Птицы, вуали и кружево: 8 главных трендов Недели высокой моды в Париже

Античные тоги, гиперобъемные коконы, мрачные вуали и оперение птицы-феникса: в Париже завершилась (предолимпийская!) кутюрная неделя FW'24 — выбрали 8 главных трендов, которые будут с нами как минимум до следующего сезона.
Птицы
Фэшн-орнитология, или birdcore, — главный подиумный сюжет Высокой недели моды: Дэниел Розберри в Schiaparelli разложил на составляющие образ мифической птицы-феникса (и сочинил высококутюрные образы с крыльями-накидками и яичным декором), а Демна украсил перьями иконические шляпы-тарелки Кристобаля Баленсиаги. В посткутюрный обиход забираем пушистые накидки в духе Elie Saab и Armani Privé, при желании раскрашивая их до кислотно-зеленых оттенков Джамбаттиста Валли.
Корсеты
Вместе с Джоном Гальяно в большую моду вернулись корсеты — Дэниел Розберри и Роберт Вун с их помощью раздавали высококутюрный сюрреализм, Николя ди Феличе в гостях у Jean Paul Gaultier заменил фирменные конусы на акцентные вырезы (и D-образные плавники сзади), а Elie Saab и Rahul Mishra запаслись вышивкой и тюлем для создания ультрафеминных луков.
Коконы
Кутюрье выкручивают многослойность на максимум и одевают нас в коконы: например, в многослойные жакеты-одеяла Thom Browne и наряды привидений Шарля де Вильморена, плотно сковывающие руки вокруг тела. А черное платье-кокон Balenciaga напоминает нам то ли рой мыслей в два часа ночи, то ли мусорный мешок. Впрочем, за пределами высокомодного подиума вполне представляем себе гиперобъемные тренчи Ashi Studio, украшенные витиеватой вышивкой (по совету Мохаммеда Аши носим со свиферами — самыми модными туфлями 2024 года!).
Кейпы
Кейп — важный кутюрный хэдлайнер: Джамбаттиста Валли украшает накидку фирменными цветочными принтами, Рахуль Мишра с помощью кейпа отрабатывает глобальный тренд на полупрозрачные вещи, дизайн-команда Chanel цитирует викторианские фэшн-коды, а Мария Грация Кьюри в преддверии старта Олимпийских игр наделяет кейп античным греко-латинским звучанием.
Вуаль
Ваулевые маски — модный афтершок пандемии и ключевой аксессуар кутюрной недели, вышедший за пределы свадебных луков. Для показа Schiaparelli Дэниел Розберри подсмотрел вуали в архивах Сержа Лютанса, Рахуль Мишра взял их из индуистской концепции ауры, а Николя ди Феличе добавил в коллекцию Jean Paul Gaultier по итогам переосмысления корпуса работ Готье.
Кружево
Помимо Энтони Ваккарелло в коллекции Pre-Fall Saint Laurent, cложносочиненное кружево приручили кутюрье из Парижского Синдиката Высокой моды. Мохаммед Аши в Ashi Studio одел Вику Евсееву в витиеватое тюлевое бра, Айрис Ван Херпен украсила ажурной вышивкой летящие подолы платьев, а Николя ди Феличе в роли приглашенного дизайнера Jean Paul Gaultier переосмыслил фирменные корсеты модного дома, дополнив их кружевными вуалевыми топами.
Бархат
Бархат — важный тренд круизных коллекций (заверен тюдоровским шоу Christian Dior), перекочевавший на высококутюрный подиум. Нарядный мастхэв — черное платье в пол (как у Демны, Алекси Мабийя и маэстро Армани), которое при желании можно укоротить до мини-длины (как у Zuhair Murad), раскрасить в пестрые оттенки (как у Robert Wun и Elie Saab), а то и вовсе превратить в приталенный брючный костюм (как у Chanel).
Белый цвет
Мы уже освоили белоснежные тотал-луки из круизных коллекций Chanel и Chloé, а теперь запоминаем кутюрные стайлинг-трюки. Носим белые корсеты Jean Paul Gaultier, оперные перчатки Balecniaga, бантики-заколки Chanel, а в свадебном гардеробе отдаем предпочтение пышным платьям имени принцессы Дианы (на подиуме примерила австралийская модель-явление Анджелина Кендалл). Одна из причин популярности белых оттенков — проведение Летних Олимпийских игр в Париже, в честь которых Dior щедро цитировали античные тоги, а Thom Browne взял за основу сет-дизайна (и гардероба) интерьеры «Афинской школы» кисти Рафаэля.
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