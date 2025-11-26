Совсем заигрались! Как шутливые украшения стали символом рецессии и важнейшим ювелирным трендом года?

Пока взрослый фэшн-мир (населенный CEO, главами финотделов и маркетологами) констатирует кризис, креативные директора наивно верят (или делают вид, что верят) в лучшее. Глобальная потребность в эскапизме переросла в тренд на инфантилизм. Плюшевые зипки-зайцы Kenzo, живые куклы Avavav, детские сарафаны Sandy Liang и пушистые платья-смайлики Moschino — не столько безобидная ирония, сколько уставший сарказм. Попытку скрыться от взрослых проблем и убежать в то время, когда всё было предсказуемо и поэтому спокойно предприняли не только фэшн-дизайнеры, но и гранд-ювелиры.
Именно в драгоценном сегменте феномен несерьезных и неклассических украшений выделился в отдельный заметный тренд — playful jewelry. За караты и чистоту бриллиантов можно не переживать — они до сих пор в почете. Но на место традиционных солитеров, помпезных гарнитуров и старомодных камей пришли запонки-тюбики с краской Epic, браслеты-наушники Vahe, броши-канапе Letters&Stones и кольца-змейки (в шляпе!) Alexander Karpinsky.
Уходим от реальности в мир ювелирно-гастрономических удовольствий: накрываем стол с помощью канапе из креветок Letters&Stones, яйцом с сердоликовой икрой Dzhanelli, подстрекающим печеньем Liza Borzaya (с бриллиантовой крошкой!) и золотистым батоном Rassvet Detail. Готовимся к урокам жизни и собираем jewelry-портфель: смело кладем в пенал карандаши-браслеты Epic и натуралистичные точилки из серебра Alexander Karpinsky.
Если решили удариться в лепидоптерологию, забирайте кафф-гусеницу Letters&Stones. А на радость батрахологов редкая брошь-лягушка притаилась среди новинок «RS1912 Русские самоцветы». Плюс: практикуем зоотерапию с помощью змеек (не простыми, а в шляпе-котелке!) Alexander Karpinsky, лошадок Qari Qris и даже слизняков Predubezhdai.
Садоводы тут? Кладите в лукошко вишневое колье Levashova-Elagina, а на лацкан сам прицепится репейник Earworm. В порыве скуки поддаемся фэшн-меломании с браслетом-наушниками Vahe, а при желании успокаиваемся, щелкая семечки-пусеты Epic.
