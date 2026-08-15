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Украшения

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30 живописных украшений с листиками: монстера, папоротник, гинкго билоба

Для гроссмейстеров травничества ювелиры припасли идеальный грудной сбор — вместо побегов багульника и корней солодки положили серебряный чабрец SHU SHA, настой одуванчиков Russkaya Skazka и виноградные листья Jean Paul Gaultier: сервируют строго в сет-дизайне золотой кувшинки Statements (в аквамариновых росинках POSIÉ!). 

Серьги Mercury, цена по запросу
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Серьги Mercury, цена по запросу

Брошь Chamovskikh, 18 000 000 руб. Ювелиры бережно посадили 419 рубинов, 317 бриллиантов и 136 розовых сапфиров на лепестки из белого золота
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Брошь Chamovskikh, 18 000 000 руб.

Ювелиры бережно посадили 419 рубинов, 317 бриллиантов и 136 розовых сапфиров на лепестки из белого золота — получилась высокоювелирная брошь-орхидея Chamovskikh

Серьги Parure Atelier, цена по запросу
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Серьги Parure Atelier, цена по запросу

Наладонный браслет Liza Borzaya, 8 500 000 руб. В сказочной трактовке «Золотого петушка» от Liza Borzaya из чистого изумруда созданы как ядра орешков
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Наладонный браслет Liza Borzaya, 8 500 000 руб.

В сказочной трактовке «Золотого петушка» от Liza Borzaya из чистого изумруда созданы как ядра орешков, так и еловые веточки

Серьги Ilgiz F, цена по запросу Король эмали и самый титулованный российский ювелир Ильгиз Фазулзянов отлил по канонам французского ар-нуво
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Серьги Ilgiz F, цена по запросу

Король эмали и самый титулованный российский ювелир Ильгиз Фазулзянов отлил по канонам французского ар-нуво собственную версию пальмовой ветви, где золото в эвфонии сливается со сверкающими рубинами и бриллиантами

Серьги «Бронницкий ювелир», 4 900 000 руб.
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Серьги «Бронницкий ювелир», 4 900 000 руб.

Брошь Mercury, 3 850 000 руб.
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Брошь Mercury, 3 850 000 руб.

Серьги POSIÉ, 1 008 600 руб. С бриллиантовых листиков POSIÉ в глиссандо скатываются девять аквамариновых капель-росинок
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Серьги POSIÉ, 1 008 600 руб.

С бриллиантовых листиков POSIÉ в глиссандо скатываются девять аквамариновых капель-росинок

Кольцо Dzhanelli, 610 000 руб.
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Кольцо Dzhanelli, 610 000 руб.

Кольцо MIUZ Diamonds, 499 500 руб.
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Кольцо MIUZ Diamonds, 499 500 руб.

Пополняем ювелирный гербарий вслед за Джонатаном Андерсоном в Dior — в компанию к драгоценным цветкам собираем коллекцию бесценных монстер Queensbee и сансевиерий Caviar Jewellery. Бросаем вызов драгоценным рощам с Набережной Круазетт в пальмовых ветвях-серьгах от короля русской эмали Ильгиза Фазульзянова, а также майним удачу при помощи ажурной броши-папоротника «RS 1912 Русские Самоцветы». 

Серьги Nastya Buryan, 120 000 руб.
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Серьги Nastya Buryan, 120 000 руб.

Russkaya Skazka, 97 500 руб.
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Russkaya Skazka, 97 500 руб.

Серьги Queensbee, ДЛТ, 97 020 руб. Тропические гекконы устроили парный ретрит на ажурных серьгах-монстерах Queensbee, украшенных наноизумрудами и
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Серьги Queensbee, ДЛТ, 97 020 руб.

Тропические гекконы устроили парный ретрит на ажурных серьгах-монстерах Queensbee, украшенных наноизумрудами и фианитами

Кольцо Jil Sander, ДЛТ, 61 550 руб.
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Кольцо Jil Sander, ДЛТ, 61 550 руб.

Кольцо Statements, 55 000 руб.
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Кольцо Statements, 55 000 руб.

Брошь «RS 1912 Русские Самоцветы», 49 400 руб. Гуру этика Татьяна Полякова в коллаборации с «Русскими самоцветами» создала ювелирный гербарий из
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Брошь «RS 1912 Русские Самоцветы», 49 400 руб.

Гуру этика Татьяна Полякова в коллаборации с «Русскими самоцветами» создала ювелирный гербарий из ландышей, незабудок, кустистых роз и филигранного цветка папоротника, сочиненного из серебра 925 пробы и глянцевой эмали 

«Ярко-зеленый, нагло-красивый, на глазах раскрывающийся, разворачивающийся спиралью из почки лист папоротника устраивал мои первые садовые и лесные арт-перформансы детства. В легенду о цветущем папоротнике я не верила. Цветок его не искала. Искала художника, который может нарисовать мои эмоции, и ювелира, который филигранно повторит рисунок и раскрасит любимый лист слоями эмали. Папоротник, защищающий нежные цветы незабудок и ландышей – мой идеальный букет. Букет, который не завянет. И не исчезнет из природы. А продлит весну и лето!».

Кафф Jean Paul Gaultier, Studio Slow, 41 990 руб.
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Кафф Jean Paul Gaultier, Studio Slow, 41 990 руб.

Swarovski, ДЛТ, 38 050 руб.
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Swarovski, ДЛТ, 38 050 руб.

Брошь Vualle Jewels, Кашемир и Шелк, 35 550 руб.
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Брошь Vualle Jewels, Кашемир и Шелк, 35 550 руб.

Радуем домашний замиокулькас внезапным появлением гинкго билоба Sinel', для которого создаем кутюрное кашпо из сверкающих колосков Swarovski. Опыляем ветвистые кольца-кусты Moonswoon на ретрите в комаровском дачном клубе «Суббота», а для кинопохода на фильм-провокацию «Жертва обстоятельств» в кинотеатр Michele по-травнически замешиваем коктейль-парюру из листьев груши Rassvet Detail, вишенок Qari Qris и черники Befree (вместо попкорна!). 

Avgvst, 26 800 руб.
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Avgvst, 26 800 руб.

Кольцо Caviar Jewellery, 25 800 руб.
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Кольцо Caviar Jewellery, 25 800 руб.

Чокер «Клевер», 21 000 руб.
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Чокер «Клевер», 21 000 руб.

Подвеска Qari Qris, 12 500 руб.
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Подвеска Qari Qris, 12 500 руб.

Кулон Rassvet Detail, 11 000 руб.
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Кулон Rassvet Detail, 11 000 руб.

Брошь Andres Gallardo, Mod Brand, 10 500 руб.
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Брошь Andres Gallardo, Mod Brand, 10 500 руб.

Moonswwoon, 7 120 руб.
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Moonswwoon, 7 120 руб.

Серьги Sinel', 8Store, 6 100 руб.
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Серьги Sinel', 8Store, 6 100 руб.

Пусеты «Чабрец» SHU SHA, 47 Store, 5 500 руб.
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Пусеты «Чабрец» SHU SHA, 47 Store, 5 500 руб.

Брошь MAAG, 999 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь MAAG, 999 руб.

Ostin, 499 руб.
Архивы пресс-служб

Ostin, 499 руб.

Брошь Befree, 299 руб.
Архивы пресс-служб

Брошь Befree, 299 руб.

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