Цветные камни — главный ювелирный хит года! Вот 20 драгоценных доказательств

Пока одни голосуют за ювелирный гигантизм, другие — от Givenchy до Maison Margiela и Сhristian Dior — делают ставку на акцентные цветные камни. Что уж далеко ходить, даже звезды типа Майли Сайрус и Дав Кэмерон носят на безымянном пальце не классический прозрачный бриллиант, а ультрамодный лимонный.