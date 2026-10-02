Schiaparelli: повседневный кутюр авторства Дэниела Розберри

В этом сезоне у юбок появился серьезный конкурент: жакеты всех мастей с подиумов Сhristian Dior, Jil Sander, а теперь и Schiaparelli готовы подвинуть в топе главных мастхэвов следующей весны фантазийные миди (простите, Prada и Dries Van Noten!). Свои Дэниел Розберри подглядел у самой Скиап и предложил выгуливать не в офисы, а в ночные клубы и на помпезные ужины, на что однозначно намекал сет-дизайн шоу. Однако во время создания коллекции пришлось заглянуть в архивы не только матери-основательницы, но и свои собственные. А подробности показа Schiaparelli SS'27 читайте в материале Собака.ru.
В новом сезоне Дэниел Розберри вдохновился культовыми жакетами авторства Эльзы Скиапарелли, которые она (вопреки своей главной конкурентке Коко Шанель!) не стеснялась отшивать в самых дорогих материалах и украшать виртуозным декором (порой не без помощи друзей-сюрреалистов — от Сальвадора Дали до Жана Кокто!). Модели из весенне-летней коллекции были созданы их бархата и атласа, дополнены орнаментами из переливающихся нитей, цветочными узорами из страз и даже вышивками в виде овощей (зарифмовались с пуговицами-баклажанами, пуговицами-морковками и пуговицами-редьками!). Жакеты с акцентыми плечами и точеной талией худрук предложил миксовать с шелковыми макси-юбками, велюровыми брюками-палаццо и обувью, полностью повторяющей дизайн верха.
Помимо архивных жакетов на мудборде креативного директора располагались эскизы его прошлой кутюрной коллекции. «На самом деле клиент хочет дистиллированную версию кутюра, а не совершенно иные решения. Так что я думаю о той же самой женщине, просто о другой части ее жизни, о другом уголке ее сознания», — поделился Розберри после показа. И действительно, на подиуме появились те же корсеты с утрированными формами, те же волнообразные края изделий, тот же способ оформления верха платья, повторяющее форму ребер. А еще — ажурное миди-платье с контрастной шнуровкой спереди — почти точная копия кутюрного, но выполненное не из кружева, а из обычного трикотажа. По словам, Дэнила Розберри эту идею ему подсказала Белла Хадид, появившаяся в кастомном Schiaparelli Haute Couture на 79-м Каннском кинофестивале.
Комментарии (0)