Бабочки-броши, серьги-портреты и ручки-гладиаторы: самые виртуозные украшения мая

К сиквелу «Гладиатора» Ридли Скотта начинаем тренировки с маленьким драгоценным воином Montegrappa. Фигура из стерлингового серебра с вермелью — на самом деле перьевая ручка-трансформер. Она снабжена автоматическим поршнем, способным заправить инструмент чернилами в одно движение. «Колпачок» ручки итальянские ювелиры вручную заковали в доспехи с головой льва на правом плече. Но в отличие от Кайли Дженнер, которая надела такой трофей на показ Schiaparelli этого сезона, гладиатор готов к бою. Фракийский шлем с подъемным забралом, поворотный торс и движущиеся руки, которые держат (действительно!) острый меч, пусть и для вскрытия корреспонденции, — это серьезно.