Собака.ru объявляет старт XX премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это не просто награда, а символ всего лучшего, что происходит в нашем городе. Художники и дизайнеры, галеристы и меценаты, ученые и писатели, продюсеры и режиссеры, актеры и музыканты — все те, кто оставляет свой след в истории города. Уже 25 лет редакция Собака.ru с гордостью исполняет свою высокую миссию — открывать, объединять и вдохновлять (собираем главных сигма-боев и сигма-герл города, потому что можем!).

Не сомневаемся, что 2025 год станет особенным — ведь мы вновь соберемся в месте, которое долгое время служило резиденцией для императорской семьи, чтобы вручить легендарных «собачек», выполненных в особой технике Фальконье (передаем привет нашим друзьям-руферам!), пятидесяти выдающимся лауреатам. В этом году мы по традиции представим девять номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция» и «Театр и шоу». Имена победителей будут объявлены на сайте Собаки и в социальных сетях, а также опубликованы в специальном коллекционном июньском выпуске журнала над которым работала наша редакция работала не покладая рук и ног!