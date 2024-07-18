Выбрали 40 лучших аксессуаров для волос

Японские киндзаси с нефритом, ирокезы-бутоны и серебрянные накосники с подвесками-лошадками — собрали самые интересные украшения для волос (от высокого ювелирного искусства до пластикового авангарда!).
Кристаллы в волосах одобрили все — от Алессандро Микеле в Valentino до Уолтера Кьяппони в Blumarine. По их примеру добавляем блеска винтажными логоманскими заколками Dior и Gucci, а за сиянием поосновательнее отправляемся в ДЛТ — там есть невидимки с дорожками камней от Prada и Miu Miu. Заколка уровня high jewelry — произведение ювелиров из Garrard (дому, на минуточку, почти 300 лет!) из белого золота с бриллиантами — дожидается ценителей в ДЛТ. При желании меняем тяжелый люкс на ироничную роскошь Letters and stones — Гала Кацура и Наталия Архангельская сочинили дерзкие заколки (так их назвали сами создатели) из серебра с фианитами.
Вслед за Balenciaga и Prada вступаем в кокеткор-ряды и украшаемся бантами Alexandre De Paris, заколками с жемчугом и кружевом Masterpeace и пышными клетчатыми резинками Chois Studios. Отправляемся на пикник в Таврик в шелковой резинке 2MOOD с инфантильным цветочным принтом из коллаборации с художницей Евгенией Скубиной. Устраиваем wed-эпатаж с флористическим ирокезом Tatyana Kochnova Atelier — для торжества миксуем бутоны с шелковым платьем с оборками, а после — выгуливаем в тандеме с маскулинными двойками на вечеринках в Xander.
Углубляемся в исследование фэшн-культур с накосниками Black Form и Mythos (в лучших сарматских традициях!) и японскими заколками-киндзаси Lhasa из позолоченного серебра с изумрудным нефритом. Превращаем расчесывание в ритуал с гребнями из рога буйвола Lera Treyger и носим их как кулоны или трансформируем в сумочный бьюти-обвес.
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