Dries Van Noten: как прошло прощальное шоу участника «Антверпенской шестерки»?

В ангаре фабрики Babcock & Wilcox Дрис Ван Нотен показал свое последнее 129-ое шоу в роли креативного директора Dries Van Noten, собрав в гостях Анн Демельмейстер, Пьерпаоло Пиччоли, Хайдера Акерманна, Диану фон Фюрстенберг и даже Мартина Маржелу. Участник «Антверпенской шестерки» планирует консультировать бренд на расстоянии и больше заниматься собственным садом (с венецианским окном и вьющимся виноградом), оставив нам в фэшн-наследство полупрозрачный шифон, жакеты с барочной вышивкой и кусочки фольги из сет-дизайна показа.