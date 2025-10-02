Серьги-крылья, теннискор-часы и мармеладные подвески: главные украшения октября

Придуманный (или присвоенный) французским императором драгоценный жанр toi et moi кавалеристски врывается в российские ювелирные чарты. Эмансипе-кольцом с двумя равновесными, но разноцветными камнями — грушевидными бриллиантом и изумрудом — Наполеон Бонапарт почти 230 лет назад сделал предложение Жозефине де Богарне. В новейшее время две фигуры еще лучше отстаивают границы в этом союзе: лед и пламень, бриллиант и рубин разделили счета и сферы влияния для публики, но навечно соединены ободком из белого золота и круглых бриллиантов в невидимой части кольца.