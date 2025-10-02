Серьги-крылья, теннискор-часы и мармеладные подвески: главные украшения октября

Пикми-огранки разноцветных камней (от сапфировых триллиантов до шпинелевых радиантов!) балансируем драгоценным нормисом — щепоткой благоразумных бриллиантов и скромных топазов.
ALROSA Diamonds
Извини, Кай! ALROSA Diamonds первыми собрали вечность из одинаково прозрачных бриллиантовых льдинок
84 совершенно идентичных по цвету и чистоте бриллианта команда геммологов искала полгода — и это при полном доступе к запасам российских алмазов с месторождений в Якутии и Архангельской области, которые добывает, обрабатывает и ограняет компания «АЛРОСА». Блистательная рота сформировалась из «ашеров», «маркизов», «груш» и «кругов», чтобы сделать парадное построение на колье Balance. Снежная королева в восхищении!
Mercury
Кольцо Mercury Color делает (многогранный!) кавер на ювелирный хит 18 века
Придуманный (или присвоенный) французским императором драгоценный жанр toi et moi кавалеристски врывается в российские ювелирные чарты. Эмансипе-кольцом с двумя равновесными, но разноцветными камнями — грушевидными бриллиантом и изумрудом — Наполеон Бонапарт почти 230 лет назад сделал предложение Жозефине де Богарне. В новейшее время две фигуры еще лучше отстаивают границы в этом союзе: лед и пламень, бриллиант и рубин разделили счета и сферы влияния для публики, но навечно соединены ободком из белого золота и круглых бриллиантов в невидимой части кольца.
Parure Atelier
Планы на октябрь — смотреть в октагон. На мегабой UFC в Лас-Вегасе или на мегаизумруд Parure Atelier
Зеленый камень весит с трудом вообразимые 16,37 карата и огранен не совсем классическим «изумрудом». Эталонные пятьдесят три грани здесь сложились в компактный восьмиугольник с четырьмя почти равными сторонами. А вокруг него связана сетка из белого золота, за пределами которой дежурят две бриллиантовые октагон-герлс трапециевидной огранки. За кого бы мы ни болели — это точно победа!
Style Avenue
Космические технологии, пух и перья! Все вместе — на вау-серьгах из юбилейной коллекции Style Avenue
25-летие бренд отмечает запуском украшений из анодированного алюминия — материала, который своей легкостью и умением дать отпор коррозии и метеоритам заслужил летное удостоверение (от гражданской авиации до рейсов на МКС!). Для коллекции Blue Bird ресайкл-материалу придали цвет под воздействием электролитов и тока. За стойкость такого окрашивания можно не беспокоиться — анодирование меняет оттенок металла на молекулярном уровне. А в оперении техноптицы мелькают гидротермальные сапфиры, изумруды и турмалины — лабораторные камни того же физического состава и твердости, что и подземные оригиналы.
Norqain
В теннискор (и паделкор!) играем по-крупному — с 42-миллиметровым хронографом Norqain Wild One Skeleton Gecko
То, как часы с ударопрочностью 5 кг на квадратный сантиметр могут отбить самую мощную подачу, протестировал на турнирах Большого шлема новый амбассадор Norqain — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса (в составе сборной Швейцарии) Стэн Вавринка. Резиновый амортизатор в корпусе из патентованного хайтек-карбона Norteq показал себя в парном разряде со Стэном крепким орешком — и на траве Уимблдона, и на грунте «Ролан Гаррос», и на харде Роттердама.
L`Duchen
Гвозди, дубовый лист и песочные часы — L`Duchen собрали у себя на циферблате все артефакты альпийских сказок
Никакой магии, только ловкость рук: каждая деталь на модели Pyramide сделана мастерами из городка Санлеже в горах Юра. Под стрелками лежат гвозди (традиционное гильоше Clous de Paris!) и вырезанные из перламутра песочные часы. К сверкающей метке «12» упал накладной дубовый лист, лого бренда. А упрощенным «изумрудом» часовщики огранили сапфировое стекло, которое стало отражать свет не хуже озера Монжерон из самой нуарной швейцарской легенды.
Feliksov Diamonds
Пурпурной шпинели весом в 3,6 карата на кольце Feliksov Diamonds мало сияния в говорящей огранке «радиант», так что она окружила себя несколькими десятками белых бриллиантов.
Maxim Demidov
Огранке «триллиант» дал имя нью-йоркский ювелир Леон Финкер (потому что она должна была сделать его триллионером!). Тот же мечтательный вайб — у двухкаратного мадагаскарского сапфира на кольце Maxim Demidov.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Розовые халцедоны в форме удлиненного «бриолета» надели Kokoshniks (название этих серег Russkaya Skazka!) из стерлингового серебра и бесцветных топазов.
Thomas Sabo x Haribo
Ударопрочный Y2K-мишка из коллаборации Thomas Sabo и Haribo отлит из хрустального стекла, сатинирован спереди и прикрыт позолоченными серебряными доспехами сзади.
Parure Atelier
Завтрак в постель по-ювелирному: желтая «груша» в 1,79 карата на коричневой трехкаратной «подушке». И то и другое — редкие цветные бриллианты в сборке Parure Atelier.
Crivelli
Браслеты Crivelli
По следам показов Altuzarra, Courreges и Saint Laurent объявляем стейтмент-браслеты жесткой формы главным украшением сезона. А с одобрения селебрити А-листа — от Сальмы Хайек до Кейт Хадсон и Наоми Уоттс говорим «да» украшениям итальянских ювелиров Crivelli, которые инкрустировали браслеты из белого, желтого и розового золота десятками бриллиантов.
Hublot
Часы Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve
Расставляем правильные акценты с новыми часами Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve с разноцветными керамическим корпусами от швейцарцев Hublot. Обновленная модель обладает всеми преимуществами легендарной коллекции Big Bang: скелетонизированным механизмом, безелем с креплением на шести винтах, заводной головкой с каучуковой накладкой, защитными выступами с обеих сторон корпуса, сменным браслетом и многоуровневой конструкцией. Новинка доступна в четырех цветах (красном, желтом, небесно-голубом и черном), а каждый из вариантов представлен всего в 20 экземплярах.
Комментарии (0)