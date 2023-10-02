Ким Кардашьян, Элиза Дуглас, Рената Литвинова: театральный перформанс на показе Balenciaga

Не показ, а театральный перформанс — с грандиозным селебрити-составом на подиуме. Шоу открыла мама Демны Элла (без Гурама), следом вышли Рената Литвинова с Balenciaga-версией знаменитой Birkin Hermès (обилие замков — отсылка к пьесе «Кактус» с дверью на тысячу запоров и щеколд), Ким Кардашьян в латекс-бодиконе с клатчем-туфелькой (шпилька как идеальное фэшн-оружие), Кэти Хорин, Дайан Перне, Мариякарла Босконо, Минтту Весала, Элиза Дуглас, Аманда Лепор, а также футболистка Надя Карпова в пэчворк-макси (альтернатива — двуличные карго-деним брюки). Финальный образ — Лоик Гомес, или BFRND, в ярусной ретро-комбинации из семи свадебных платьев.