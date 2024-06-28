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Показы и коллекции

Птицы, вуали и кружево: 8 главных трендов Недели высокой моды в Париже

Античные тоги, гиперобъемные коконы, мрачные вуали и оперение птицы-феникса: в Париже завершилась (предолимпийская!) кутюрная неделя FW'24 — выбрали 8 главных трендов, которые будут с нами как минимум до следующего сезона.  

Птицы

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Armani Privé
Архивы пресс-служб

Armani Privé

Giambattista Valli
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Фэшн-орнитология, или birdcore, — главный подиумный сюжет Высокой недели моды: Дэниел Розберри в Schiaparelli разложил на составляющие образ мифической птицы-феникса (и сочинил высококутюрные образы с крыльями-накидками и яичным декором), а Демна украсил перьями иконические шляпы-тарелки Кристобаля Баленсиаги. В посткутюрный обиход забираем пушистые накидки в духе Elie Saab и Armani Privé, при желании раскрашивая их до кислотно-зеленых оттенков Джамбаттиста Валли. 

Корсеты

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Robert Wun
Архивы пресс-служб

Robert Wun

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Armani Privé
Архивы пресс-служб

Armani Privé

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Thom Browne
Архивы пресс-служб

Thom Browne

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Вместе с Джоном Гальяно в большую моду вернулись корсеты — Дэниел Розберри и Роберт Вун с их помощью раздавали высококутюрный сюрреализм, Николя ди Феличе в гостях у Jean Paul Gaultier заменил фирменные конусы на акцентные вырезы (и D-образные плавники сзади), а Elie Saab и Rahul Mishra запаслись вышивкой и тюлем для создания ультрафеминных луков.

Коконы

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Thom Browne
Архивы пресс-служб

Thom Browne

Charles de Vilmorin
Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Victor & Rolf
Архивы пресс-служб

Victor & Rolf

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Charles de Vilmorin
Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Кутюрье выкручивают многослойность на максимум и одевают нас в коконы: например, в многослойные жакеты-одеяла Thom Browne и наряды привидений Шарля де Вильморена, плотно сковывающие руки вокруг тела. А черное платье-кокон Balenciaga напоминает нам то ли рой мыслей в два часа ночи, то ли мусорный мешок. Впрочем, за пределами высокомодного подиума вполне представляем себе гиперобъемные тренчи Ashi Studio, украшенные витиеватой вышивкой (по совету Мохаммеда Аши носим со свиферами — самыми модными туфлями 2024 года!).

Кейпы

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Zuhair Murad
Архивы пресс-служб

Zuhair Murad

Victor & Rolf
Архивы пресс-служб

Victor & Rolf

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Charles de Vilmorin
Архивы пресс-служб

Charles de Vilmorin

Giambattista Valli
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Alexis Mabille
Архивы пресс-служб

Alexis Mabille

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Кейп — важный кутюрный хэдлайнер: Джамбаттиста Валли украшает накидку фирменными цветочными принтами, Рахуль Мишра с помощью кейпа отрабатывает глобальный тренд на полупрозрачные вещи, дизайн-команда Chanel цитирует викторианские фэшн-коды, а Мария Грация Кьюри в преддверии старта Олимпийских игр наделяет кейп античным греко-латинским звучанием.

Вуаль

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Robert Wun
Архивы пресс-служб

Robert Wun

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Alexis Mabille
Архивы пресс-служб

Alexis Mabille

Iris Van Herpen
Архивы пресс-служб

Iris Van Herpen

Giambattista Valli
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Ваулевые маски — модный афтершок пандемии и ключевой аксессуар кутюрной недели, вышедший за пределы свадебных луков. Для показа Schiaparelli Дэниел Розберри подсмотрел вуали в архивах Сержа Лютанса, Рахуль Мишра взял их из индуистской концепции ауры, а Николя ди Феличе добавил в коллекцию Jean Paul Gaultier по итогам переосмысления корпуса работ Готье.

Кружево

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Thom Browne
Архивы пресс-служб

Thom Browne

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Armani Privé
Архивы пресс-служб

Armani Privé

Iris Van Herpen
Архивы пресс-служб

Iris Van Herpen

Помимо Энтони Ваккарелло в коллекции Pre-Fall Saint Laurent, cложносочиненное кружево приручили кутюрье из Парижского Синдиката Высокой моды. Мохаммед Аши в Ashi Studio одел Вику Евсееву в витиеватое тюлевое бра, Айрис Ван Херпен украсила ажурной вышивкой летящие подолы платьев, а Николя ди Феличе в роли приглашенного дизайнера Jean Paul Gaultier переосмыслил фирменные корсеты модного дома, дополнив их кружевными вуалевыми топами.

Бархат

Robert Wun
Архивы пресс-служб

Robert Wun

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Zuhair Murad
Архивы пресс-служб

Zuhair Murad

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Zuhair Murad
Архивы пресс-служб

Zuhair Murad

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Armani Privé
Архивы пресс-служб

Armani Privé

Alexis Mabille
Архивы пресс-служб

Alexis Mabille

Бархат — важный тренд круизных коллекций (заверен тюдоровским шоу Christian Dior), перекочевавший на высококутюрный подиум. Нарядный мастхэв — черное платье в пол (как у Демны, Алекси Мабийя и маэстро Армани), которое при желании можно укоротить до мини-длины (как у Zuhair Murad), раскрасить в пестрые оттенки (как у Robert Wun и Elie Saab), а то и вовсе превратить в приталенный брючный костюм (как у Chanel). 

Белый цвет

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Thom Browne
Архивы пресс-служб

Thom Browne

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Victor & Rolf
Архивы пресс-служб

Victor & Rolf

Balenciaga
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Armani Privé
Архивы пресс-служб

Armani Privé

Thom Browne
Архивы пресс-служб

Thom Browne

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Мы уже освоили белоснежные тотал-луки из круизных коллекций Chanel и Chloé, а теперь запоминаем кутюрные стайлинг-трюки. Носим белые корсеты Jean Paul Gaultier, оперные перчатки Balecniaga, бантики-заколки Chanel, а в свадебном гардеробе отдаем предпочтение пышным платьям имени принцессы Дианы (на подиуме примерила австралийская модель-явление Анджелина Кендалл). Одна из причин популярности белых оттенков — проведение Летних Олимпийских игр в Париже, в честь которых Dior щедро цитировали античные тоги, а Thom Browne взял за основу сет-дизайна (и гардероба) интерьеры «Афинской школы» кисти Рафаэля. 

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