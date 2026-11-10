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Ювелирное искусство

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Бриллиантовые лыжники, янтарные улитки и сапфировые морковки: вот 16 драгоценных брошей для новогоднего (и не только!) вишлиста

Броши — главные ювелирные герои тихороскошных кампейнов The Row и показов Valentino и Khaite. А еще — блистательная идея для подарка к предстоящим праздникам. Поэтому если предпочитаете сверкать не пайетками, а каратами (а лучше — всем сразу!), забирайте шкатулку лучших драгоценностей (от аметистовых лягушек Mercury и бриллиантовых балерин Parure Atelier до сапфировых морковок Epic!). А за шпаргалкой с модными стайлинг-трюками переходите сюда.

Mercury, ДЛТ, 3 380 000 руб. Ловим драгоценную лягушку Mercury, инкрустированную тсаворитами, аместистами и кошачьим глазом, и бережно усаживаем

Mercury, ДЛТ, 3 380 000 руб.

Ловим драгоценную лягушку Mercury, инкрустированную тсаворитами, аместистами и кошачьим глазом, и бережно усаживаем прямиком на кашемировые джемперы и гладкошерстные норковые горжетки  

Posie, 3 142 800 руб. Хайлайт коллекции «Пике» — брошь-иголка, имитирующая драгоценную пуговицу, чей бриллиантовый узор отсылает к ткани пике со

Posie, 3 142 800 руб.

Хайлайт коллекции «Пике» — брошь-иголка, имитирующая драгоценную пуговицу, чей бриллиантовый узор отсылает к ткани пике со сложным рельефным плетением. В то же время плавные линии из драгоценных камней создают динамичный рисунок, своей точностью и изяществом похожий на балетное piqué

Yana, цена по запросу Готовь сани летом, а бриллиантовые лыжи из ювелирных кладовых Яны Расковаловой — в ноябре

Yana, цена по запросу

Готовь сани летом, а бриллиантовые лыжи из ювелирных кладовых Яны Расковаловой — в ноябре

Chamovskikh, 2 867 500 руб. Следом за ювелирами Chamovskikh совершаем jewelry-экспедицию в Камбоджу: мастера вдохновились экзотической культурой и

Chamovskikh, 2 867 500 руб.

Следом за ювелирами Chamovskikh совершаем jewelry-экспедицию в Камбоджу: мастера вдохновились экзотической культурой и природой страны и запечатлели великое озеро Тонлесап в голубом аквамарине (разлился прямо в центре бриллиантовой ар-деко-броши!)

«RS1912 Русские Самоцветы», 2 060 000 руб. Звезды на броши «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает розовый гигант

«RS1912 Русские Самоцветы», 2 060 000 руб.

Звезды на броши «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает розовый гигант-морганит

Liza Borzaya, цена по запросу Улитка Liza Borzaya может похвастаться не только янтарной раковиной, но и усиками, украшенными ярко-зелеными

Liza Borzaya, цена по запросу

Улитка Liza Borzaya может похвастаться не только янтарной раковиной, но и усиками, украшенными ярко-зелеными демантоидами (по части блеска превосходят даже алмазы!)

Margarita Zimina, Milou, 1 331 000 руб. Последняя зеленая ветка в году — золотая брошь с листьями-изумрудами от ювелира-ботаника Маргариты Зиминой

Margarita Zimina, Milou, 1 331 000 руб.

Последняя зеленая ветка в году — золотая брошь с листьями-изумрудами от ювелира-ботаника Маргариты Зиминой (оживит однообразные серые пальто и черные свитеры!)

Epic, цена по запросу Следуем за белым кроликом, который притаился внутри броши-морковки Epic с драгоценным витамином С в составе (читай: 450

Epic, цена по запросу

Следуем за белым кроликом, который притаился внутри броши-морковки Epic с драгоценным витамином С в составе (читай: 450 оранжевыми сапфирами!)

Parure Atelier, 1 140 000 руб. Бриллиантовая балерина Parure Atelier — «Лебединое озеро» на ювелирном

Parure Atelier, 1 140 000 руб.

Бриллиантовая балерина Parure Atelier — «Лебединое озеро» на ювелирном

Nude J., 845 000 руб. В сентиментальной броши Оксана Милковская поженила высокое ювелирное искусство и ироничный кидкор: украсила голову обезьянки

Nude J., 845 000 руб.

В сентиментальной броши Оксана Милковская поженила высокое ювелирное искусство и ироничный кидкор: украсила голову обезьянки бриллиантовым паве, а глаза заставила искриться двумя турмалинами параиба

ALROSA Diamonds, 677 200 руб. Ювелиры ALROSA Diamonds собрали букет ландышей — и не простой, а точно повторяющий эскизы легендарного Карла Фаберже

ALROSA Diamonds, 677 200 руб.

Ювелиры ALROSA Diamonds собрали букет ландышей — и не простой, а точно повторяющий эскизы легендарного Карла Фаберже 

Roman Nikonov, 430 000 руб. Сказочник от мира ювелирного искусства Роман Никонов продолжает черпать вдохновение в народном фольклоре и добывает ту

Roman Nikonov, 430 000 руб.

Сказочник от мира ювелирного искусства Роман Никонов продолжает черпать вдохновение в народном фольклоре и добывает ту самую иглу Кощея, украшая ее 42 бриллиантами классической огранки (ни один дуб или заяц не пострадал!)

 

Letters&Stone, 300 000 руб. Офисные клерки и сирены, аларм: отыскали для вас сюр-брошь в виде ручки (с колпачком из лабораторного рубина!) для

Letters&Stone, 300 000 руб.

Офисные клерки и сирены, аларм: отыскали для вас сюр-брошь в виде ручки (с колпачком из лабораторного рубина!) для комбинации с полосатыми рубашками и вязаными аргайл-жилетами

«Русская сказка», 150 000 руб. Зорко одно лишь сердце... и корсажная брошь с жемчужным хороводом «Русская сказка»,

«Русская сказка», 150 000 руб.

Зорко одно лишь сердце... и корсажная брошь с жемчужным хороводом «Русская сказка»,

«Бронницкий ювелир», 95 196 руб. Команда «Бронницкого ювелира» предвосхищает капель — из золотистых звеньев, стекающих прямиком с бриллиантового

«Бронницкий ювелир», 95 196 руб.

Команда «Бронницкого ювелира» предвосхищает капель — из золотистых звеньев, стекающих прямиком с бриллиантового карниза 

Lhasa, 42 000 руб. Броши в стиле ар-деко — важнейший мастхэв с шоу Valentino, The Row и Wales Bonner. Запоминаем подиумные стайлинг-трюки и носим

Lhasa, 42 000 руб.

Броши в стиле ар-деко — важнейший мастхэв с шоу Valentino, The Row и Wales Bonner. Запоминаем подиумные стайлинг-трюки и носим драгоценнности поверх шарфов, блуз и шерстяных беретов

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