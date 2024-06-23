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Показы и коллекции

Dries Van Noten: как прошло прощальное шоу участника «Антверпенской шестерки»?

В ангаре фабрики Babcock & Wilcox Дрис Ван Нотен показал свое последнее 129-ое шоу в роли креативного директора Dries Van Noten, собрав в гостях Анн Демельмейстер, Пьерпаоло Пиччоли, Хайдера Акерманна, Диану фон Фюрстенберг и даже Мартина Маржелу. Участник «Антверпенской шестерки» планирует консультировать бренд на расстоянии и больше заниматься собственным садом (с венецианским окном и вьющимся виноградом), оставив нам в фэшн-наследство полупрозрачный шифон, жакеты с барочной вышивкой и кусочки фольги из сет-дизайна показа.

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Изучаем пасхалки из прощального показа Дриса с фабрики Babcock & Wilcox (там же проходило шоу Dries Van Noten двадцатилетней давности). Например, обилие золотой вышивки отсылает к коллекции FW'16, массивные стеганые шарфы — к мастхэвам сезона FW'19, а карго-ветровки и мрачные жакеты — к культовым силуэтам SS'12.

Шоу открыл Аллен Госсуэн, участвовавший в дебютном шоу Дриса в 1991 году, а следом на подиум вышли Карен Элсон, Кирстен Оуэн и Дебра Шоу (любимые модели визионера!). Само собой, все спродюсировано Этьеном Руссо, режиссировавшим показы Dries Van Noten с сезона SS'92. 

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Напоследок Дрис поэкспериментировал с невесомыми фактурами, превратив шифон и винил в пестрые тренчи, лонгсливы и карго-куртки. А еще освоил суминагаши (японская техника окрашивания с тысячелетней историей!) и украсил жакеты из белого шелка барочными рисунками с желтой окантовкой, напоминающими выцветшие рукописи. Плюс встаем в очередь за бомберами с ассиметричной линией молнии и за образцовым черным пальто с атласными карманами (финальный лук!).

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Dries Van Noten SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten SS'25 Menswear

Запоминаем главные трофеи ресейла будущего: жакеты в серебристом металлике, кардиганы из абрикосового мохера, тренчи в контрастных цветочных принтах, розовое шелковое пальто, а также перламутрово-золотистые бермуды, блузы и жакеты, в которых можно почувствовать себя драгоценным слитком (или конфеткой ферреро-роше).

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