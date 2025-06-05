Даем зеленый свет началу премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 с выдающимися изумрудами Parure Atelier

Пятого июня в Елагином дворце пройдет двадцатая (самим не верится!) церемония награждения лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Ее героями, как всегда, станут полсотни выдающихся петербуржцев, которые за последний год внесли вклад в развитие нашего города, а также в то, чтобы его имя звучало в новостных каналах всей страны (и далее везде!).
Подсветить масштаб этого события взялись драгоценности Parure Atelier. Партнеры премии обрамляют самые яркие и дорогие аукционные камни — цветные бриллианты, рубины «голубиная кровь» и турмалины Параиба — в жанре haute joaillerie уже десять лет.
Украшения с изумрудами из коллекции Parure Atelier
С зелеными лужайками Елагиного острова идеально синхронизируются украшения с изумрудами от Parure Atelier — именно они расположатся у входа в главный зал, где пройдет церемония награждения наших лауреатов. Здесь будут собраны украшения с камнями весом до 27 карат не только с традиционной для этого самоцвета ступенчатой огранкой, но и в форме «кабошонов», «сердец» и «подушек».
Украшения с изумрудами из коллекции Parure Atelier
Главное, что с любой выбранной огранкой ювелиры петербургского гранд-бренда четко попадают в стиль ампир, в котором и был возведен для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны два века назад Елагиноостровский дворец. А еще в праздничный вайб юбилейной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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