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Показы и коллекции

Jacquemus: как прошел провансальский показ Симона Порта Жакмюса?

В новом сезоне Симон Порт Жакмюс променял королевский Версаль на провансальский Fondation Maeght, а роялкорные пачки и шорты-кринолины — на скульптурные силуэты и тихо-роскошный монохром в весенне-летней коллекции Jacquemus.

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Две фэшн-субличности музейного офискора по версии Jacquemus: первая — литые D-образные жакеты с подчеркнутой талией, витиеватые брюки-шляпы (корпоративный оммаж шляпам-сеновалам с шоу в Ле Бурже) и анималистичные лео-плащи, вторая — скульптурные платья-колонны, воздушные бодиконы, летящая бахрома и дарк-бандо. Заодно Жакмюс раздает офискорную многослойность, миксует драпировки, завязывает кардиганы поверх платьев в духе Proenza Schouler и возвращает баски и барсетки из модного небытия. 

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Сила в фэшн-акцентах (от лимонных candy-bag и массивных браслетов до геометричных ремней) и грандиозном селебрити-кастинге с Джиджи Хадид, Эмратой, Витторией Черетти и Моной Тугаард в главных моделинг-ролях. Плюс Jacquemus не расстается с кутюрными амбициями и завершает шоу лазурном подиуме Сен-Поль-де-Ванса сложносочиненным брайдалкор-платьем с каркасным верхом и фатой, пытаясь подкрепить безусловный коммерческий успех коллекции нарочитым художественным высказыванием.  

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