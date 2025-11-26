Совсем заигрались! Как шутливые украшения стали символом рецессии и важнейшим ювелирным трендом года?

Пока взрослый фэшн-мир (населенный CEO, главами финотделов и маркетологами) констатирует кризис, креативные директора наивно верят (или делают вид, что верят) в лучшее. Глобальная потребность в эскапизме переросла в тренд на инфантилизм. Плюшевые зипки-зайцы Kenzo, живые куклы Avavav, детские сарафаны Sandy Liang и пушистые платья-смайлики Moschino — не столько безобидная ирония, сколько уставший сарказм. Попытку скрыться от взрослых проблем и убежать в то время, когда всё было предсказуемо и поэтому спокойно предприняли не только фэшн-дизайнеры, но и гранд-ювелиры.

Именно в драгоценном сегменте феномен несерьезных и неклассических украшений выделился в отдельный заметный тренд — playful jewelry. За караты и чистоту бриллиантов можно не переживать — они до сих пор в почете. Но на место традиционных солитеров, помпезных гарнитуров и старомодных камей пришли запонки-тюбики с краской Epic, браслеты-наушники Vahe, броши-канапе Letters&Stones и кольца-змейки (в шляпе!) Alexander Karpinsky.