брендов, с ее помощью старающихся сделать аудиторию более лояльной. У плакатного подиумного diversity случаются взлеты и падения — сейчас мы находимся в этапе спада (особенно на фоне бума «Оземпика»).
На этом фоне к нам возвращается «героиновый шик», но в более мягкой форме. Хороший пример — Соня Стейнберг с подчеркнутой худобой и строгим взглядом.
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