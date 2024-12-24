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Украшения

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Вот прицепилась! Как все снова вспомнили о брошах и вернули их на лацканы?

Броши are back! Несправедливо забытые jewelry-айтемы вернулись в виде сверкающих листьев Jil Sander, переливающихся лягушек Bottega Veneta и многословных булавок Moschino. Начинаем носить уже сейчас поверх лацканов пальто и шарфов, а летом цепляем украшения поверх полупрозрачных боди и хлопковых пасторальных платьев. 

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24

Bottega Veneta SS'25

Bottega Veneta SS'25

Dolce & Gabbana FW'24

Dolce & Gabbana FW'24

Marc Jacobs FW'24

Marc Jacobs FW'24

Moschino FW'24

Moschino FW'24

No.21 Pre-Fall'25

No.21 Pre-Fall'25

Tory Burch FW'24

Tory Burch FW'24

Altuzarra SS'25

Altuzarra SS'25

Emporio Armani FW'24

Emporio Armani FW'24

Эра jewelry-максимализма — повод запастись (в придачу к гранд-колье, массивным браслетам и серьгам) акцентными брошами, которым не только под силу дополнить праздничные смокинги, как на показе Dolce & Gabbana, но и отыграть в паре с макси-пальто (крепим на лацканы по примеру Jil Sander). Пока в Marc Jacobs и Altuzarra ударяются в flowercore и украшают анютиными глазками и натуралистичными астрами свитеры и жакеты, в Bottega Veneta голосуют за фауна-кор — цепляют пятнистых лягушек поверх офискорных миди-платьев и летних сарафанов. Фиксируем стайлинг-трюк с показа No.21 — не скрываем ювелирку под слоями верхней одежды и надеваем на объемный шарф-косынку сразу две массивные броши. При желании можно пойти дальше, как сделали Moschino, и украсить жакет и даже юбку-карго десятком булавок-мантр. 

Posie, 3 142 800 руб.

Posie, 3 142 800 руб.

ALROSA Diamonds, 1 723 800 руб.

ALROSA Diamonds, 1 723 800 руб.

Liza Borzaya, 1 270 000 руб.

Liza Borzaya, 1 270 000 руб.

Jacob & Co, ДЛТ, 609 500 руб.

Jacob & Co, ДЛТ, 609 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 215 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 215 000 руб.

Letters & Stones, 200 000 руб.

Letters & Stones, 200 000 руб.

Russkaya Skazka, 120 000 руб.

Russkaya Skazka, 120 000 руб.

Epic, 111 650 руб.

Epic, 111 650 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 100 000 руб.

Schiaparelli, Oskelly, 100 000 руб.

Erdem, Daynight, 89 100 руб.

Erdem, Daynight, 89 100 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 75 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 75 000 руб.

Повторяем фэшн-прием Moschino с подиумной брошью Chao, найденной в Poison Drop, а для dollcore-образа Marc Jacobs забираем бутон от «Русских самоцветов». В порыве flowercore-безумия присматриваемся к цветочной коллекцию Petals от ювелиров ALROSA Diamonds, которые создали украшения (в том числе гранд-брошь с 67 бриллиантами) по мотивам детских рисунков. По примеру ювелирных тяжеловесов не относимся к fine jewelry слишком серьезно и украшаемся новогодними леденцами Liza Borzaya (бриллиантов уже 309!), рубиновыми спичками Jacob & Co и нефритовой оливкой Letters & Stones. 

Chanel, Oskelly, 75 000 руб.

Chanel, Oskelly, 75 000 руб.

Moschino, Poison Drop, 44 500 руб.

Moschino, Poison Drop, 44 500 руб.

«Русские самоцветы», 30 400 руб.

«Русские самоцветы», 30 400 руб.

Fairy Table, Poison Drop, 17 000 руб.

Fairy Table, Poison Drop, 17 000 руб.

Ushatava, 13 900 руб.

Ushatava, 13 900 руб.

Amarin Jewelry, 13 260 руб.

Amarin Jewelry, 13 260 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 7 800 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 7 800 руб.

Tuante, 47Store, 6 300 руб.

Tuante, 47Store, 6 300 руб.

Holly June, Viva la Vika, 4 600 руб.

Holly June, Viva la Vika, 4 600 руб.

Mineral Weather, 3 850 руб.

Mineral Weather, 3 850 руб.

Idoll, 2 700 руб.

Idoll, 2 700 руб.

Готовимся к открытию обновленного El Copitas и сочиняем тематический образ при поддержке броши-пробки Amarin Jewelry, а для «Корпоратива» главных тусовщиков Çava Disco (save the date: 28 декабря!) забираем сверкающий Сатурн Chanel и кутюрный бант с жемчужинами Tatyana Kochnova Atelier. Попадаем в фэшн-десятку с дротиком Ulyana Sergeenko, а для сладкой жизни не обойтись без янтарного леденца-петушка Epic. Пополняем редимейд-коллекцию натуралистичной булавкой-мухой Mineral Weather (пусть присядет к вам на лацкан). 

Леандра Медин украшает маскулинное макси-пальто акцентной ювелирной брошью

Леандра Медин украшает маскулинное макси-пальто акцентной ювелирной брошью 

Сиенна Миллер появилась на Каннском кинофестивале в твидовом жакете с сюрреалистичными брошами Schiaparelli

Сиенна Миллер появилась на Каннском кинофестивале в твидовом жакете с сюрреалистичными брошами Schiaparelli

Бланка Миро выгуливает массивную золистую брошь поверх полосатого пальто

Бланка Миро выгуливает массивную золистую брошь поверх полосатого пальто

Алекса Чанг носит брошь-бутон вместе с с песочной двойкой Max Mara

Алекса Чанг носит брошь-бутон вместе с с песочной двойкой Max Mara 

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