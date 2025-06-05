Даем зеленый свет началу премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 с выдающимися изумрудами Parure Atelier

Пятого июня в Елагином дворце пройдет двадцатая (самим не верится!) церемония награждения лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Ее героями, как всегда, станут полсотни выдающихся петербуржцев, которые за последний год внесли вклад в развитие нашего города, а также в то, чтобы его имя звучало в новостных каналах всей страны (и далее везде!).