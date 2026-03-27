28 сверкающих украшений с цветами: тюльпаны, ромашки, сакура и каменный цветок

Этой весной вместе с диоровскими кувшинками в фэшн-дендрарии проросли уральские каменные цветы Roman Nikonov, синтоистская сакура Liza Borzaya, шекспировские розы Rassvet Detail и османские тюльпаны Moonswoon.
Семь десятков бриллиантов свились вокруг скай-топазов, обернувшись каменным цветком из литературной шкатулки Павла Бажова
Кольцо Cluev, цена по запросу
Двухкаратная шпинель цветка Cluev обрамлена лепестками из россыпи сапфиров, аквамаринов и бриллиантов
RS 1912 Русские Самоцветы, 612 900 руб.
Кольцо «RS 1912 Русских Самоцветов» из белого золота и бриллиантов — оммаж флоральным этюдам Карла Фаберже
Feliksov Diamonds, 590 000 руб.
Октагональный изумруд венчает стебель бриллиантовой плюмерии Feliksov Diamonds
В сезон ханами в ювелирном саду Liza Borzaya расцвела гильошированная подвеска-сакура из желтого и белого золота
Harunobumurata, DayNight, 108 900 руб.
Японские авангардисты Harunobumurata свили колье из цинковых цветков-чешуек (для нарядного мэтча с кожаными бомберами и кружевными ромперами!)
Серьги Russkaya Skazka, 85 000 руб.
Лучший ромашковый чай заварили ювелиры Russkaya Skazka — из цитринов, топазов и стерлингового серебра
«Бронницкий ювелир», 68 095 руб.
Золотые цепи «Бронницкого ювелира» сложились в геральдическую тюдоровскую розу
Наш ответ бесценной реликвии Уилки Коллинза — сразу два лунных камня на пусетах Moonka
Латунные серьги-ирисы в цвете фуксии прижились в драгоценном бестиарии парижских хедлайнеров авангардных украшений Hugo Kreit (в компании гранд-жуков и колец-коготков!)
Резной браслет из коллаборации ювелиров Avgvst и суперзвезд корё-сарам дизайна J.Kim отсылает как к лепесткам, так и к формам для выпечки
Петербуржцы Caviar Jewellery воплотили бодлеровские цветы зла в латунной моносерьге, покрытой черным титаном
Худрук Ushatava Нино Шаматава трансформировала кастет в нейзильберное кольцо на два пальца, украшенное подвеской в виде тату-розы
Vualle Jewels, Кашемир и Шелк, 20 880 руб.
Миланские ювелиры Vualle Jewels свили кафф из бутонов, лепестков и могучего латунного стебля
Виртуозы сюрреалистичных украшений Rassvet Detail воплотили розу из 54-ого шекспировского сонета («Мы в нежных розах ценим аромат, // В их пурпуре живущий сокровенно») в фианитовом кольце-бутоне
Капелька серебра упала на кольцо Qari Qris и застыла в виде мэджик-пятилистника
Османские тюльпаны из дворца Топкапы превратились в серьги-крючки Moonswoon
Вечноцветущая роза — главная героиня геометричного серебряного кольца от фрешменов сюр-украшений Detali na sheu (авторы знаменитой подвески-окурка!)
Rocca Florentina, Golden Line, 15 300 руб.
Наш ответ массивным обвесам Энтони Ваккарелло — шахерезадовские серьги Rocca Florentina из ультрамаринового танзанита
В мире авторов знаменитых подвесок-четырехлистников alvaar проросли хрустальные ягодки-гексагоны
Кафф Plaabs, цена по запросу
Знакомьтесь, фрешмены flowercore-украшений Plaabs во главе с Пашей Прошиным — изготавливает вручную при помощи 3D-ручки цветочные стейтмент-обвесы из переработанного пластика pla и abs, которые носят велнес-дива Шахри Амирханова и актриса Ирина Горбачева
Kotlo Studio, 47 Store, 8 800 руб.
Ювелиры Kotlo Studio голосуют за ультрамариновые цветки-подвесы, которые украшают серьги из позолоченной латуни
Одобряем тренд от Алессандро Микеле на лицевые каффы и носим подвеску-гортензию (идеально — в дуэте c помадой Arive Makeup в оттенке ржавчины от визажиста-феномена и героини Собака.ru Фаризы Родригез!)
Кольцо-клумба Ани Рубан заменит нам библисы, стрелиции и агавы Оранжереи Таврического сада
Don't Drop the Glass, 8Store, 6 500 руб.
Стеклянные ромашки-турмалины, незабудки-сапфиры и флоксы-льдинки — это кольца из опалового и дихроичного стекла Don't Dropt the Glass в ироничном исполнении Мадины Гасановой
Alexander Karpinskiy, 4 500 руб.
Серебряный цветок-пусет от художника Александра Карпинского притворяется кидкорной поделкой из пластилина
Серьги-цветки Lime планируем стилизовать с плетеными шоколадными тоутами и перчатками-крагами
Живописные серьги-гвоздики Maag видим в комбо с воздушными бохо-платьями в оборках и рюшах, деревянными клогами и ажурными накосницами
