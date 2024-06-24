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Показы и коллекции

Шоу Vogue World в Париже: Анна Винтур, Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Сабрина Карпентер

В Париже отгремела Мужская неделя моды (ее гранд-финале — прощальное шоу Дриса Ван Нотена), а впереди Неделя высокой моды и Летние Олимпийские игры. На один вечер Vogue перехватил эстафетную палочку и поженил на Вандомской площади фэшн-индустрию и спорт, собрав всех звезд А-листа в зале и на подиуме. 

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Ая Накамура
Getty Images, Gorunway

Ая Накамура

Мона Тугаард
Getty Images, Gorunway

Мона Тугаард

Мариякарла Босконо
Getty Images, Gorunway

Мариякарла Босконо

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

FKA Twigs
Getty Images, Gorunway

FKA Twigs

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Сабрина Карпентер
Getty Images, Gorunway

Сабрина Карпентер

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Кейт Аптон
Getty Images, Gorunway

Кейт Аптон

Барбара Палвин
Getty Images, Gorunway

Барбара Палвин

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид
Getty Images, Gorunway

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид

Команда Vogue World вместе с молодежными спортивными академиями подготовила подиумную ретроспективу французской моды с 1920-х годов, объединив каждую фэшн-декаду с различными видами спорта (само собой, каждый взят из Олимпийской программы). Например, ар-деко из «ревущих двадцатых» достались велоспорт, выступление Аи Накамуры, комбинации Chanel и громоздкие чемоданы Louis Vuitton, декадансу из 1930-х — легкая атлетика, готические рюши Balenciaga и гальяновский кутюр Maison Margiela. 

Для 1940-х режиссеры шоу сконцентрировались на водных дисциплинах и изобретении бикини: пригодились оранжевые нано-шорты Miu Miu, купальные костюмы из новой круизной коллекции Chanel и остромодные морячки — на Вандомской площади их примерили Барбара Палвин и сверхновая поп-звезда Сабрина Карпентер. 

Кэти Пэрри
Getty Images, Gorunway

Кэти Пэрри

Кейона Ревлон
Getty Images, Gorunway

Кейона Ревлон

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Лила Мосс
Getty Images, Gorunway

Лила Мосс

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Сиара
Getty Images, Gorunway

Сиара

Эшли Грэм
Getty Images, Gorunway

Эшли Грэм

Анна Кливленд
Getty Images, Gorunway

Анна Кливленд

Кендалл Дженнер
Getty Images, Gorunway

Кендалл Дженнер

Джиджи Хадид
Getty Images, Gorunway

Джиджи Хадид

Моду 1950-х поженили с конным спортом (не обошлось без Hermes, Dior и выездного перформанса Джиджи Хадид и Кайли Дженнер), а шестидесятников заставили заниматься фехтованием и бороздить просторы галактики (в скафандрах Rabanne и Coperni, рукавичках Miu Miu и шарах-сферах Christian Cowan). Впрочем, футуристичный макияж-маска Лилы Мосс, созданный Пэт Макграт, отсылает не только к космической Одиссее, но и к боевой раскраске древних бриттов.

1970-е объединили с (художественной) гимнастикой, летящими рюшами Chloé от Чемены Камали и сценическими нарядами Сиары. Для 1980-х приготовили боевые искусства имени Брюса Ли (или Уиллиса), практикуемые офисными сиренами в исполнении Наташи Поли, Пом Клементьефф и Филиппин Леруа-Больё (каждая была в тотал-луке Saint Laurent). 

Девяностые отдали футболу (в честь исторической победы Франции на чемпионате мира в 1998 году), нулевые — теннису, рэперу Bad Bunny и сестрам Уильямс в Off-White, а десятые — брейк-дансу, вошедшему в программу МОК в 2018 году. 

