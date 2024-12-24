Вот прицепилась! Как все снова вспомнили о брошах и вернули их на лацканы?

Эра jewelry-максимализма — повод запастись (в придачу к гранд-колье, массивным браслетам и серьгам) акцентными брошами, которым не только под силу дополнить праздничные смокинги, как на показе Dolce & Gabbana, но и отыграть в паре с макси-пальто (крепим на лацканы по примеру Jil Sander). Пока в Marc Jacobs и Altuzarra ударяются в flowercore и украшают анютиными глазками и натуралистичными астрами свитеры и жакеты, в Bottega Veneta голосуют за фауна-кор — цепляют пятнистых лягушек поверх офискорных миди-платьев и летних сарафанов. Фиксируем стайлинг-трюк с показа No.21 — не скрываем ювелирку под слоями верхней одежды и надеваем на объемный шарф-косынку сразу две массивные броши. При желании можно пойти дальше, как сделали Moschino, и украсить жакет и даже юбку-карго десятком булавок-мантр.