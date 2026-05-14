Елизавета Боярская стала супергероиней ювелирного шоу MIUZ Diamonds «Таинственный сад» — в сиянии бриллиантов, морганитов и топазов!

Виртуозы MIUZ Diamonds взрастили из бриллиантов и топазов драгоценный дендрарий: на ювелирном показе «Таинственный сад» показали бесценные куртины многокаратных перстней, подвесок и серег — в сиянии амбассадора Елизаветы Боярской!
Презентация коллекции MIUZ Diamonds «Таинственный Сад»
Гранд-аллегория новейшей коллекции «Таинственный сад» (ювелирный трибьют устройству дворцовых садов!) — монограмма MIUZ Diamonds в виде геральдической лилии (впервые в истории дома стала элементом дизайна украшений!). «Исторически связанная с идеей аристократичности и статуса, лилия освобождается от своей буквальности и интерпретируется в структуре украшений, определяя их характер», — рассказали в MIUZ Diamonds.
Драгоценная сага «Таинственного сада» сложена из трех глав: пока в «Ботанических портретах» благоухают морганитовые груши (окружены палисадником из бирюзы!), в «Орнаментах» ветви бриллиантов опутывают черный оникс и семнадцатикаратные кунциты. А в «Монограмме» геральдическая лилия MIUZ Diamonds расцвела в компании аметистов, зеленых гранатов, халцедона и топазов!
