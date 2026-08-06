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Украшения

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Как носить броши в 2026 году?

Кажется, тренд на броши становится с каждым сезоном всё активнее, и судя по показам Valentino, Khaite, Ralph Lauren и Dolce&Gabbana заставить их отцепиться не получится еще очень долго. А мы и не против. Но чтобы аксессуар не успел наскучить, расширяем диапазон стайлинг-трюков и украшаем ими не только лацканы жакетов, но и меховые воротники, ультрамодные камербанды и даже джинсы. Об этих и других идеях рассказали в материале Собака.ru.

С шарфом 

The Row SS'26

The Row SS'26

Ralph Lauren FW'26

Ralph Lauren FW'26

Холода украшениям не помеха: с наступлением сентября смело кутаемся в заботливые палантины, шали и попавшиеся под руку свитеры, а броши используем не только в декоративных целях, но и практичных — скрепляем края без громоздких узлов. 

На пиджаке

Junya Watanabe SS'27

Junya Watanabe SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Если одинокая брошь на лацкане или груди для вас — это базовый минимум, то покоряем роскошный максимум и плотно засеиваем жакеты и пиджаки ретро-украшениями. А о том, сочетаются они или нет, даже не думайте — судя по показам Junya Watanabe и Dolce&Gabbana, чем эклектичнее обвес — тем лучше. 

На воротнике

Tory Burch SS'26

Tory Burch SS'26

Ulla Johnson FW'26

Ulla Johnson FW'26

Chopova Lowena FW'26

Chopova Lowena FW'26

Самый простой вариант — асимметричный, как на весенне-летнем шоу Tory Burch. А самый модный — симметричный, для которого необходимо иметь в фэшн-арсенале как минимум два одинаковых украшения. А лучше — больше. Например, подобным стайлинг-трюком уже на протяжении многих лет пользуется Миучча Прада и хвастается многообразием комплектов брошей. 

Вместо колье

Valentino FW'26

Valentino FW'26

Khaite FW'26

Khaite FW'26

Kidsuper SS'27

Kidsuper SS'27

Явление далеко не новое: подобным образом броши носили еще в Викторианскую эпоху — так, женщины украшали модные в то время глухие платья и воротники-стойки, а еще раньше — в Средневековье — их использовали в качестве застежек. Сегодня их функции изменились и броши превратились в необычную альтернативу колье, то есть просто дополняют зону шеи и грудной клетки. Драгоценность можно прикрепить к банту на блузе, как это сделали на шоу Valentino, усадить в промежуток между кончиками воротника рубашки на манер показа Khaite или превратить с его помощью обычный ворот жакета в трендовую стойку по примеру Kidsuper. 

На головном уборе

Wales Bonner SS'26

Wales Bonner SS'26 

Junya Watanabe SS'27

Junya Watanabe SS'27

Повод наконец начать носить шапку зимой — классный стайлинг-трюк с показов мужских Недель моды. Причем отлично будет смотреться как одна брошь (доказано Wales Bonner!), так и дикое скопище (в качестве референса берем лук с шоу Junya Watanabe!). 

С мехом 

Khaite FW'26

Khaite FW'26

Christian Dior SS'26 Couture

Christian Dior SS'26 Couture

Chopova Lowena FW'26

Chopova Lowena FW'26

Необычный фэшн-контраст не сговариваясь выдали сразу несколько брендов — поженили зимний мех с весенними цветами. Так, на плечистых шубах Khaite расцвели оранжевые розы, Джонатан Андерсон в Christian Dior превратил пушистый шарф в топ с помощью пестрых орхидей, а на мохнатой горжетке Chopova Lowena посадили ар-нуво-брошь с флористическими мотивами. 

На джинсах 

Dolce&Gabbana SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Микс роскошного и повседневного — заметный тренд вот уже несколько сезонов подряд. В коллекции Dolce&Gabbana его отработали так — апгрейднули базовые оверсайз-джинсы до уровня арт-объекта за счет множества стейтмент-брошей. 

На поясе или камербанде

Carolina Herrera Resort 2027

Carolina Herrera Resort 2027

Самый модный пояс — камербанд, который засекли на фэшн-радарах еще несколько сезонов назад. Алессандро Микеле из Valentino предлагает носить его поверх плечистых платьев-футляров стиле 80-х, в Celine разбавляют бежевый тотал-лук из костюмных брюк и трикотажного лонгслива атласным камербандом в оттенке фуксии, а в лукбуке Carolina Herrera усложняют и без того акцентный аксессуар золотистой брошью-цветком. 

Epic, цена по запросу

Epic, цена по запросу

Liza Borzaya, цена по запросу

Liza Borzaya, цена по запросу

Margarita Zimina, Milou, 640 000 руб.

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Бронницкий ювелир, 95 196 руб.

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