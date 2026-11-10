Бриллиантовые лыжники, янтарные улитки и сапфировые морковки: вот 16 драгоценных брошей для новогоднего (и не только!) вишлиста

Броши — главные ювелирные герои тихороскошных кампейнов The Row и показов Valentino и Khaite. А еще — блистательная идея для подарка к предстоящим праздникам. Поэтому если предпочитаете сверкать не пайетками, а каратами (а лучше — всем сразу!), забирайте шкатулку лучших драгоценностей (от аметистовых лягушек Mercury и бриллиантовых балерин Parure Atelier до сапфировых морковок Epic!). А за шпаргалкой с модными стайлинг-трюками переходите сюда.