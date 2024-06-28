Птицы, вуали и кружево: 8 главных трендов Недели высокой моды в Париже

Кутюрье выкручивают многослойность на максимум и одевают нас в коконы: например, в многослойные жакеты-одеяла Thom Browne и наряды привидений Шарля де Вильморена, плотно сковывающие руки вокруг тела. А черное платье-кокон Balenciaga напоминает нам то ли рой мыслей в два часа ночи, то ли мусорный мешок. Впрочем, за пределами высокомодного подиума вполне представляем себе гиперобъемные тренчи Ashi Studio, украшенные витиеватой вышивкой (по совету Мохаммеда Аши носим со свиферами — самыми модными туфлями 2024 года!).