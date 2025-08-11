Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Украшения

Болты, невидимки и мантры: 45 необычных моносерег

Бумажные самолетики Liza Borzaya, вишневые черенки Letters&Stones, райские яблоки Andres Gallardo и фарфоровые сосиски «Гилея» — собрали 45 отличных моносерег, которые не нуждаются в паре. 

Liza Borzaya, 1 725 000 руб.

Lera Treyger, 350 000 руб.

Cluev, цена по запросу

Vertigo Jewellery Lab, 300 000 руб.

Letters&Stones, 180 000 руб.

Anastasia Simes, Poison Drop, 158 000 руб.

«Бронницкий ювелир», 150 000 руб.

ALROSA Diamonds, 120 200 руб.

Dzhanelli, 120 000 руб.

SØLV, 80 000 руб.

Lhasa, 58 000 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 48 200 руб.

Ann Demeulemeester, Poison Drop, 48 000 руб.

Vertigo Jewellery Lab, 37 000 руб.

Alan Crocetti, Poison Drop, 37 000 руб.

«Чем длиннее, тем лучше», — хором согласились jewelry-дизайнеры Fendi, Rokh и Ann Demeulemeester и показали моносерьги-цепи, свисающие до самых плеч (и ниже!). Айтемы не короче есть у нас дома: за двухголовой змеей выстраиваемся в очередь к Vertigo Jewellery Lab, ключик с письмом Goti нашли в Poison Drop, а The Q прикрепили шарик винтажного люцита на позолоченную палочку длиной 119 мм. 

Rhoe Bermat, 30 800 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 29 300 руб.

Goti, Poison Drop, 27 000 руб.

Moonka, 21 600 руб.

Secrets, 19 700 руб.

Mineral Bar, 47Store, 19 490 руб.

Avgvst, 18 000 руб.

Caviar Jewellery x Rockabi, 18 000 руб.

Earworm, 16 400 руб.

Rushev, 15 000 руб.

LevashovaElagina, 15 400 руб.

Cels Studio, 14 500 руб.

10Gran, 14 000 руб.

Qari Qris, 12 200 руб.

На примере замков Balmain и ключиков Acne Studios говорим «да» редимейд-украшениям: серебряным болтам LevashovaElagina, карабинам Omut и невидимкам Alvaar. Для выставки-блокбастера «Упакованные грезы. Мода ар-деко» украшаемся моносерьгами в духе 1920-30-х годов Maison Margiela и Dzhanelli, а для гастро-ценителей нашлись сосиска «Гилея» и райское яблочко Andres Gallardo. 

Ushatava, 9 900 руб.

The Q, 8 950 руб.

Detali, 8 400 руб.

Moonswoon, 8 400 руб.

Mineral Weather, 7 750 руб.

Arha Jewelry, 7 500 руб.

Darkrain, 6 700 руб.

«Гилея», 47Store, 5 300 руб.

Alvaar, 5 000 руб.

Omut, 4 500 руб.

PdPaola, AllTime, 4 130 руб.

Mie, 3 250 руб.

Mythos, 47Store, 3 200 руб.

Fetish, 2 990 руб.

Признаемся в любви (себе!) с помощью гранд-сердец Fetish и солитеров Cels Studio. Готовимся приютить на ухе летучую мышь SØLV. Гадаем на бриллиантовых лепестках ALROSA Diamonds и собираем jewelry-букет из цветов Mineral Bar, Avgvst и Moonswoon.

