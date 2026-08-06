Как носить броши в 2026 году?

Явление далеко не новое: подобным образом броши носили еще в Викторианскую эпоху — так, женщины украшали модные в то время глухие платья и воротники-стойки, а еще раньше — в Средневековье — их использовали в качестве застежек. Сегодня их функции изменились и броши превратились в необычную альтернативу колье, то есть просто дополняют зону шеи и грудной клетки. Драгоценность можно прикрепить к банту на блузе, как это сделали на шоу Valentino, усадить в промежуток между кончиками воротника рубашки на манер показа Khaite или превратить с его помощью обычный ворот жакета в трендовую стойку по примеру Kidsuper.