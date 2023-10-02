Ким Кардашьян, Элиза Дуглас, Рената Литвинова: театральный перформанс на показе Balenciaga

It-сумки, образцовые тяги, штаны-франкенштейны и мощный селебрити-каст — краткий пересказ шоу Balenciaga, на котором Демна собрал всех близких из личной и профессиональной сфер жизни.
Не показ, а театральный перформанс — с грандиозным селебрити-составом на подиуме. Шоу открыла мама Демны Элла (без Гурама), следом вышли Рената Литвинова с Balenciaga-версией знаменитой Birkin Hermès (обилие замков — отсылка к пьесе «Кактус» с дверью на тысячу запоров и щеколд), Ким Кардашьян в латекс-бодиконе с клатчем-туфелькой (шпилька как идеальное фэшн-оружие), Кэти Хорин, Дайан Перне, Мариякарла Босконо, Минтту Весала, Элиза Дуглас, Аманда Лепор, а также футболистка Надя Карпова в пэчворк-макси (альтернатива — двуличные карго-деним брюки). Финальный образ — Лоик Гомес, или BFRND, в ярусной ретро-комбинации из семи свадебных платьев.
Идеальный фэшн в деталях — с экстра-плечистыми пиджаками, бабушами-подкрадулями, платьями-скатертями (в мыслях о цветочных узорах M_U_R Анны Дружининой), массивными кроссами-тягами, пальто-халатами и кошельками-паспортами — но без обещанной новой главы в истории модного дома. Утешительный приз — звездный front row с Изабель Юппер, Пэрис Хилтон и готик-дивой Salavat Kypere в алиенкор-мейке от Фаризы Родригес.
Пэрис и Ники Хилтон
Наоми Кэмпбелл
Изабель Юппер
Стелла Максвелл
Эмили Ратаковски
Эмбер Валлетта
Анне Имхоф
Charli XCX
Эшли Грэхэм
Ari Lennox
Карин Ройтфельд
Комментарии (0)