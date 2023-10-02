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Показы и коллекции

Ким Кардашьян, Элиза Дуглас, Рената Литвинова: театральный перформанс на показе Balenciaga

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It-сумки, образцовые тяги, штаны-франкенштейны и мощный селебрити-каст — краткий пересказ шоу Balenciaga, на котором Демна собрал всех близких из личной и профессиональной сфер жизни. 

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Не показ, а театральный перформанс — с грандиозным селебрити-составом на подиуме. Шоу открыла мама Демны Элла (без Гурама), следом вышли Рената Литвинова с Balenciaga-версией знаменитой Birkin Hermès (обилие замков — отсылка к пьесе «Кактус» с дверью на тысячу запоров и щеколд), Ким Кардашьян в латекс-бодиконе с клатчем-туфелькой (шпилька как идеальное фэшн-оружие), Кэти Хорин, Дайан Перне, Мариякарла Босконо, Минтту Весала, Элиза Дуглас, Аманда Лепор, а также футболистка Надя Карпова в пэчворк-макси (альтернатива — двуличные карго-деним брюки). Финальный образ — Лоик Гомес, или BFRND, в ярусной ретро-комбинации из семи свадебных платьев.

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Идеальный фэшн в деталях — с экстра-плечистыми пиджаками, бабушами-подкрадулями, платьями-скатертями (в мыслях о цветочных узорах M_U_R Анны Дружининой), массивными кроссами-тягами, пальто-халатами и кошельками-паспортами — но без обещанной новой главы в истории модного дома. Утешительный приз — звездный front row с Изабель Юппер, Пэрис Хилтон и готик-дивой Salavat Kypere в алиенкор-мейке от Фаризы Родригес.

Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон

Getty Images

Наоми Кэмпбелл 

Getty Images

Изабель Юппер

Getty Images

Стелла Максвелл

Getty Images

Эмили Ратаковски

Getty Images

Эмбер Валлетта

Getty Images

Анне Имхоф

Getty Images

Charli XCX

Getty Images

Эшли Грэхэм

Getty Images

Ari Lennox

Getty Images

Карин Ройтфельд

Архив стилиста
Вика Салават
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