Украшения

28 сверкающих украшений с цветами: тюльпаны, ромашки, сакура и каменный цветок

Этой весной вместе с диоровскими кувшинками в фэшн-дендрарии проросли уральские каменные цветы Roman Nikonov, синтоистская сакура Liza Borzaya, шекспировские розы Rassvet Detail и османские тюльпаны Moonswoon.

Roman Nikonov, 1 380 000 руб. Семь десятков бриллиантов свились вокруг скай-топазов, обернувшись каменным цветком из литературной шкатулки Павла
Архивы пресс-служб

Roman Nikonov, 1 380 000 руб.

Семь десятков бриллиантов свились вокруг скай-топазов, обернувшись каменным цветком из литературной шкатулки Павла Бажова 

Кольцо Cluev, цена по запросу Двухкаратная шпинель цветка Cluev обрамлена лепестками из россыпи сапфиров, аквамаринов и бриллиантов
Архивы пресс-служб

Кольцо Cluev, цена по запросу

Двухкаратная шпинель цветка Cluev обрамлена лепестками из россыпи сапфиров, аквамаринов и бриллиантов

RS 1912 Русские Самоцветы, 612 900 руб. Кольцо «RS 1912 Русских Самоцветов» из белого золота и бриллиантов — оммаж флоральным этюдам Карла Фаберже
Архивы пресс-служб

RS 1912 Русские Самоцветы, 612 900 руб.

Кольцо «RS 1912 Русских Самоцветов» из белого золота и бриллиантов — оммаж флоральным этюдам Карла Фаберже

Feliksov Diamonds, 590 000 руб. Октагональный изумруд венчает стебель бриллиантовой плюмерии Feliksov Diamonds
Архивы пресс-служб

Feliksov Diamonds, 590 000 руб.

Октагональный изумруд венчает стебель бриллиантовой плюмерии Feliksov Diamonds

Liza Borzaya, цена по запросу В сезон ханами в ювелирном саду Liza Borzaya расцвела гильошированная подвеска-сакура из желтого и белого золота
Архивы пресс-служб

Liza Borzaya, цена по запросу

В сезон ханами в ювелирном саду Liza Borzaya расцвела гильошированная подвеска-сакура из желтого и белого золота

Harunobumurata, DayNight, 108 900 руб. Японские авангардисты Harunobumurata свили колье из цинковых цветков-чешуек (для нарядного мэтча с кожаными
Архивы пресс-служб

Harunobumurata, DayNight, 108 900 руб.

Японские авангардисты Harunobumurata свили колье из цинковых цветков-чешуек (для нарядного мэтча с кожаными бомберами и кружевными ромперами!) 

Серьги Russkaya Skazka, 85 000 руб. Лучший ромашковый чай заварили ювелиры Russkaya Skazka — из цитринов, топазов и стерлингового серебра
Архивы пресс-служб

Серьги Russkaya Skazka, 85 000 руб.

Лучший ромашковый чай заварили ювелиры Russkaya Skazka — из цитринов, топазов и стерлингового серебра

«Бронницкий ювелир», 68 095 руб. Золотые цепи «Бронницкого ювелира» сложились в геральдическую тюдоровскую розу
Архивы пресс-служб

«Бронницкий ювелир», 68 095 руб.

Золотые цепи «Бронницкого ювелира» сложились в геральдическую тюдоровскую розу

Moonka, 57 400 руб. Наш ответ бесценной реликвии Уилки Коллинза — сразу два лунных камня на пусетах Moonka
Архивы пресс-служб

Moonka, 57 400 руб.

Наш ответ бесценной реликвии Уилки Коллинза — сразу два лунных камня на пусетах Moonka 

Hugo Kreit, KM20, 32 400 руб. Латунные серьги-ирисы в цвете фуксии прижились в драгоценном бестиарии парижских хедлайнеров авангардных украшений Hugo
Архивы пресс-служб

Hugo Kreit, KM20, 32 400 руб.

Латунные серьги-ирисы в цвете фуксии прижились в драгоценном бестиарии парижских хедлайнеров авангардных украшений Hugo Kreit (в компании гранд-жуков и колец-коготков!)

Avgvst x J.Kim, 31 000 руб. Резной браслет из коллаборации ювелиров Avgvst и суперзвезд корё-сарам дизайна J.Kim отсылает как к лепесткам, так и к
Архивы пресс-служб

Avgvst x J.Kim, 31 000 руб.

Резной браслет из коллаборации ювелиров Avgvst и суперзвезд корё-сарам дизайна J.Kim отсылает как к лепесткам, так и к формам для выпечки

Caviar Jewellery, 25 600 руб. Петербуржцы Caviar Jewellery воплотили бодлеровские цветы зла в латунной моносерьге, покрытой черным титаном
Архивы пресс-служб

Caviar Jewellery, 25 600 руб.

Петербуржцы Caviar Jewellery воплотили бодлеровские цветы зла в латунной моносерьге, покрытой черным титаном

Ushatava, 23 900 руб. Худрук Ushatava Нино Шаматава трансформировала кастет в нейзильберное кольцо на два пальца, украшенное подвеской в виде тату
Архивы пресс-служб

Ushatava, 23 900 руб.

Худрук Ushatava Нино Шаматава трансформировала кастет в нейзильберное кольцо на два пальца, украшенное подвеской в виде тату-розы

Vualle Jewels, Кашемир и Шелк, 20 880 руб. Миланские ювелиры Vualle Jewels свили кафф из бутонов, лепестков и могучего латунного стебля
Архивы пресс-служб

Vualle Jewels, Кашемир и Шелк, 20 880 руб.

