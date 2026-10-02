Schiaparelli: повседневный кутюр авторства Дэниела Розберри

Помимо архивных жакетов на мудборде креативного директора располагались эскизы его прошлой кутюрной коллекции. «На самом деле клиент хочет дистиллированную версию кутюра, а не совершенно иные решения. Так что я думаю о той же самой женщине, просто о другой части ее жизни, о другом уголке ее сознания», — поделился Розберри после показа. И действительно, на подиуме появились те же корсеты с утрированными формами, те же волнообразные края изделий, тот же способ оформления верха платья, повторяющее форму ребер. А еще — ажурное миди-платье с контрастной шнуровкой спереди — почти точная копия кутюрного, но выполненное не из кружева, а из обычного трикотажа. По словам, Дэнила Розберри эту идею ему подсказала Белла Хадид, появившаяся в кастомном Schiaparelli Haute Couture на 79-м Каннском кинофестивале.