Серьги-крылья, теннискор-часы и мармеладные подвески: главные украшения октября

Пикми-огранки разноцветных камней (от сапфировых триллиантов до шпинелевых радиантов!) балансируем драгоценным нормисом — щепоткой благоразумных бриллиантов и скромных топазов. 

ALROSA Diamonds

Извини, Кай! ALROSA Diamonds первыми собрали вечность из одинаково прозрачных бриллиантовых льдинок

Колье ALROSA Diamonds, 29 684 600 руб.

Колье ALROSA Diamonds, 29 684 600 руб.

84 совершенно идентичных по цвету и чистоте бриллианта команда геммологов искала полгода — и это при полном доступе к запасам российских алмазов с месторождений в Якутии и Архангельской области, которые добывает, обрабатывает и ограняет компания «АЛРОСА». Блистательная рота сформировалась из «ашеров», «маркизов», «груш» и «кругов», чтобы сделать парадное построение на колье Balance. Снежная королева в восхищении!

Mercury

Кольцо Mercury Color делает (многогранный!) кавер на ювелирный хит 18 века

Кольцо Mercury, цена по запросу

Кольцо Mercury, цена по запросу

Придуманный (или присвоенный) французским императором драгоценный жанр toi et moi кавалеристски врывается в российские ювелирные чарты. Эмансипе-кольцом с двумя равновесными, но разноцветными камнями — грушевидными бриллиантом и изумрудом — Наполеон Бонапарт почти 230 лет назад сделал предложение Жозефине де Богарне. В новейшее время две фигуры еще лучше отстаивают границы в этом союзе: лед и пламень, бриллиант и рубин разделили счета и сферы влияния для публики, но навечно соединены ободком из белого золота и круглых бриллиантов в невидимой части кольца.

Parure Atelier

Планы на октябрь — смотреть в октагон. На мегабой UFC в Лас-Вегасе или на мегаизумруд Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 7 265 000 руб.

Кольцо Parure Atelier, 7 265 000 руб.

Зеленый камень весит с трудом вообразимые 16,37 карата и огранен не совсем классическим «изумрудом». Эталонные пятьдесят три грани здесь сложились в компактный восьмиугольник с четырьмя почти равными сторонами. А вокруг него связана сетка из белого золота, за пределами которой дежурят две бриллиантовые октагон-герлс трапециевидной огранки. За кого бы мы ни болели — это точно победа!

Style Avenue

Космические технологии, пух и перья! Все вместе — на вау-серьгах из юбилейной коллекции Style Avenue

Серьги Style Avenue, 107 400 руб.

Серьги Style Avenue, 107 400 руб.

25-летие бренд отмечает запуском украшений из анодированного алюминия — материала, который своей легкостью и умением дать отпор коррозии и метеоритам заслужил летное удостоверение (от гражданской авиации до рейсов на МКС!). Для коллекции Blue Bird ресайкл-материалу придали цвет под воздействием электролитов и тока. За стойкость такого окрашивания можно не беспокоиться — анодирование меняет оттенок металла на молекулярном уровне. А в оперении техноптицы мелькают гидротермальные сапфиры, изумруды и турмалины — лабораторные камни того же физического состава и твердости, что и подземные оригиналы.

Norqain

В теннискор (и паделкор!) играем по-крупному — с 42-миллиметровым хронографом Norqain Wild One Skeleton Gecko

Часы Norqain, ДЛТ, 654 000 руб.

Часы Norqain, ДЛТ, 654 000 руб.

То, как часы с ударопрочностью 5 кг на квадратный сантиметр могут отбить самую мощную подачу, протестировал на турнирах Большого шлема новый амбассадор Norqain — олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса (в составе сборной Швейцарии) Стэн Вавринка. Резиновый амортизатор в корпусе из патентованного хайтек-карбона Norteq показал себя в парном разряде со Стэном крепким орешком — и на траве Уимблдона, и на грунте «Ролан Гаррос», и на харде Роттердама.

L`Duchen

Гвозди, дубовый лист и песочные часы — L`Duchen собрали у себя на циферблате все артефакты альпийских сказок

Часы L`Duchen, AllTime, 34 900 руб.

Часы L`Duchen, AllTime, 34 900 руб.

Никакой магии, только ловкость рук: каждая деталь на модели Pyramide сделана мастерами из городка Санлеже в горах Юра. Под стрелками лежат гвозди (традиционное гильоше Clous de Paris!) и вырезанные из перламутра песочные часы. К сверкающей метке «12» упал накладной дубовый лист, лого бренда. А упрощенным «изумрудом» часовщики огранили сапфировое стекло, которое стало отражать свет не хуже озера Монжерон из самой нуарной швейцарской легенды.

Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds, 467 000 руб.

Кольцо Feliksov Diamonds, 467 000 руб.

Пурпурной шпинели весом в 3,6 карата на кольце Feliksov Diamonds мало сияния в говорящей огранке «радиант», так что она окружила себя несколькими десятками белых бриллиантов.

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, 985 400 руб.

Кольцо Maxim Demidov, 985 400 руб.

Огранке «триллиант» дал имя нью-йоркский ювелир Леон Финкер (потому что она должна была сделать его триллионером!). Тот же мечтательный вайб — у двухкаратного мадагаскарского сапфира на кольце Maxim Demidov.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Розовые халцедоны в форме удлиненного «бриолета» надели Kokoshniks (название этих серег Russkaya Skazka!) из стерлингового серебра и бесцветных топазов.

Thomas Sabo x Haribo

Моносерьга Thomas Sabo x Haribo, AllTime, 11 900 руб.

Моносерьга Thomas Sabo x Haribo, AllTime, 11 900 руб.

Моносерьга Thomas Sabo x Haribo, AllTime, 10 400 руб.

Моносерьга Thomas Sabo x Haribo, AllTime, 10 400 руб.

Ударопрочный Y2K-мишка из коллаборации Thomas Sabo и Haribo отлит из хрустального стекла, сатинирован спереди и прикрыт позолоченными серебряными доспехами сзади. 

Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier, 2 565 000 руб.

Кольцо Parure Atelier, 2 565 000 руб.

Завтрак в постель по-ювелирному: желтая «груша» в 1,79 карата на коричневой трехкаратной «подушке». И то и другое — редкие цветные бриллианты в сборке Parure Atelier.

Crivelli

Браслеты Crivelli

Браслеты Crivelli

По следам показов Altuzarra, Courreges и Saint Laurent объявляем стейтмент-браслеты жесткой формы главным украшением сезона. А с одобрения селебрити А-листа — от Сальмы Хайек до Кейт Хадсон и Наоми Уоттс говорим «да» украшениям итальянских ювелиров Crivelli, которые инкрустировали браслеты из белого, желтого и розового золота десятками бриллиантов. 

Hublot

Часы Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve

Часы Hublot Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve

Расставляем правильные акценты с новыми часами Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve с разноцветными керамическим корпусами от швейцарцев Hublot. Обновленная модель обладает всеми преимуществами легендарной коллекции Big Bang: скелетонизированным механизмом, безелем с креплением на шести винтах, заводной головкой с каучуковой накладкой, защитными выступами с обеих сторон корпуса, сменным браслетом и многоуровневой конструкцией. Новинка доступна в четырех цветах (красном, желтом, небесно-голубом и черном), а каждый из вариантов представлен всего в 20 экземплярах. 

