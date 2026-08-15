30 живописных украшений с листиками: монстера, папоротник, гинкго билоба

Брошь «RS 1912 Русские Самоцветы», 49 400 руб.

Гуру этика Татьяна Полякова в коллаборации с «Русскими самоцветами» создала ювелирный гербарий из ландышей, незабудок, кустистых роз и филигранного цветка папоротника, сочиненного из серебра 925 пробы и глянцевой эмали

«Ярко-зеленый, нагло-красивый, на глазах раскрывающийся, разворачивающийся спиралью из почки лист папоротника устраивал мои первые садовые и лесные арт-перформансы детства. В легенду о цветущем папоротнике я не верила. Цветок его не искала. Искала художника, который может нарисовать мои эмоции, и ювелира, который филигранно повторит рисунок и раскрасит любимый лист слоями эмали. Папоротник, защищающий нежные цветы незабудок и ландышей – мой идеальный букет. Букет, который не завянет. И не исчезнет из природы. А продлит весну и лето!».