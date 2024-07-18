Выбрали 40 лучших аксессуаров для волос

Кристаллы в волосах одобрили все — от Алессандро Микеле в Valentino до Уолтера Кьяппони в Blumarine. По их примеру добавляем блеска винтажными логоманскими заколками Dior и Gucci, а за сиянием поосновательнее отправляемся в ДЛТ — там есть невидимки с дорожками камней от Prada и Miu Miu. Заколка уровня high jewelry — произведение ювелиров из Garrard (дому, на минуточку, почти 300 лет!) из белого золота с бриллиантами — дожидается ценителей в ДЛТ. При желании меняем тяжелый люкс на ироничную роскошь Letters and stones — Гала Кацура и Наталия Архангельская сочинили дерзкие заколки (так их назвали сами создатели) из серебра с фианитами.