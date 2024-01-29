Jacquemus: как прошел провансальский показ Симона Порта Жакмюса?

Сила в фэшн-акцентах (от лимонных candy-bag и массивных браслетов до геометричных ремней) и грандиозном селебрити-кастинге с Джиджи Хадид, Эмратой, Витторией Черетти и Моной Тугаард в главных моделинг-ролях. Плюс Jacquemus не расстается с кутюрными амбициями и завершает шоу лазурном подиуме Сен-Поль-де-Ванса сложносочиненным брайдалкор-платьем с каркасным верхом и фатой, пытаясь подкрепить безусловный коммерческий успех коллекции нарочитым художественным высказыванием.