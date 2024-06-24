Шоу Vogue World в Париже: Анна Винтур, Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Сабрина Карпентер

Моду 1950-х поженили с конным спортом (не обошлось без Hermes, Dior и выездного перформанса Джиджи Хадид и Кайли Дженнер), а шестидесятников заставили заниматься фехтованием и бороздить просторы галактики (в скафандрах Rabanne и Coperni, рукавичках Miu Miu и шарах-сферах Christian Cowan). Впрочем, футуристичный макияж-маска Лилы Мосс, созданный Пэт Макграт, отсылает не только к космической Одиссее, но и к боевой раскраске древних бриттов.

1970-е объединили с (художественной) гимнастикой, летящими рюшами Chloé от Чемены Камали и сценическими нарядами Сиары. Для 1980-х приготовили боевые искусства имени Брюса Ли (или Уиллиса), практикуемые офисными сиренами в исполнении Наташи Поли, Пом Клементьефф и Филиппин Леруа-Больё (каждая была в тотал-луке Saint Laurent).

Девяностые отдали футболу (в честь исторической победы Франции на чемпионате мира в 1998 году), нулевые — теннису, рэперу Bad Bunny и сестрам Уильямс в Off-White, а десятые — брейк-дансу, вошедшему в программу МОК в 2018 году.