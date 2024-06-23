Dries Van Noten: как прошло прощальное шоу участника «Антверпенской шестерки»?

В ангаре фабрики Babcock & Wilcox Дрис Ван Нотен показал свое последнее 129-ое шоу в роли креативного директора Dries Van Noten, собрав в гостях Анн Демельмейстер, Пьерпаоло Пиччоли, Хайдера Акерманна, Диану фон Фюрстенберг и даже Мартина Маржелу. Участник «Антверпенской шестерки» планирует консультировать бренд на расстоянии и больше заниматься собственным садом (с венецианским окном и вьющимся виноградом), оставив нам в фэшн-наследство полупрозрачный шифон, жакеты с барочной вышивкой и кусочки фольги из сет-дизайна показа.
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Изучаем пасхалки из прощального показа Дриса с фабрики Babcock & Wilcox (там же проходило шоу Dries Van Noten двадцатилетней давности). Например, обилие золотой вышивки отсылает к коллекции FW'16, массивные стеганые шарфы — к мастхэвам сезона FW'19, а карго-ветровки и мрачные жакеты — к культовым силуэтам SS'12.
Шоу открыл Аллен Госсуэн, участвовавший в дебютном шоу Дриса в 1991 году, а следом на подиум вышли Карен Элсон, Кирстен Оуэн и Дебра Шоу (любимые модели визионера!). Само собой, все спродюсировано Этьеном Руссо, режиссировавшим показы Dries Van Noten с сезона SS'92.
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Напоследок Дрис поэкспериментировал с невесомыми фактурами, превратив шифон и винил в пестрые тренчи, лонгсливы и карго-куртки. А еще освоил суминагаши (японская техника окрашивания с тысячелетней историей!) и украсил жакеты из белого шелка барочными рисунками с желтой окантовкой, напоминающими выцветшие рукописи. Плюс встаем в очередь за бомберами с ассиметричной линией молнии и за образцовым черным пальто с атласными карманами (финальный лук!).
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Запоминаем главные трофеи ресейла будущего: жакеты в серебристом металлике, кардиганы из абрикосового мохера, тренчи в контрастных цветочных принтах, розовое шелковое пальто, а также перламутрово-золотистые бермуды, блузы и жакеты, в которых можно почувствовать себя драгоценным слитком (или конфеткой ферреро-роше).
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