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Украшения

Выбрали 40 лучших аксессуаров для волос

Японские киндзаси с нефритом, ирокезы-бутоны и серебрянные накосники с подвесками-лошадками — собрали самые интересные украшения для волос (от высокого ювелирного искусства до пластикового авангарда!).  

Garrard, ДЛТ, 1 518 000 руб.

Garrard, ДЛТ, 1 518 000 руб.

Sophie Bille Brahe, ДЛТ, от 169 000 руб.

Sophie Bille Brahe, ДЛТ, от 169 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 95 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 95 000 руб.

Lhasa, 92 000 руб.

Lhasa, 92 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 78 600 руб.

Hermes, TSUM Collect, 78 600 руб.

Dior, TSUM Collect, 78 000 руб.

Dior, TSUM Collect, 78 000 руб.

Prada, ДЛТ, 63 000 руб.

Prada, ДЛТ, 63 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 62 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 62 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 56 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 56 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 50 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 50 000 руб.

Letters and stones, 50 000 руб.

Letters and stones, 50 000 руб.

Celine, Oskelly, 47 000 руб.

Celine, Oskelly, 47 000 руб.

Кристаллы в волосах одобрили все — от Алессандро Микеле в Valentino до Уолтера Кьяппони в Blumarine. По их примеру добавляем блеска винтажными логоманскими заколками Dior и Gucci, а за сиянием поосновательнее отправляемся в ДЛТ — там есть невидимки с дорожками камней от Prada и Miu Miu. Заколка уровня high jewelry — произведение ювелиров из Garrard (дому, на минуточку, почти 300 лет!) из белого золота с бриллиантами — дожидается ценителей в ДЛТ. При желании меняем тяжелый люкс на ироничную роскошь Letters and stones — Гала Кацура и Наталия Архангельская сочинили дерзкие заколки (так их назвали сами создатели) из серебра с фианитами.

Prada, ДЛТ, 39 000 руб.

Prada, ДЛТ, 39 000 руб.

Hermes, Oskelly, 37 000 руб.

Hermes, Oskelly, 37 000 руб.

Missoni, ДЛТ, 33 500 руб.

Missoni, ДЛТ, 33 500 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 28 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 28 000 руб.

LELET NY, Viva la Vika, 26 180 руб.

LELET NY, Viva la Vika, 26 180 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 25 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 25 000 руб.

MM6, Babochka, 22 100 руб.

MM6, Babochka, 22 100 руб.

Black Form, 22 000 руб.

Black Form, 22 000 руб.

Hairmates, Poison Drop, 21 000 руб.

Hairmates, Poison Drop, 21 000 руб.

Alexandre De Paris, ДЛТ, 20 240 руб.

Alexandre De Paris, ДЛТ, 20 240 руб.

N21, ДЛТ, 18 450 руб.

N21, ДЛТ, 18 450 руб.

Panfil, 15 000 руб.

Panfil, 15 000 руб.

Masterpeace, 14 000 руб.

Masterpeace, 14 000 руб.

Artskill Store x Lera Treyger, 13 000 руб.

Artskill Store x Lera Treyger, 13 000 руб.

Fiona Franchimon, 8 900 руб.

Fiona Franchimon, 8 900 руб.

Вслед за Balenciaga и Prada вступаем в кокеткор-ряды и украшаемся бантами Alexandre De Paris, заколками с жемчугом и кружевом Masterpeace и пышными клетчатыми резинками Chois Studios. Отправляемся на пикник в Таврик в шелковой резинке 2MOOD с инфантильным цветочным принтом из коллаборации с художницей Евгенией Скубиной. Устраиваем wed-эпатаж с флористическим ирокезом Tatyana Kochnova Atelier — для торжества миксуем бутоны с шелковым платьем с оборками, а после — выгуливаем в тандеме с маскулинными двойками на вечеринках в Xander. 

Lera Treyger, 8 000 руб.

Lera Treyger, 8 000 руб.

Black Form, Symptom, 7 500 руб.

Black Form, Symptom, 7 500 руб.

Other Objects, Symptom, 4 500 руб.

Other Objects, Symptom, 4 500 руб.

Mythos, Ламбада маркет, 3 900 руб.

Mythos, Ламбада маркет, 3 900 руб.

HOLLY JUNE, Viva la Vika, 2 750 руб.

HOLLY JUNE, Viva la Vika, 2 750 руб.

Salt&Wave, Золотое Яблоко, 2 546 руб.

Salt&Wave, Золотое Яблоко, 2 546 руб.

Hairmates, 2 500 руб.

Hairmates, 2 500 руб.

Ronda, 1 750 руб.

Ronda, 1 750 руб.

Perles, Lamoda, 1 590 руб.

Perles, Lamoda, 1 590 руб.

2MOOD, 1 480 руб.

2MOOD, 1 480 руб.

Lime, 1 399 руб.

Lime, 1 399 руб.

Silk Lovers, 1 250 руб.

Silk Lovers, 1 250 руб.

Chois Studios, 790 руб.

Chois Studios, 790 руб.

Befree, 399 руб.

Befree, 399 руб.

O'stin, 319 руб.

O'stin, 319 руб.

Углубляемся в исследование фэшн-культур с накосниками Black Form и Mythos (в лучших сарматских традициях!) и японскими заколками-киндзаси Lhasa из позолоченного серебра с изумрудным нефритом. Превращаем расчесывание в ритуал с гребнями из рога буйвола Lera Treyger и носим их как кулоны или трансформируем в сумочный бьюти-обвес. 

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