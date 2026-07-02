Накосницы-амулеты, шпильки-карандаши и черепаховые гребни: собрали 20 акцентных аксессуаров для волос

В центре внимания — волосы: пока инфлюенсеры (и все неравнодушные) снимают тьюториалы по french twist и повторяют трюки с гребнем из весенне-летнего кампейна The Row (среди амбассадоров — сооснователь бренда Pervert и олсенолюб со стажем Анастасия Ножина!), тикток-юзеры сходят с ума по гигантским клик-клак-заколкам и соревнуются, у кого больше. Отдел моды Собака.ru не отстает и предлагает свои варианты, чем украсить прическу этим летом — от чешуйчатых ободков Askent (оммаж стилю Кэролин Бессет-Кеннеди!) до шпильки Тутанхамона Aromanta.