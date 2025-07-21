Серьги-груши, теннискор-кулоны и астрономические часы: главные украшения июля

Ограненный «грушей» (так и хочется сказать «лодочкой»!) драгоценный камень плывет по изгибам колье из белого золота, как по реке подземного царства. У древних греков таких было пять, и ювелиры ALROSA Diamonds выбрали самую светлую, прохладную и безмятежную из них эпонимом своей коллекции Lethe. Кануть в излучины такой Леты пытаются несколько десятков круглых природных бриллиантов общим весом в 6,67 карата. Но невидимая сила — или спасательные «рукава» миниатюрных крапанов — удерживает их на волнах.