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Наташа Поли
Getty Images, Gorunway

Наташа Поли

Филиппин Леруа-Больё
Getty Images, Gorunway

Филиппин Леруа-Больё

Пом Клементьефф
Getty Images, Gorunway

Пом Клементьефф

Vogue Runway
Getty Images, Gorunway

Vogue Runway

Анок Яй
Getty Images, Gorunway

Анок Яй

Bad Bunny
Getty Images, Gorunway

Bad Bunny

Кара Делевинь
Getty Images, Gorunway

Кара Делевинь

Эйлин Гу
Getty Images, Gorunway

Эйлин Гу

Серена Уильямс
Getty Images, Gorunway

Серена Уильямс

Винус Уильямс
Getty Images, Gorunway

Винус Уильямс

Мари-Жозе Перек
Getty Images, Gorunway

Мари-Жозе Перек

Одним словом, за вывеской историзма у Vogue получилось пестрое попурри из трендов от ключевых модных домов. Из полезного — в ближайшее время смело концентрируемся на спортшик-нарядах, а при случае дополняем лук при помощи рюш, металлика, морячек и плечистых пиджаков. В порыве модного киберфутуризма повторяем серебристый майкап от Макграт либо присматриваемся к мунбутам Rick Owen и перламутровым мэри-джейнам. 

Анна Винтур в Chanel
Getty Images

Анна Винтур в Chanel

Кара Делевинь в JPG x Simone Rocha
Getty Images

Кара Делевинь в JPG x Simone Rocha

Алекса Чанг в архивном Viktor & Rolf FW'05
Getty Images

Алекса Чанг в архивном Viktor & Rolf FW'05

Антуан Арно и Наталья Водянова в Dolce & Gabbana
Getty Images

Антуан Арно и Наталья Водянова в Dolce & Gabbana

Ева Лонгория в Alexandre Vauthier
Getty Images

Ева Лонгория в Alexandre Vauthier

Диана фон Фюрстенберг
Getty Images

Диана фон Фюрстенберг

Джаред Лето
Getty Images

Джаред Лето

Мария Шарапова в Schiaparelli
Getty Images

Мария Шарапова в Schiaparelli

Эмма Чемберлен в Rick Owens
Getty Images

Эмма Чемберлен в Rick Owens

Gkay в Avellano
Getty Images

Gkay в Avellano

Людовик де Сен-Сернен
Getty Images

Людовик де Сен-Сернен

Пьерпаоло Пиччоли
Getty Images

Пьерпаоло Пиччоли

Анна Винтур на правах главного хоста вечера собрала звезд не только на подиуме, но и во front row. Из тяжеловесов засветились Антуан Арно и Наталья Водянова, Диана фон Фюрстенберг и даже Джон Гальяно. Но все же негласная награда за «Best Dressed» досталась Каре Делевинь в платье из кутюрной коллаборации JPG x Simone Rocha и Алексе Чанг, пришедшей на Vogue World в архивном Viktor & Rolf из коллекции 2005 года. 

Айви Гетти в Maison Margiela
Getty Images

Айви Гетти в Maison Margiela

Кристина Милиан в Alexis Mabille
Getty Images

Кристина Милиан в Alexis Mabille

Диана Крюгер в Nina Ricci
Getty Images

Диана Крюгер в Nina Ricci

Эшли Пак в Rahul Mishra
Getty Images

Эшли Пак в Rahul Mishra

Камиль Роу в Alaïa
Getty Images

Камиль Роу в Alaïa

Джоуи Кинг в Givenchy
Getty Images

Джоуи Кинг в Givenchy

Фаррелл Уильямс
Getty Images

Фаррелл Уильямс

Симон Порт Жакмюс
Getty Images

Симон Порт Жакмюс

Normani в Coach
Getty Images

Normani в Coach

Getty Images
Мария Грация Кьюри
Getty Images

Мария Грация Кьюри

В платье из новой осенне-зимней коллекции Alaïa появилась актриса Камиль Роу, Эшли Пак — в кутюре Rahul Mishra, а непо-инфлюэнсер Айви Гетти (правнучка нефтяного магната Пола Гетти) на правах гальяновского фаната примерила тотал-лук из весенне-летней коллекции Maison Margiela. Ну а титул «Worst Dressed» заслуженно отправился к Марии Грации Кьюри (во всех смыслах) — остается надеяться, что шпионский тренч взят не из грядущей кутюрной коллекции Christian Dior. 

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