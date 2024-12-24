Вот прицепилась! Как все снова вспомнили о брошах и вернули их на лацканы?

Броши are back! Несправедливо забытые jewelry-айтемы вернулись в виде сверкающих листьев Jil Sander, переливающихся лягушек Bottega Veneta и многословных булавок Moschino. Начинаем носить уже сейчас поверх лацканов пальто и шарфов, а летом цепляем украшения поверх полупрозрачных боди и хлопковых пасторальных платьев.
Эра jewelry-максимализма — повод запастись (в придачу к гранд-колье, массивным браслетам и серьгам) акцентными брошами, которым не только под силу дополнить праздничные смокинги, как на показе Dolce & Gabbana, но и отыграть в паре с макси-пальто (крепим на лацканы по примеру Jil Sander). Пока в Marc Jacobs и Altuzarra ударяются в flowercore и украшают анютиными глазками и натуралистичными астрами свитеры и жакеты, в Bottega Veneta голосуют за фауна-кор — цепляют пятнистых лягушек поверх офискорных миди-платьев и летних сарафанов. Фиксируем стайлинг-трюк с показа No.21 — не скрываем ювелирку под слоями верхней одежды и надеваем на объемный шарф-косынку сразу две массивные броши. При желании можно пойти дальше, как сделали Moschino, и украсить жакет и даже юбку-карго десятком булавок-мантр.
Повторяем фэшн-прием Moschino с подиумной брошью Chao, найденной в Poison Drop, а для dollcore-образа Marc Jacobs забираем бутон от «Русских самоцветов». В порыве flowercore-безумия присматриваемся к цветочной коллекцию Petals от ювелиров ALROSA Diamonds, которые создали украшения (в том числе гранд-брошь с 67 бриллиантами) по мотивам детских рисунков. По примеру ювелирных тяжеловесов не относимся к fine jewelry слишком серьезно и украшаемся новогодними леденцами Liza Borzaya (бриллиантов уже 309!), рубиновыми спичками Jacob & Co и нефритовой оливкой Letters & Stones.
Готовимся к открытию обновленного El Copitas и сочиняем тематический образ при поддержке броши-пробки Amarin Jewelry, а для «Корпоратива» главных тусовщиков Çava Disco (save the date: 28 декабря!) забираем сверкающий Сатурн Chanel и кутюрный бант с жемчужинами Tatyana Kochnova Atelier. Попадаем в фэшн-десятку с дротиком Ulyana Sergeenko, а для сладкой жизни не обойтись без янтарного леденца-петушка Epic. Пополняем редимейд-коллекцию натуралистичной булавкой-мухой Mineral Weather (пусть присядет к вам на лацкан).
Леандра Медин украшает маскулинное макси-пальто акцентной ювелирной брошью
Сиенна Миллер появилась на Каннском кинофестивале в твидовом жакете с сюрреалистичными брошами Schiaparelli
Бланка Миро выгуливает массивную золистую брошь поверх полосатого пальто
Алекса Чанг носит брошь-бутон вместе с с песочной двойкой Max Mara
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