Миланские ювелиры Vualle Jewels свили кафф из бутонов, лепестков и могучего латунного стебля

Rassvet Detail, 18 000 руб. Виртуозы сюрреалистичных украшений Rassvet Detail воплотили розу из 54-ого шекспировского сонета («Мы в нежных розах ценим
Архивы пресс-служб

Rassvet Detail, 18 000 руб.

Виртуозы сюрреалистичных украшений Rassvet Detail воплотили розу из 54-ого шекспировского сонета («Мы в нежных розах ценим аромат, // В их пурпуре живущий сокровенно») в фианитовом кольце-бутоне

Qari Qris, 16 000 руб. Капелька серебра упала на кольцо Qari Qris и застыла в виде мэджик-пятилистника
Архивы пресс-служб

Qari Qris, 16 000 руб.

Капелька серебра упала на кольцо Qari Qris и застыла в виде мэджик-пятилистника

Moonswoon, 15 900 руб. Османские тюльпаны из дворца Топкапы превратились в серьги-крючки Moonswoon
Архивы пресс-служб

Moonswoon, 15 900 руб.

Османские тюльпаны из дворца Топкапы превратились в серьги-крючки Moonswoon

Detali na sheu, 15 490 руб. Вечноцветущая роза — главная героиня геометричного серебряного кольца от фрешменов сюр-украшений Detali na sheu (авторы
Архивы пресс-служб

Detali na sheu, 15 490 руб.

Вечноцветущая роза — главная героиня геометричного серебряного кольца от фрешменов сюр-украшений Detali na sheu (авторы знаменитой подвески-окурка!)

Rocca Florentina, Golden Line, 15 300 руб. Наш ответ массивным обвесам Энтони Ваккарелло — шахерезадовские серьги Rocca Florentina из ультрамаринового
Архивы пресс-служб

Rocca Florentina, Golden Line, 15 300 руб.

Наш ответ массивным обвесам Энтони Ваккарелло — шахерезадовские серьги Rocca Florentina из ультрамаринового танзанита

Alvaar, 10 000 руб. В мире авторов знаменитых подвесок-четырехлистников alvaar проросли хрустальные ягодки-гексагоны
Архивы пресс-служб

Alvaar, 10 000 руб.

В мире авторов знаменитых подвесок-четырехлистников alvaar проросли хрустальные ягодки-гексагоны

Кафф Plaabs, цена по запросу Знакомьтесь, фрешмены flowercore-украшений Plaabs во главе с Пашей Прошиным — изготавливает вручную при помощи 3D-ручки
Архивы пресс-служб

Кафф Plaabs, цена по запросу

Знакомьтесь, фрешмены flowercore-украшений Plaabs во главе с Пашей Прошиным — изготавливает вручную при помощи 3D-ручки цветочные стейтмент-обвесы из переработанного пластика pla и abs, которые носят велнес-дива Шахри Амирханова и актриса Ирина Горбачева

Kotlo Studio, 47 Store, 8 800 руб. Ювелиры Kotlo Studio голосуют за ультрамариновые цветки-подвесы, которые украшают серьги из позолоченной латуни
Архивы пресс-служб

Kotlo Studio, 47 Store, 8 800 руб.

Ювелиры Kotlo Studio голосуют за ультрамариновые цветки-подвесы, которые украшают серьги из позолоченной латуни

Klever, 7 000 руб. Одобряем тренд от Алессандро Микеле на лицевые каффы и носим подвеску-гортензию (идеально — в дуэте c помадой Arive Makeup в
Архивы пресс-служб

Klever, 7 000 руб.

Одобряем тренд от Алессандро Микеле на лицевые каффы и носим подвеску-гортензию (идеально — в дуэте c помадой Arive Makeup в оттенке ржавчины от визажиста-феномена и героини Собака.ru Фаризы Родригез!) 

Rubann, IRNBY, 7 900 руб. Кольцо-клумба Ани Рубан заменит нам библисы, стрелиции и агавы Оранжереи Таврического сада
Архивы пресс-служб

Rubann, IRNBY, 7 900 руб.

Кольцо-клумба Ани Рубан заменит нам библисы, стрелиции и агавы Оранжереи Таврического сада

Don't Drop the Glass, 8Store, 6 500 руб. Стеклянные ромашки-турмалины, незабудки-сапфиры и флоксы-льдинки — это кольца из опалового и дихроичного
Архивы пресс-служб

Don't Drop the Glass, 8Store, 6 500 руб.

Стеклянные ромашки-турмалины, незабудки-сапфиры и флоксы-льдинки — это кольца из опалового и дихроичного стекла Don't Dropt the Glass в ироничном исполнении Мадины Гасановой

Alexander Karpinskiy, 4 500 руб. Серебряный цветок-пусет от художника Александра Карпинского притворяется кидкорной поделкой из пластилина
Архивы пресс-служб

Alexander Karpinskiy, 4 500 руб.

Серебряный цветок-пусет от художника Александра Карпинского притворяется кидкорной поделкой из пластилина 

Lime, 2 599 руб. Серьги-цветки Lime планируем стилизовать с плетеными шоколадными тоутами и перчатками-крагами
Архивы пресс-служб

Lime, 2 599 руб.

Серьги-цветки Lime планируем стилизовать с плетеными шоколадными тоутами и перчатками-крагами

Maag, 1 299 руб. Живописные серьги-гвоздики Maag видим в комбо с воздушными бохо-платьями в оборках и рюшах, деревянными клогами и ажурными
Архивы пресс-служб

Maag, 1 299 руб.

Живописные серьги-гвоздики Maag видим в комбо с воздушными бохо-платьями в оборках и рюшах, деревянными клогами и ажурными накосницами  

