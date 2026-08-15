30 живописных украшений с листиками: монстера, папоротник, гинкго билоба

Для гроссмейстеров травничества ювелиры припасли идеальный грудной сбор — вместо побегов багульника и корней солодки положили серебряный чабрец SHU SHA, настой одуванчиков Russkaya Skazka и виноградные листья Jean Paul Gaultier: сервируют строго в сет-дизайне золотой кувшинки Statements (в аквамариновых росинках POSIÉ!).
Брошь Chamovskikh, 18 000 000 руб.
Ювелиры бережно посадили 419 рубинов, 317 бриллиантов и 136 розовых сапфиров на лепестки из белого золота — получилась высокоювелирная брошь-орхидея Chamovskikh
Наладонный браслет Liza Borzaya, 8 500 000 руб.
В сказочной трактовке «Золотого петушка» от Liza Borzaya из чистого изумруда созданы как ядра орешков, так и еловые веточки
Серьги Ilgiz F, цена по запросу
Король эмали и самый титулованный российский ювелир Ильгиз Фазулзянов отлил по канонам французского ар-нуво собственную версию пальмовой ветви, где золото в эвфонии сливается со сверкающими рубинами и бриллиантами
С бриллиантовых листиков POSIÉ в глиссандо скатываются девять аквамариновых капель-росинок
Пополняем ювелирный гербарий вслед за Джонатаном Андерсоном в Dior — в компанию к драгоценным цветкам собираем коллекцию бесценных монстер Queensbee и сансевиерий Caviar Jewellery. Бросаем вызов драгоценным рощам с Набережной Круазетт в пальмовых ветвях-серьгах от короля русской эмали Ильгиза Фазульзянова, а также майним удачу при помощи ажурной броши-папоротника «RS 1912 Русские Самоцветы».
Серьги Queensbee, ДЛТ, 97 020 руб.
Тропические гекконы устроили парный ретрит на ажурных серьгах-монстерах Queensbee, украшенных наноизумрудами и фианитами
Брошь «RS 1912 Русские Самоцветы», 49 400 руб.
Гуру этика Татьяна Полякова в коллаборации с «Русскими самоцветами» создала ювелирный гербарий из ландышей, незабудок, кустистых роз и филигранного цветка папоротника, сочиненного из серебра 925 пробы и глянцевой эмали
«Ярко-зеленый, нагло-красивый, на глазах раскрывающийся, разворачивающийся спиралью из почки лист папоротника устраивал мои первые садовые и лесные арт-перформансы детства. В легенду о цветущем папоротнике я не верила. Цветок его не искала. Искала художника, который может нарисовать мои эмоции, и ювелира, который филигранно повторит рисунок и раскрасит любимый лист слоями эмали. Папоротник, защищающий нежные цветы незабудок и ландышей – мой идеальный букет. Букет, который не завянет. И не исчезнет из природы. А продлит весну и лето!».
Радуем домашний замиокулькас внезапным появлением гинкго билоба Sinel', для которого создаем кутюрное кашпо из сверкающих колосков Swarovski. Опыляем ветвистые кольца-кусты Moonswoon на ретрите в комаровском дачном клубе «Суббота», а для кинопохода на фильм-провокацию «Жертва обстоятельств» в кинотеатр Michele по-травнически замешиваем коктейль-парюру из листьев груши Rassvet Detail, вишенок Qari Qris и черники Befree (вместо попкорна!).
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