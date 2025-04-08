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Украшения

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Само по себе: собрали 45 стейтмент-колец, с которыми больше ничего не нужно

Khaite, Acne Studios, Fendi и Alberta Ferretti — неполный список тех, кто отказался от мощного ювелирного обвеса в пользу самодостаточного гранд-кольца. Вслед за брендами доказываем, что всего один заметный айтем без труда составит конкуренцию многослойному jewelry-ансамблю, а заодно сократит время сборов (и расходы!). 

Parure Atelier, цена по запросу

Parure Atelier, цена по запросу 

Epic, 961 875 руб.

Epic, 961 875 руб.

ALROSA Diamonds, 746 600 руб.

ALROSA Diamonds, 746 600 руб.

Milou, 272 000 руб.

Milou, 272 000 руб.

Letters&Stones, 260 000 руб.

Letters&Stones, 260 000 руб.

Peruffo, ДЛТ, 227 500 руб.

Peruffo, ДЛТ, 227 500 руб.

Lhasa, 140 000 руб.

Lhasa, 140 000 руб.

Liza Borzaya, цена по запросу

Liza Borzaya, цена по запросу

Ossa, Poison Drop, 134 000 руб.

Ossa, Poison Drop, 134 000 руб.

Anastasia Simes, Poison Drop, 110 000 руб.

Anastasia Simes, Poison Drop, 110 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 95 700 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 95 700 руб.

Rhoe Bermat, 69 800 руб.

Rhoe Bermat, 69 800 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 48 950 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 48 950 руб.

AYТЛО, 45 000 руб.

AYТЛО, 45 000 руб.

10.Gran, 28 000 руб.

10.Gran, 28 000 руб.

Jewelry-аналог магриттовскому «Кривому зеркалу» — ироничные глазки-кольца Letters&Stones (созданы для комбо с классическим бриллиантовым солитером!), поликорийные Dries Van Noten и пупырчатые Arha. По примеру другого сюрреалиста — Эльзы Скиапарелли (и ее прилежного последователя Дэниела Розберри!) — запасаемся металлическими кольцами-ногтями Black Form, натуралистичными наперстками Sergacheva Jewelry и Darkrain. 

Alexander Karpinsky, 27 000 руб.

Alexander Karpinsky, 27 000 руб.

SØLV, 25 000 руб.

SØLV, 25 000 руб.

Marina Fossati, Golden Line, 22 500 руб.

Marina Fossati, Golden Line, 22 500 руб.

LevashovaElagina, 22 000 руб.

LevashovaElagina, 22 000 руб.

Earworm, 21 100 руб.

Earworm, 21 100 руб.

Statements, 21 000 руб.

Statements, 21 000 руб.

Avgvst, 20 700 руб.

Avgvst, 20 700 руб.

Hugo Kreit, Modbrand, 20 000 руб.

Hugo Kreit, Modbrand, 20 000 руб.

Amarin Jewelry, 18 000 руб.

Amarin Jewelry, 18 000 руб.

Arha, 18 000 руб.

Arha, 18 000 руб.

Cels Studio, 17 000 руб.

Cels Studio, 17 000 руб.

Puntus, 17 000 руб.

Puntus, 17 000 руб.

Detali, 15 800 руб.

Detali, 15 800 руб.

Youforia, 15 200 руб.

Youforia, 15 200 руб.

Говорим «да» ювелирному реди-мейду — гайкам AYТЛО, булавкам Viva la Vika и консервным банкам Tuante. С помощью колец поддерживаем зодиакальную стихию: для водных знаков нашлись океанические турмалины параиба Parure Atelier и серебристые капельки Alvaar, для земных — камни-трансформеры Epic (с потайными бриллиантами!), для воздушных отыскали самодельное облачко Youforia, а для огненных — зажигалки Detali. 

Klever Jewelry, 15 000 руб.

Klever Jewelry, 15 000 руб.

Moonswoon, 12 900 руб.

Moonswoon, 12 900 руб.

Viva la Vika, 12 450 руб.

Viva la Vika, 12 450 руб.

Pluchevaya, Modbrand, 12 000 руб.

Pluchevaya, Modbrand, 12 000 руб.

Sergacheva Jewelry, 47Store, 11 000 руб.

Sergacheva Jewelry, 47Store, 11 000 руб.

Caviar Jewellery, 10 400 руб.

Caviar Jewellery, 10 400 руб.

Predubezhdai, 9 900 руб.

Predubezhdai, 9 900 руб.

Black Form, 8Store, 8 000 руб.

Black Form, 8Store, 8 000 руб.

Mineral Weather, 7 700 руб.

Mineral Weather, 7 700 руб.

Darkrain, 7 400 руб.

Darkrain, 7 400 руб.

Tuante, 47Store, 7 000 руб.

Tuante, 47Store, 7 000 руб.

Fjord, 5 900 руб.

Fjord, 5 900 руб.

Alvaar, 4 500 руб.

Alvaar, 4 500 руб.

«Гилея», 8Store, 2 500 руб.

«Гилея», 8Store, 2 500 руб.

Ловим на палец прозрачных бабочек Pluchevaya, мух Mineral Weather и слизняков Predubezhdai, а в придачу к снейк-юбкам Bottega Veneta и сумкам Dries Van Noten приручаем кольца-змейки Fjord. За выдающимися десертами Frantsuza Bistrot (вам карамельный крем с хересом или кокосовый сорбет с щавелем?) отправляемся в подстрекательском кольце-печенье Liza Borzaya и отрабатываем тренд на castlecore (эстетику Средневековья одобрили Dilara Findikoglu и редактор британского Vogue Тиш Вайншток!) с серебряными доспехами Anastasia Simes и секирами Rhoe Bermat.

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