Серьги-груши, теннискор-кулоны и астрономические часы: главные украшения июля

Ювелиры предлагают поберечь голову от солнца и вместо гольфа, падела и пляжного тенниса взять в игру мячики поизящнее: гольфистские из белого золота Cluev, теннисные кулоны с шартрез-эмалью Maya Gemstones или жемчужные мячики Russkaya Skazka.
ALROSA Diamonds
Единственный, кому идет фраза «я в потоке», — полуторакаратный бриллиант на флоатинге по мерцающей реке ALROSA Diamonds
Ограненный «грушей» (так и хочется сказать «лодочкой»!) драгоценный камень плывет по изгибам колье из белого золота, как по реке подземного царства. У древних греков таких было пять, и ювелиры ALROSA Diamonds выбрали самую светлую, прохладную и безмятежную из них эпонимом своей коллекции Lethe. Кануть в излучины такой Леты пытаются несколько десятков круглых природных бриллиантов общим весом в 6,67 карата. Но невидимая сила — или спасательные «рукава» миниатюрных крапанов — удерживает их на волнах.
Parure Atelier
Parure Atelier огранили дачинг нашей мечты — когда большие зеленые «груши» поспевают под белыми, а мы неспешно собираем богатый урожай
Есть груши сорта «изумруд», а есть изумруды огранки «груша». Объединяют их яркий луговой цвет, секси-форма и сумасшедшая плодоносность. Сравним: восемь килограммов сочных плодов с одного дерева — и окруженные тремя каратами бриллиантовых завязей бразильские изумруды весом в 2,61 и 2,51 карата!
L'Duchen
Белые ночи — всё. Теперь рассветное солнце, луну и звезды одновременно можно увидеть только на часах L'Duchen
Двадцать лет назад бренд спустился с Юрских гор, чтобы показать миру изобретательные циферблаты — с лаковыми миниатюрами на листе тонкой серебряной фольги, с гильоше в дубовых листьях (лого L’Duchen) и с аппликациями-барельефами, как на этой женской модели Petit Celeste. На перламутровом врезе, будто на карте времен Великих географических открытий, уместилось много ценнейшей информации и надписей красивым почерком. Похожее на компасную розу солнце — индикатор дня недели, полумесяц указывает фазы Луны, а контуры континентов (Вест Кост и Аргентина пока терра инкогнита!) — число месяца.
Swarovski x Ariana Grande
Колье Swarovski x Ariana Grande
Наш краш в капсуле Swarovski x Ariana Grande из 16 украшений с жемчугом и (ну конечно!) кристаллами очевиден — двурядный чокер.
Cluev
Кольцо Cluev
Мячик из белого золота и его полый двойник с бриллиантовым паве покачиваются на кольце Cluev, подтверждая тезис о том, что гольф — всегда про красоту жеста.
Maya Gemstones
Меняем войлок на желтую эмаль, краску — на ряд благородных бриллиантов (плюс один — запатентованной треугольной огранки) и вводим понятие «теннисный кулон» Maya Gemstones.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Жемчужные шары разлетелись на серьгах Russkaya Skazka по лункам, оставив трассирующий след из прозрачных топазов.
Bagiryan Jewelry
На коктейльном кольце Bagiryan Jewelry черный гагат-кабошон пойман, как стиком для игры в лякросс, сеткой из двух сотен бриллиантов.
Hublot
Часы Classic Fusion Essential Taupe от Hublot
Новый цвет Essential Taupe продолжает культовую серию Essential Monochrome от Hublot. Теперь знакомая модель Classic Fusion Essential, выпущенная в двух вариантах размеров корпуса (42 мм и 45 мм), выполнена в лаконичном серо-бежевом оттенке. Часы оснащены полированным сатинированным корпус, безелем из титана и ремешком с уникальным плетением из каучука и текстиля. Антибликовое сапфировое стекло защищает от проникновения воды часовой механизм с автоподзаводом и запасом хода до 48 часов.
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