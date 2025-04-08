Само по себе: собрали 45 стейтмент-колец, с которыми больше ничего не нужно

Ловим на палец прозрачных бабочек Pluchevaya, мух Mineral Weather и слизняков Predubezhdai, а в придачу к снейк-юбкам Bottega Veneta и сумкам Dries Van Noten приручаем кольца-змейки Fjord. За выдающимися десертами Frantsuza Bistrot (вам карамельный крем с хересом или кокосовый сорбет с щавелем?) отправляемся в подстрекательском кольце-печенье Liza Borzaya и отрабатываем тренд на castlecore (эстетику Средневековья одобрили Dilara Findikoglu и редактор британского Vogue Тиш Вайншток!) с серебряными доспехами Anastasia Simes и секирами Rhoe Bermat.