Совсем заигрались! Как шутливые украшения стали символом рецессии и важнейшим ювелирным трендом года?

Пока взрослый фэшн-мир (населенный CEO, главами финотделов и маркетологами) констатирует кризис, креативные директора наивно верят (или делают вид, что верят) в лучшее. Глобальная потребность в эскапизме переросла в тренд на инфантилизм. Плюшевые зипки-зайцы Kenzo, живые куклы Avavav, детские сарафаны Sandy Liang и пушистые платья-смайлики Moschino — не столько безобидная ирония, сколько уставший сарказм. Попытку скрыться от взрослых проблем и убежать в то время, когда всё было предсказуемо и поэтому спокойно предприняли не только фэшн-дизайнеры, но и гранд-ювелиры.

Именно в драгоценном сегменте феномен несерьезных и неклассических украшений выделился в отдельный заметный тренд — playful jewelry. За караты и чистоту бриллиантов можно не переживать — они до сих пор в почете. Но на место традиционных солитеров, помпезных гарнитуров и старомодных камей пришли запонки-тюбики с краской Epic, браслеты-наушники Vahe, броши-канапе Letters&Stones и кольца-змейки (в шляпе!) Alexander Karpinsky. 

Подвеска-трансформер Liza Borzaya, 1 880 000 руб.

Запонки Epic, цена по запросу

Брошь «RS1912 Русские самоцветы», 860 000 руб.

Подвеска Liza Borzaya, 700 000 руб.

Браслет Epic, цена по запросу

Брошь Dzhanelli, 350 000 руб.

Брошь Letters&Stones, от 330 000 руб.

Уходим от реальности в мир ювелирно-гастрономических удовольствий: накрываем стол с помощью канапе из креветок Letters&Stones, яйцом с сердоликовой икрой Dzhanelli, подстрекающим печеньем Liza Borzaya (с бриллиантовой крошкой!) и золотистым батоном Rassvet Detail. Готовимся к урокам жизни и собираем jewelry-портфель: смело кладем в пенал карандаши-браслеты Epic и натуралистичные точилки из серебра Alexander Karpinsky.

Кафф Letters&Stones, 295 000 руб.

Браслет Vahe, Milou, 161 280 руб.

Подвеска Vertigo Jewellery Lab, 55 000 руб.

Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 46 200 руб.

Моносерьга Ushatava, 26 000 руб.

Серьги Epic, 23 780 руб.

Подвеска Alexander Karpinsky, 23 000 руб.

Если решили удариться в лепидоптерологию, забирайте кафф-гусеницу Letters&Stones. А на радость батрахологов редкая брошь-лягушка притаилась среди новинок «RS1912 Русские самоцветы». Плюс: практикуем зоотерапию с помощью змеек (не простыми, а в шляпе-котелке!) Alexander Karpinsky, лошадок Qari Qris и даже слизняков Predubezhdai. 

Колье Levashova-Elagina, 21 500 руб.

Подвеска Rassvet Detail, 18 000 руб.

Браслет Avgvst, 18 000 руб.

Кольцо Alexander Karpinsky, 14 700 руб.

Брошь-моносерьга Earworm, 13 500 руб.

Подвеска Qari Qris, 12 000 руб.

Кольцо Predubezhdai, 9 900 руб.

Садоводы тут? Кладите в лукошко вишневое колье Levashova-Elagina, а на лацкан сам прицепится репейник Earworm. В порыве скуки поддаемся фэшн-меломании с браслетом-наушниками Vahe, а при желании успокаиваемся, щелкая семечки-пусеты Epic. 

