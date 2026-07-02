Накосницы-амулеты, шпильки-карандаши и черепаховые гребни: собрали 20 акцентных аксессуаров для волос

В центре внимания — волосы: пока инфлюенсеры (и все неравнодушные) снимают тьюториалы по french twist и повторяют трюки с гребнем из весенне-летнего кампейна The Row (среди амбассадоров — сооснователь бренда Pervert и олсенолюб со стажем Анастасия Ножина!), тикток-юзеры сходят с ума по гигантским клик-клак-заколкам и соревнуются, у кого больше. Отдел моды Собака.ru не отстает и предлагает свои варианты, чем украсить прическу этим летом — от чешуйчатых ободков Askent (оммаж стилю Кэролин Бессет-Кеннеди!) до шпильки Тутанхамона Aromanta.
Тиара Letters&Stones, 320 000 руб.
Прическа «Голливудская волна» — хорошо, а тиара — лучше! Ювелиры Letters&Stones сочинили вау-украшение из серебра с паве из муассанитов, имитирующее культовую укладку. На контрасте с небрежным пучком получается идеальный мэтч — заверено экс-главредом Vogue и Tatler и основательница онлайн-журнала «Соловей» Ксенией Соловьевой
Гребень и шпилька Lhasa, 120 000 руб.
С опорой на традиции школы японского художника и керамиста Огата Кэндзан команда Lhasa превратила бытовые предметы в редкие произведения искусства. Гребень и шпилька выполнены из черепахового панциря и украшены лаковой росписью в технике маки-э с использованием золотого порошка и перламутра
Заколка Dolce & Gabbana, ДЛТ, 92 300 руб.
Роялкорная заколка с перламутровым кабошоном Dolce & Gabbana на самом деле справится сразу с несколькими ролями, например, без труда (и синдрома самозванца!) переедет на лацкан любимого жакета или тренча
Фероньерка Valentino, ДЛТ, 59 500 руб.
Если ваш асцендент в скорпионе , вы знаете, что делать — выстраиваемся в очередь за ретро-фероньеркой (за вдохновением худрук Valentino Алессандро Микеле обращался к итальянскими украшениям XV века!) с драгоценным членистоногим с фирменным лого
Украшение на голову Masterpeace, 35 000 руб.
На волне интереса к этнике (вспоминаем жаккардовые туники с ориентальными узорами Maison Margiela, расшитые кристаллами пояса-оби Giorgio Armani и восточные кафтаны-гобелены Pierre-Louis Mascia!) пополняем коллекцию необычным головным убором с бусинами-жемчужинами Masterpeace
Шпилька Hairpin.MT, 29 500 руб.
Если «офисная сирена» для вас — не просто очередной модный кор, а образ жизни, то смело доставайте реальный карандаш из волос и меняйте его на ювелирный из коллекции Hairpin.MT
Мастера Panfil уже поймали бабочек за вас — и не в сачок, а на тонкий ободок из лилового шелкового атласа
Накосница Blackform, 14 500 руб.
Не просто аксессуар, а ювелирный амулет — за силу и бесстрашие отвечает подвеска-волчица, а за творческую мощь — турецкая гравировка
Гребень Lera Treyger, 8 000 руб.
Мастера Lera Treyger вручную выпилили из рога буйвола mental-support-гребень «Фуэки-рюко» (в переводе с японского — «ощущение постоянства и незыблемости вечного в непрерывно меняющемся мире»!), который поддержит не только волосы, но и ваше психологическое состояние
Главные по крабам всех мастей Hairmates (во главе с фаундером Лилит Рашоян!) выпустили новую коллекцию с аксессуарами в четырех оттенках: цитрусовый сорбет, амбра, орех и кипарис (мы фанаты каждого!)
К Askent выстраиваемся в очередь не только за образцовыми боулерами и тоутами, а еще и за классными аксессуарами для волос. Наш фаворит — чешуйчатый ободок из натуральной кожи (фэшн-оммаж стилю Кэролин Бессет-Кеннеди!)
Шпилька Aromanta, 47 Store, 4 500 руб.
Смотрим на глиняную шпильку для волос Aromanta — видим золотую маску Тутанхамона
Резинка Tais, «Кенгуру», 4 299 руб.
Пять алых роз распустились на черном шелке — получился натюрморт, достойный живописи нидерландца Яна Давидса де Хема
Нестандартный для ювелиров-флористов Alvaar аксессуар — шпилька для волос из латуни, которая благодаря волнообразной конструкции запросто зафиксирует волосы на целый день. Плюс: по первому требованию переквалифицируется в подвеску или моносерьгу
Настраиваемся на средиземноморские вайбы и меняем тугие резинки на шелковые платки Urbantiger (с целой шеренгой сардин!)
Крабик Poem d'amour, 1 890 руб.
Кокеткорный крабик профи аксессуаров для волос Poem d'amour — дань фэшн-уважения стилю рококо и французской королеве Марии-Антуанетте
Шпилька Caviar Jewellery, 1 490 руб.
Звезды Caviar Jewellery надежно защищены — небесные тела притягивает шпилька из латуни с целой россыпью жемчужных бусин
Аксессуарный синоним лета — дофаминовая резинка для волос из рафии MAAG
Резинка «Остров имени тебя», 1 200 руб.
Фиксируем новый тикток-тренд: зумеры и альфа вспомнили о тех самых клик-клак-заколочках из детства миллениалов и увеличили их до невероятных размеров. В порыве гигантомании завязываем хвост с помощью гранд-резинки «Остров имени тебя» (еще и в ультрамодном аквамариновом цвете!)
Не расстаемся с любимой бьюти-студией даже дома и забираем заколки Suite в свою косметичку (кстати, за счет плоских прижимов не оставляют заломов на волосах!)
Выворачиваем коттеджкор на максимум: в этом сезоне в почете не только пасторальные сарфаны и блузы из хлопкового шитья, но и аксессуары. Например, в Lime отшили объемные резинки и украсили их вышивкой бродери англэз
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