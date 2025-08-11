Болты, невидимки и мантры: 45 необычных моносерег

Бумажные самолетики Liza Borzaya, вишневые черенки Letters&Stones, райские яблоки Andres Gallardo и фарфоровые сосиски «Гилея» — собрали 45 отличных моносерег, которые не нуждаются в паре.
Cluev, цена по запросу
«Чем длиннее, тем лучше», — хором согласились jewelry-дизайнеры Fendi, Rokh и Ann Demeulemeester и показали моносерьги-цепи, свисающие до самых плеч (и ниже!). Айтемы не короче есть у нас дома: за двухголовой змеей выстраиваемся в очередь к Vertigo Jewellery Lab, ключик с письмом Goti нашли в Poison Drop, а The Q прикрепили шарик винтажного люцита на позолоченную палочку длиной 119 мм.
На примере замков Balmain и ключиков Acne Studios говорим «да» редимейд-украшениям: серебряным болтам LevashovaElagina, карабинам Omut и невидимкам Alvaar. Для выставки-блокбастера «Упакованные грезы. Мода ар-деко» украшаемся моносерьгами в духе 1920-30-х годов Maison Margiela и Dzhanelli, а для гастро-ценителей нашлись сосиска «Гилея» и райское яблочко Andres Gallardo.
Признаемся в любви (себе!) с помощью гранд-сердец Fetish и солитеров Cels Studio. Готовимся приютить на ухе летучую мышь SØLV. Гадаем на бриллиантовых лепестках ALROSA Diamonds и собираем jewelry-букет из цветов Mineral Bar, Avgvst и Moonswoon.
