Как носить броши в 2026 году?

Кажется, тренд на броши становится с каждым сезоном всё активнее, и судя по показам Valentino, Khaite, Ralph Lauren и Dolce&Gabbana заставить их отцепиться не получится еще очень долго. А мы и не против. Но чтобы аксессуар не успел наскучить, расширяем диапазон стайлинг-трюков и украшаем ими не только лацканы жакетов, но и меховые воротники, ультрамодные камербанды и даже джинсы. Об этих и других идеях рассказали в материале Собака.ru.
С шарфом
Холода украшениям не помеха: с наступлением сентября смело кутаемся в заботливые палантины, шали и попавшиеся под руку свитеры, а броши используем не только в декоративных целях, но и практичных — скрепляем края без громоздких узлов.
На пиджаке
Если одинокая брошь на лацкане или груди для вас — это базовый минимум, то покоряем роскошный максимум и плотно засеиваем жакеты и пиджаки ретро-украшениями. А о том, сочетаются они или нет, даже не думайте — судя по показам Junya Watanabe и Dolce&Gabbana, чем эклектичнее обвес — тем лучше.
На воротнике
Самый простой вариант — асимметричный, как на весенне-летнем шоу Tory Burch. А самый модный — симметричный, для которого необходимо иметь в фэшн-арсенале как минимум два одинаковых украшения. А лучше — больше. Например, подобным стайлинг-трюком уже на протяжении многих лет пользуется Миучча Прада и хвастается многообразием комплектов брошей.
Вместо колье
Явление далеко не новое: подобным образом броши носили еще в Викторианскую эпоху — так, женщины украшали модные в то время глухие платья и воротники-стойки, а еще раньше — в Средневековье — их использовали в качестве застежек. Сегодня их функции изменились и броши превратились в необычную альтернативу колье, то есть просто дополняют зону шеи и грудной клетки. Драгоценность можно прикрепить к банту на блузе, как это сделали на шоу Valentino, усадить в промежуток между кончиками воротника рубашки на манер показа Khaite или превратить с его помощью обычный ворот жакета в трендовую стойку по примеру Kidsuper.
На головном уборе
Повод наконец начать носить шапку зимой — классный стайлинг-трюк с показов мужских Недель моды. Причем отлично будет смотреться как одна брошь (доказано Wales Bonner!), так и дикое скопище (в качестве референса берем лук с шоу Junya Watanabe!).
С мехом
Необычный фэшн-контраст не сговариваясь выдали сразу несколько брендов — поженили зимний мех с весенними цветами. Так, на плечистых шубах Khaite расцвели оранжевые розы, Джонатан Андерсон в Christian Dior превратил пушистый шарф в топ с помощью пестрых орхидей, а на мохнатой горжетке Chopova Lowena посадили ар-нуво-брошь с флористическими мотивами.
На джинсах
Dolce&Gabbana SS'27
Микс роскошного и повседневного — заметный тренд вот уже несколько сезонов подряд. В коллекции Dolce&Gabbana его отработали так — апгрейднули базовые оверсайз-джинсы до уровня арт-объекта за счет множества стейтмент-брошей.
На поясе или камербанде
Carolina Herrera Resort 2027
Самый модный пояс — камербанд, который засекли на фэшн-радарах еще несколько сезонов назад. Алессандро Микеле из Valentino предлагает носить его поверх плечистых платьев-футляров стиле 80-х, в Celine разбавляют бежевый тотал-лук из костюмных брюк и трикотажного лонгслива атласным камербандом в оттенке фуксии, а в лукбуке Carolina Herrera усложняют и без того акцентный аксессуар золотистой брошью-цветком.
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