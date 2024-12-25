Драгоценные мастхэвы декабря: перстни-витражи, кольца-гирлянды и колье-ледники

Рассказываем, как часы Norqain (в новогоднем ресайкл-костюме!) подрабатывают Тайным Сантой! Wild One Skeleton готов упасть в дымоход без потерь: его корпус из мануфактурного карбона Norteq, что в 6 раз легче стали и в 3,5 раза легче титана, выдержит любые удары. И защитит скелетонированный механизм с автоподзаводом, который придумали и вручную собрали в Юрских горах. Швейцарские эльфы этой зимой раздают подарки особенно щедро — и зверям, и людям. Нарядный ремешок с миланским плетением сделан из резины, переработанного пластика и яблочного жмыха (ни один аллигатор и теленок не пострадал!), а десятая часть от стоимости каждых проданных часов (эксклюзивно в ЦУМ и ДЛТ!) будет отправлена семьям гималайских шерпов.