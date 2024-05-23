Бабочки-броши, серьги-портреты и ручки-гладиаторы: самые виртуозные украшения мая

Идет зеленый шум трехкаратных колумбийских изумрудов Parure Atelier, летят капли голубых топазов Feliksov Diamonds, стреляют глаза с портретов Russkaya Skazka: ювелиры присоединяются к весеннему оживлению!
ALROSA Diamonds
Подвеска ALROSA Diamonds с бриллиантами вызывает вертиго и желание срочно ее надеть. Майндфулнес — out, бессознательное — in! Украшения из коллекции Lethe напоминают, что качаться на волнах без единой мысли в голове ничем не хуже, чем обсессивно фиксировать все свои ощущения. Сверившись с древними греками (не зря река Лета в подземном царстве огибала пещеру под названием Гипноз!), ювелиры ALROSA Diamonds запустили сверкающий тремя десятками круглых бриллиантов «хулахуп» из белого золота создавать вечную иллюзию вращения. А вдоль его ободка с центростремительной силой бросили лететь «грушу» весом в полкарата. Компанию подвеске может составить кольцо из трех сложно закрученных ободков с бриллиантовым паве.
Mercury
Джекпот энтомолога: типичная для наших широт по размаху крыльев (чуть меньше трех сантиметров) бабочка-брошь Mercury имеет редчайший узор из сотен круглых бриллиантов и одного камня овальной огранки.
Miuz Diamonds
«Подушка» перидота цвета свежей листвы оформлена на браслете Miuz Diamonds в мотив с палантина боттичеллиевской «Весны» — ренессансный вайб несет вся коллекция Primavera.
Maxim Demidov
В удобном гамаке из переплетенных золотых нитей разлегся бразильский празиолит. Нежно-зеленый гигант весом 71,33 карат удерживают на кольце Maxim Demidov дюжина крепких узлов.
Feliksov Diamonds
Крупные капли голубых топазов одна за другой заставляют нас полюбить и серьги Feliksov Diamonds, и саму концепцию весеннего ливня.
Russkaya Skazka
Серьги из позолоченного серебра ювелиры Russkaya Skazka снабдили прозрачными топазами, зелеными агатами и винтажным «глазным портретом» на эмали — такие эмодзи посылал Марии Фитцгерберт будущий король Георг IV.
Parure Atelier
Калибруем степень озеленения вокруг себя по более чем трехкаратному колумбийскому изумруду на коктейльном кольце Parure Atelier — эталонному не только по цвету, но и по чистоте.
Sasonko
Грозу в начале мая оркеструют для нас серьги Sasonko со стремительно вылетевшими из-под молний белого золота аквамаринами из бразильского месторождения Санта-Мария.
Casato
Кольцо Casato из коллекции Mikou (он же остров Миконос для своих) подмигивает нам десятками бриллиантовых глаз в радужке бирюзовой эмали, а стрекоза внутри ободка обещает скорое тепло.
Владимир Михайлов
Лучшее пасхальное яичко — то, которое не бьется. Как серебряный подвес «Владимир Михайлов» с виноградными гроздьями и спрятанной внутри миниатюрой иконы XVII века.
Montegrappa
К сиквелу «Гладиатора» Ридли Скотта начинаем тренировки с маленьким драгоценным воином Montegrappa. Фигура из стерлингового серебра с вермелью — на самом деле перьевая ручка-трансформер. Она снабжена автоматическим поршнем, способным заправить инструмент чернилами в одно движение. «Колпачок» ручки итальянские ювелиры вручную заковали в доспехи с головой льва на правом плече. Но в отличие от Кайли Дженнер, которая надела такой трофей на показ Schiaparelli этого сезона, гладиатор готов к бою. Фракийский шлем с подъемным забралом, поворотный торс и движущиеся руки, которые держат (действительно!) острый меч, пусть и для вскрытия корреспонденции, — это серьезно.
UNOde50
Испанские ювелиры UNOde50 предлагают вспомнить детскую игру, обернув вокруг пальца три черенка — но теперь с золотым покрытием.
Letters and Stones
Умеете ли вы завязывать языком черенок от вишни, как это делает Одри Хорн в «Твин Пиксе»? Третий админ «Антиглянца» Наталия Архангельская точно да — вместе с Галой Кацурой придумала самую летнюю моносерьгу-пуссету «Вишенка» для собственного ювелирного бренда Letters and Stones. Украшение изготовлено из сатинированного розового золота и дополнено двумя лабораторными бриллиантами, напоминающими рост почки из стебелька.
Ильгиз Фазульзянов
Выставочный блокбастер весны! В Большой Оранжерее Петергофа ювелирный виртуоз Ильгиз Фазульзянов (двухкратный обладатель «ювелирного Оскара» International Jewellery Design Excellence Award!) показывает несколько десятков драгоценных произведений, сочиненных в виде журавлей, бабочек, тюльпанов и сережек-матрешек, — на них можно взглянуть до 28 июля.
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