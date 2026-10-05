Цветные камни — главный ювелирный хит года! Вот 20 драгоценных доказательств

Пока одни голосуют за ювелирный гигантизм, другие — от Givenchy до Maison Margiela и Сhristian Dior — делают ставку на акцентные цветные камни. Что уж далеко ходить, даже звезды типа Майли Сайрус и Дав Кэмерон носят на безымянном пальце не классический прозрачный бриллиант, а ультрамодный лимонный.
Серьги Chamovskikh, 29 140 000 руб.
Для скрепления драгоценного союза желтого бриллианта и изумруда позвали нейтральный бриллиант в огранке «маркиз»
Не знаем, в каком положении у вас Раху, но за Кету можете быть спокойны: ювелиры Yana отлили хвост мифического дракона в розовом золоте и дополнили его огненно-красным бриллиантом (10.22 карат!)
Один Турмалин Параиба — хорошо, а три — лучше: с этим согласились мастера Lhasa и усилили аквамариновый овал двумя сверкающими грушами
Двенадцать драгоценных лепестков выстроились в роскошный хоровод через одного — сначала со сплошным паве из бриллиантовых кругов, а за ним — с крупной сапфировой грушей
Браслет Kolvika, 2 430 000 руб.
Нет, это не леденцы, а 112 разноцветных турмалинов, налипших на многоярусный браслет из белого золота
Серьги ALROSA Diamonds, 1 541 200 руб.
Ювелиры ALROSA Diamonds перепридумали легенду о «Сердце океана»: умножили знаменитое индиго-сердце на два и повесили на серьги. А от трагичного падения в Тихий океан сапфиры защищают целых два бриллианта
Кольцо Roman Nikonov, 1 380 000 руб.
Развиваем овощную тему, начатую худруком Schiaparelli Дэниелом Розберри во время недавнего шоу, с помощью огородного кольца с празиолитом-капустой от ювелиров Roman Nikonov
Всё внимание на рукава: пока Матье Блази в Сhanel и Джулиан Клаузнер в Dries Van Noten украшают жакеты пестрыми брошами, мы голосуем за стейтмент-запонки с сапфирами, рубинами и бриллиантами от ювелирных виртуозов Epic
Серьги Liza Borzaya, 1 190 000 руб.
Лиза Борзунова апгрейднула фирменные бумажные самолетики до разряда jewelry-тяжеловесов за счет изумрудов и гигантских опалов
Кольцо Feliksov Diamonds, 1 070 587 руб.
В мастерской Feliksov Diamonds нанизали овальный морганит (в трендовом оттенке фуксии!) на бриллиантовые дорожки
Висит груша — нельзя скушать: дизайнеры Mercury отыскали новый ответ на детскую загадку, поэтому теперь уверенно отвечаем «желтые бриллианты»
Брошь «Бронницкий ювелир», 629 153 руб.
Карликовые сапфиры, аметисты и родолиты вращаются по орбите вокруг жемчужного гиганта
Браслет Avgvst x J.Kim, 490 000 руб.
Хайлайт коллаборации ювелиров Avgvst и дизайнера Жени Ким — браслет из лимонного золота с сапфиром и гранатом, вдохновленный традиционным узбекским украшением и формой для выпечки
Кафф Lera Treyger, 350 000 руб.
Листики из розовых бриллиантов надежно закреплены на веточке из белого золота
Подвеска RS 1912 «Русские самоцветы», 147 900 руб.
Wrecking Ball, который мы заслужили — увесистая бирюзовая груша на золотых звеньях
Брошь «Русская сказка», 140 000 руб.
Петр Аксенов рассказывал фэшн-сказки еще до того, как это стало мейнстримом (читай: до кутюрной коллекции Сhanel FW'26!). И вот доказательство — серебряная избушка на курьих ножках, инкрустированная топазами, агатами и родолитами
Кольцо-кастет Moonka, 121 000 руб.
Лучшее средство для самообороны, с которым точно пропустят в метро — цветочный кастет Moonka
Кафф Letters&Stones, 95 000 руб.
Забираем изумрудный кафф в вишлист прямиком с уха журналиста и фэшн-дивы Насти Полетаевой
Достойная альтернатива классическим помолвочным солитерам от профи jewelry-кидкора Ксении Пунтус
Колье Maris Kris, Nectar Jewelry, 7 800 руб.
Не кулон, а готовая шпаргалка по колорблку с филигранным мэтчем хаки и дымчатого, а еще — аквамаринового и персикового
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