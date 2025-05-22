Собака.ru объявляет старт XX премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025

Пятого июня в Елагином дворце состоится легендарное событие — премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025, организованная Собака.ru. В этом году мы в 20-й раз вручим статуэтки пятидесяти видным деятелям, которые меняют наш город — от мира моды до бизнеса. Петербург должен знать в лицо тех, без кого его облик был бы неполным. Восхищаемся и аплодируем вместе с вами!
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это не просто награда, а символ всего лучшего, что происходит в нашем городе. Художники и дизайнеры, галеристы и меценаты, ученые и писатели, продюсеры и режиссеры, актеры и музыканты — все те, кто оставляет свой след в истории города. Уже 25 лет редакция Собака.ru с гордостью исполняет свою высокую миссию — открывать, объединять и вдохновлять (собираем главных сигма-боев и сигма-герл города, потому что можем!).
Не сомневаемся, что 2025 год станет особенным — ведь мы вновь соберемся в месте, которое долгое время служило резиденцией для императорской семьи, чтобы вручить легендарных «собачек», выполненных в особой технике Фальконье (передаем привет нашим друзьям-руферам!), пятидесяти выдающимся лауреатам. В этом году мы по традиции представим девять номинаций: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Культурная институция» и «Театр и шоу». Имена победителей будут объявлены на сайте Собаки и в социальных сетях, а также опубликованы в специальном коллекционном июньском выпуске журнала над которым работала наша редакция работала не покладая рук и ног!
За 20 лет мы открыли множество имен, которые стали символом успеха и вдохновения для горожан. В разные годы мы собирали лучших людей города в самых знаковых местах Петербурга: Левашовский хлебозавод, Новая Голландия, «Севкабель Порт», Летний сад, Мариинский театр, Новая сцена Александринского театра. И вот вновь вернулись во дворец на Елагин остров, чтобы ни в чем себе не отказывать на этом празднике!
Коллекционный июньский номер «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» традиционно будет посвящен всем героям премии. Редакция подготовит 50 уникальных интервью и фотосессий, проведенных в самых редких уголках города. Не пропустите!
А теперь давайте вспомним обложки и выдающихся лауреатов последних пяти лет.
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025
Ювелирный бренд Parure Atelier
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