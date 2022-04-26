«Бизнес стал нерентабельным»: чем грозит новая система маркировки и смена налогооблажения ювелирным брендам и их покупателям в России

Ekaterina Tolstaya Jewelry, 47 Store

«Начало этого года для ювелирной индустрии можно описать одним словом — нелитературным. Нам уже сложно представить, что может нас добить больше после двухлетней пандемии, введения изнурительной системы маркировки, новости о повышении налогов для ювелиров в 4 раза, событий 24 февраля. Один мой любимый дизайнер завершил деятельность, двое других эмигрировали. Новые ювелирные бренды не появляются, а большинство действующих — в упадническом настроении, так как процесс производства удорожается и усложняется в разы.

Мы подстраховались по всем фронтам: у нас и свое производство (марка E.Tolstaya Jewelry), и точки сбыта (47 Store), работает онлайн. Нам сильно помогает рекламная поддержка нашего нового совладельца Артемия Лебедева. И общего оборота по выручке хватило, чтобы вынужденно расширить штат и нанять двух товароведов для работы с новой системой маркировки. Но так можем мы: мультибренд, у которого более 7000 изделий в продаже и свои магазины. Дизайнерам-резидентам мы помогаем и консультируем их по-возможности, но даже эти общие усилия пока не привели нас в точку, где работа выглядит отлаженной.

В конце мая мы открываем третий магазин 47 Store в Москве. У нас будет красивый шоурум в формате спикизи, спрятанный на территории нового креативного пространства «Бакунин». Это место откликнулось во мне каким-то своим питерским уютом — надеюсь, несмотря на обстановку, к нам туда вскоре подселятся и другие достойные проекты. В целом, я стараюсь относиться ко всему происходящему философски: много дел и новые рабочие места — это только помогает держаться на плаву.

Нам пришлось ощутимо поднять цены на украшения E.Tolstaya Jewelry. У нас достаточно большой оборот, и расходы на производство по новой стоимости мы несем каждый день. Некоторые другие марки среди резидентов 47 Store пока еще не меняли свой прайс, и сейчас самое время присмотреться к их предложению.

Изменения, но не кардинальные, коснутся и ассортимента. Австрийские кристаллы заменят китайские — драгоценные камни и металлы стали сильно дороже, а значит появится много альтернативы. В целом, тренд на рукотворность, на мой взгляд, получит большее развитие — и это в каком-то смысле хорошо: я давно мечтаю, что у нас наконец научатся ценить украшения из нетрадиционных материалов».