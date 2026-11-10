Бриллиантовые лыжники, янтарные улитки и сапфировые морковки: вот 16 драгоценных брошей для новогоднего (и не только!) вишлиста

Броши — главные ювелирные герои тихороскошных кампейнов The Row и показов Valentino и Khaite. А еще — блистательная идея для подарка к предстоящим праздникам. Поэтому если предпочитаете сверкать не пайетками, а каратами (а лучше — всем сразу!), забирайте шкатулку лучших драгоценностей (от аметистовых лягушек Mercury и бриллиантовых балерин Parure Atelier до сапфировых морковок Epic!). А за шпаргалкой с модными стайлинг-трюками переходите сюда.
Ловим драгоценную лягушку Mercury, инкрустированную тсаворитами, аместистами и кошачьим глазом, и бережно усаживаем прямиком на кашемировые джемперы и гладкошерстные норковые горжетки
Хайлайт коллекции «Пике» — брошь-иголка, имитирующая драгоценную пуговицу, чей бриллиантовый узор отсылает к ткани пике со сложным рельефным плетением. В то же время плавные линии из драгоценных камней создают динамичный рисунок, своей точностью и изяществом похожий на балетное piqué
Готовь сани летом, а бриллиантовые лыжи из ювелирных кладовых Яны Расковаловой — в ноябре
Следом за ювелирами Chamovskikh совершаем jewelry-экспедицию в Камбоджу: мастера вдохновились экзотической культурой и природой страны и запечатлели великое озеро Тонлесап в голубом аквамарине (разлился прямо в центре бриллиантовой ар-деко-броши!)
«RS1912 Русские Самоцветы», 2 060 000 руб.
Звезды на броши «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает розовый гигант-морганит
Улитка Liza Borzaya может похвастаться не только янтарной раковиной, но и усиками, украшенными ярко-зелеными демантоидами (по части блеска превосходят даже алмазы!)
Margarita Zimina, Milou, 1 331 000 руб.
Последняя зеленая ветка в году — золотая брошь с листьями-изумрудами от ювелира-ботаника Маргариты Зиминой (оживит однообразные серые пальто и черные свитеры!)
Следуем за белым кроликом, который притаился внутри броши-морковки Epic с драгоценным витамином С в составе (читай: 450 оранжевыми сапфирами!)
Parure Atelier, 1 140 000 руб.
Бриллиантовая балерина Parure Atelier — «Лебединое озеро» на ювелирном
В сентиментальной броши Оксана Милковская поженила высокое ювелирное искусство и ироничный кидкор: украсила голову обезьянки бриллиантовым паве, а глаза заставила искриться двумя турмалинами параиба
Ювелиры ALROSA Diamonds собрали букет ландышей — и не простой, а точно повторяющий эскизы легендарного Карла Фаберже
Сказочник от мира ювелирного искусства Роман Никонов продолжает черпать вдохновение в народном фольклоре и добывает ту самую иглу Кощея, украшая ее 42 бриллиантами классической огранки (ни один дуб или заяц не пострадал!)
Офисные клерки и сирены, аларм: отыскали для вас сюр-брошь в виде ручки (с колпачком из лабораторного рубина!) для комбинации с полосатыми рубашками и вязаными аргайл-жилетами
«Русская сказка», 150 000 руб.
Зорко одно лишь сердце... и корсажная брошь с жемчужным хороводом «Русская сказка»,
«Бронницкий ювелир», 95 196 руб.
Команда «Бронницкого ювелира» предвосхищает капель — из золотистых звеньев, стекающих прямиком с бриллиантового карниза
Броши в стиле ар-деко — важнейший мастхэв с шоу Valentino, The Row и Wales Bonner. Запоминаем подиумные стайлинг-трюки и носим драгоценнности поверх шарфов, блуз и шерстяных беретов
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