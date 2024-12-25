Драгоценные мастхэвы декабря: перстни-витражи, кольца-гирлянды и колье-ледники

Ювелиры отлетели на сто лет назад — и принесли оттуда перепридуманные ар-дековины: бриллианты Luminous Diamonds в неправильных шестиугольниках Массимилиано Боноли, кольца-гирлянды Mimi и витражную эмаль Sasonko, бросающую вызов шехтелевским витражам.
Luminous Diamonds
Благая весть: бриллианты можно выгулять и под стробоскопами! Кольцо Luminous Diamonds будет светиться в UV-лучах ярче виниров и белых одежд. Многокаратный рейв обеспечат нам люминесцентные бриллианты: алмазы с частицами минерального бора вспыхивают в ультрафиолете синим. Таких камней меньше процента от мировой добычи. И почти все они попали в запасники «Алросы» (а затем в дочерние коллекции Luminous Diamonds). Если запечатать камни-люминофоры в неправильные шестиугольники, как сделал итальянский инженер Массимилиано Боноли, то капризные в обработке флуоресцентные бриллианты станут частью настоящего арта.
MIUZ Diamonds
Колье Royal Pearl MIUZ Diamonds
Входим в закат с золотой жемчужиной южных морей MIUZ Diamonds! Ювелиры MIUZ Diamonds долгие годы охотились на речной жемчуг, а в конце 2024-го вышли в большие воды. Весь впечатляющий улов из акватории Южных морей (то есть от берегов Австралии, Индонезии и Французской Полинезии) отгрузили в новую коллекцию Royal Pearl — крупные, светящиеся жемчужины редких золотых, серых, розовых оттенков с высокой плотностью перламутра влились в серьги и колье.
Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds крадет шоу даже в монохроме — с белым бриллиантом изумрудной огранки и двумя co-stars редкой «балетной» формы.
Русская сказка
Серебряные серьги «Русская сказка» с бесцветными топазами и ониксом носят имя Duchess of Windsor — мятежной (особенно в 1920-е!) Уоллис Симпсон.
Maya Gemstones
По полю лазурной эмали на подвеске Sonya к бриллианту запатентованной треугольной огранки Maya Gemstones ведут (но так и не приводят) три драгоценные тропинки.
Mimi
Какая экономия (времени)! Вместо елки нанизываем блестящие шары Mimi прямо на палец: кольцо-гирлянду ювелиры миланской марки Mimi собрали из нити розового золота, фиолетовых пресноводных жемчужин и дуплетов — пластин перламутра под кварцевыми кушонами. В морских сокровищах компания разбирается, как никто: именно братья Броджиан с 1980-х экспортировали в Италию лучшие сорта жемчуга Южных морей. А второе поколение семьи раскрасило классические перстни и сотуары во все цвета радуги и добавило им крутых поворотов. Золотая пружинка из коллекции Zabette («сплетницы» на ломбардском диалекте) сообщает «я не договорила!» сразу семью драгоценными бабблами (эксклюзивно в ЦУМ и ДЛТ!).
Maxim Demidov
Бриллиантовая лестница в 2,22 карата поднимается с двух сторон к престолу, где на перстне Maxim Demidov восседает малышевский изумруд весом вдвое больше.
Sasonko
Ломаное гофре с витражной эмалью поверх желтого золота охраняет чистый аквамарин на кольце Sasonko из коллекции Ballet.Cocktail.
Parure Atelier
Микротренд 2025-го на асимметричные колье закрепили (прямо в области сердца!) ювелиры Parure Atelier! Поддержка получилась весомая: бриллиантовая метель на этом ожерелье тянет почти на 27 карат, а главный герой, облепленный снежными «маркизами» остроконечный ледник турмалина параиба, располагает массой более чем в 20. Все вместе камни сшиты на подложке из белого золота в украшение-«галстук» родом из предыдущих двадцатых. Но с твистом двадцатых уже нашего века — то есть в похожей на органику форме и с абсолютно обманчивым игнором баланса.
Nude
Виртуоз эргономичных украшений Nude Оксана Милковская (в ее легкие и тактильные подвесы в жанре феминного минимализма влюблены Оксана Пономарева и Мария Абашова!) сочинила коллекцию Balance, отсылающую к скульптурам абстракциониста Барбары Хепуорт и лэнд-арту Майкла Граба из балансирующих камней. Монументальные кольца-дискоболы украшены топазами или сапфирами, а тройной перстень выполнен из гладкого золота.
Norqain
Рассказываем, как часы Norqain (в новогоднем ресайкл-костюме!) подрабатывают Тайным Сантой! Wild One Skeleton готов упасть в дымоход без потерь: его корпус из мануфактурного карбона Norteq, что в 6 раз легче стали и в 3,5 раза легче титана, выдержит любые удары. И защитит скелетонированный механизм с автоподзаводом, который придумали и вручную собрали в Юрских горах. Швейцарские эльфы этой зимой раздают подарки особенно щедро — и зверям, и людям. Нарядный ремешок с миланским плетением сделан из резины, переработанного пластика и яблочного жмыха (ни один аллигатор и теленок не пострадал!), а десятая часть от стоимости каждых проданных часов (эксклюзивно в ЦУМ и ДЛТ!) будет отправлена семьям гималайских шерпов.
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