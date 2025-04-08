Само по себе: собрали 45 стейтмент-колец, с которыми больше ничего не нужно

Khaite, Acne Studios, Fendi и Alberta Ferretti — неполный список тех, кто отказался от мощного ювелирного обвеса в пользу самодостаточного гранд-кольца. Вслед за брендами доказываем, что всего один заметный айтем без труда составит конкуренцию многослойному jewelry-ансамблю, а заодно сократит время сборов (и расходы!).
Jewelry-аналог магриттовскому «Кривому зеркалу» — ироничные глазки-кольца Letters&Stones (созданы для комбо с классическим бриллиантовым солитером!), поликорийные Dries Van Noten и пупырчатые Arha. По примеру другого сюрреалиста — Эльзы Скиапарелли (и ее прилежного последователя Дэниела Розберри!) — запасаемся металлическими кольцами-ногтями Black Form, натуралистичными наперстками Sergacheva Jewelry и Darkrain.
Говорим «да» ювелирному реди-мейду — гайкам AYТЛО, булавкам Viva la Vika и консервным банкам Tuante. С помощью колец поддерживаем зодиакальную стихию: для водных знаков нашлись океанические турмалины параиба Parure Atelier и серебристые капельки Alvaar, для земных — камни-трансформеры Epic (с потайными бриллиантами!), для воздушных отыскали самодельное облачко Youforia, а для огненных — зажигалки Detali.
Ловим на палец прозрачных бабочек Pluchevaya, мух Mineral Weather и слизняков Predubezhdai, а в придачу к снейк-юбкам Bottega Veneta и сумкам Dries Van Noten приручаем кольца-змейки Fjord. За выдающимися десертами Frantsuza Bistrot (вам карамельный крем с хересом или кокосовый сорбет с щавелем?) отправляемся в подстрекательском кольце-печенье Liza Borzaya и отрабатываем тренд на castlecore (эстетику Средневековья одобрили Dilara Findikoglu и редактор британского Vogue Тиш Вайншток!) с серебряными доспехами Anastasia Simes и секирами Rhoe Bermat.
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