Шоу Vogue World в Париже: Анна Винтур, Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Сабрина Карпентер

В Париже отгремела Мужская неделя моды (ее гранд-финале — прощальное шоу Дриса Ван Нотена), а впереди Неделя высокой моды и Летние Олимпийские игры. На один вечер Vogue перехватил эстафетную палочку и поженил на Вандомской площади фэшн-индустрию и спорт, собрав всех звезд А-листа в зале и на подиуме.
Команда Vogue World вместе с молодежными спортивными академиями подготовила подиумную ретроспективу французской моды с 1920-х годов, объединив каждую фэшн-декаду с различными видами спорта (само собой, каждый взят из Олимпийской программы). Например, ар-деко из «ревущих двадцатых» достались велоспорт, выступление Аи Накамуры, комбинации Chanel и громоздкие чемоданы Louis Vuitton, декадансу из 1930-х — легкая атлетика, готические рюши Balenciaga и гальяновский кутюр Maison Margiela.
Для 1940-х режиссеры шоу сконцентрировались на водных дисциплинах и изобретении бикини: пригодились оранжевые нано-шорты Miu Miu, купальные костюмы из новой круизной коллекции Chanel и остромодные морячки — на Вандомской площади их примерили Барбара Палвин и сверхновая поп-звезда Сабрина Карпентер.
Моду 1950-х поженили с конным спортом (не обошлось без Hermes, Dior и выездного перформанса Джиджи Хадид и Кайли Дженнер), а шестидесятников заставили заниматься фехтованием и бороздить просторы галактики (в скафандрах Rabanne и Coperni, рукавичках Miu Miu и шарах-сферах Christian Cowan). Впрочем, футуристичный макияж-маска Лилы Мосс, созданный Пэт Макграт, отсылает не только к космической Одиссее, но и к боевой раскраске древних бриттов.
1970-е объединили с (художественной) гимнастикой, летящими рюшами Chloé от Чемены Камали и сценическими нарядами Сиары. Для 1980-х приготовили боевые искусства имени Брюса Ли (или Уиллиса), практикуемые офисными сиренами в исполнении Наташи Поли, Пом Клементьефф и Филиппин Леруа-Больё (каждая была в тотал-луке Saint Laurent).
Девяностые отдали футболу (в честь исторической победы Франции на чемпионате мира в 1998 году), нулевые — теннису, рэперу Bad Bunny и сестрам Уильямс в Off-White, а десятые — брейк-дансу, вошедшему в программу МОК в 2018 году.
Одним словом, за вывеской историзма у Vogue получилось пестрое попурри из трендов от ключевых модных домов. Из полезного — в ближайшее время смело концентрируемся на спортшик-нарядах, а при случае дополняем лук при помощи рюш, металлика, морячек и плечистых пиджаков. В порыве модного киберфутуризма повторяем серебристый майкап от Макграт либо присматриваемся к мунбутам Rick Owen и перламутровым мэри-джейнам.
Анна Винтур в Chanel
Кара Делевинь в JPG x Simone Rocha
Алекса Чанг в архивном Viktor & Rolf FW'05
Антуан Арно и Наталья Водянова в Dolce & Gabbana
Ева Лонгория в Alexandre Vauthier
Диана фон Фюрстенберг
Джаред Лето
Мария Шарапова в Schiaparelli
Эмма Чемберлен в Rick Owens
Gkay в Avellano
Людовик де Сен-Сернен
Пьерпаоло Пиччоли
Анна Винтур на правах главного хоста вечера собрала звезд не только на подиуме, но и во front row. Из тяжеловесов засветились Антуан Арно и Наталья Водянова, Диана фон Фюрстенберг и даже Джон Гальяно. Но все же негласная награда за «Best Dressed» досталась Каре Делевинь в платье из кутюрной коллаборации JPG x Simone Rocha и Алексе Чанг, пришедшей на Vogue World в архивном Viktor & Rolf из коллекции 2005 года.
В платье из новой осенне-зимней коллекции Alaïa появилась актриса Камиль Роу, Эшли Пак — в кутюре Rahul Mishra, а непо-инфлюэнсер Айви Гетти (правнучка нефтяного магната Пола Гетти) на правах гальяновского фаната примерила тотал-лук из весенне-летней коллекции Maison Margiela. Ну а титул «Worst Dressed» заслуженно отправился к Марии Грации Кьюри (во всех смыслах) — остается надеяться, что шпионский тренч взят не из грядущей кутюрной коллекции Christian Dior.
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