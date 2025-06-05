Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Ювелирное искусство
  • ТОП 50 2025
Ювелирное искусство

Поделиться:

Даем зеленый свет началу премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 с выдающимися изумрудами Parure Atelier

Пятого июня в Елагином дворце пройдет двадцатая (самим не верится!) церемония награждения лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025. Ее героями, как всегда, станут полсотни выдающихся петербуржцев, которые за последний год внесли вклад в развитие нашего города, а также в то, чтобы его имя звучало в новостных каналах всей страны (и далее везде!).

Подсветить масштаб этого события взялись драгоценности Parure Atelier. Партнеры премии обрамляют самые яркие и дорогие аукционные камни — цветные бриллианты, рубины «голубиная кровь» и турмалины Параиба — в жанре haute joaillerie уже десять лет.

Украшения с изумрудами из коллекции Parure Atelier

С зелеными лужайками Елагиного острова идеально синхронизируются украшения с изумрудами от Parure Atelier — именно они расположатся у входа в главный зал, где пройдет церемония награждения наших лауреатов. Здесь будут собраны украшения с камнями весом до 27 карат  не только с традиционной для этого самоцвета ступенчатой огранкой, но и в форме «кабошонов», «сердец» и «подушек».

Украшения с изумрудами из коллекции Parure Atelier

Главное, что с любой выбранной огранкой ювелиры петербургского гранд-бренда четко попадают в стиль ампир, в котором и был возведен для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны два века назад Елагиноостровский дворец. А еще  в праздничный вайб юбилейной премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Собака.ru благодарит за поддержу
партнера премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
ТОП 50 2025 СПБ

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: