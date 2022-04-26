«Бизнес стал нерентабельным»: чем грозит новая система маркировки и смена налогооблажения ювелирным брендам и их покупателям в России

За последние месяцы российская индустрия украшений перенесла несколько серьезных ударов: от новой системы маркировки и увеличения налогообложения до запретов социальных сетей, которые были основным каналом рекламы. Что ждет бренды и покупателей мы попросили объяснить ювелирного эксперта и автора телеграм-канала Read my jewels Евгению Тышкевич. Заодно поговорили с представителями индустрии — основателями и дизайнерами локальных брендов украшений о настоящем и будущем. Спойлер: все сложно, но держимся.
Евгения Тышкевич
Что случилось в индустрии?
Сначала была пандемия, в которую многие марки и владельцы магазинов чувствовали себя уязвимыми. Тут стоит понимать, что украшения не являются предметом первой необходимости, а также часто стоят выше условной «красной помады», то есть маленькой покупки, совершаемой ради сиюминутной радости. Второй момент, который сильно поменял мотивацию и мировоззрение небольших ювелирных марок — переход на ГИИС МДМК (новая система маркировки, — Прим.ред.). Он требует полного перестраивания рабочих процессов, погружений в глубины бюрократии и выполнения дополнительный операций. Третий кит ювелирного пессимизма — внутрь закона об отмене НДС на покупку физлицами золотых слитков ловко запрятали упразднение использования упрощенной системы налогообложения (речь об отмене специальных налоговых режимов для ювелирного бизнеса. Все игроки рынка, включая небольшие марки и мастерские, обязаны перейти на общую систему налогообложения с 1 января 2023 года, то есть платить бОльшие налоги, — Прим.ред.). Владельцы марок и ювелиры состоят в специализированных чатах, отраслевой журнал «Ювелирум» активно освещает тему, Гильдия ювелиров России пытается привлечь новых членов и бороться. Медиа активно привлекают внимание к сложностям, с которыми столкнулись ювелирные марки, спасибо вам всем за это!
Что будет с ценами?
Суровая реальность такова, что мы сейчас наблюдаем драматичный рост цен на серебро и золото. В ювелирной сфере, как и в многих других, в связи с последними событиями, рвутся цепочки поставок, что вносит свои сложности в работу. Отмена НДС приведет к тому, что марки будут отдавать весомую часть своей прибыли на налоги. Это потянет на дно помимо ювелирных марок еще и магазины. Кто к последним пойдет продавать свои украшения с 50% комиссией, если надо отдать еще и конские налоги?
Полагаю, марки пересмотрят свои ценовые стратегии. И это все будет делаться в условиях, когда люди скупают с полок гречку и вполне резонно беспокоятся о дефиците лекарств. То есть в пандемию, оказывается, было все еще даже неплохо.
Как изменится ассортимент?
От ювелиров и владельцев небольших марок неоднократно слышала мысль, что надо переходить на сплавы. Возможно, для кого-то это действительно выход из сложной ситуации. Если рассматриваем самый пессимистичный сценарий с условной дуополией крупнейших игроков Sunlight и Sokolov, то нам стоит окончательно забыть про современные дизайны. Смысл будет стараться, если к тебе все равно придут от безысходности?
Как выживать маркам?
Бороться за свои права: вступать в Гильдию ювелиров России, присылать им предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты (вы можете это сделать до 16 мая на почту gildia-1@inbox.ru), рассказывать об отмене УСН и патентов. Возможно, многим маркам придется полностью пересмотреть свою ценовую политику, кому-то поменять коммуникационные стратегии. Может быть, стоит присмотреться к альтернативным металлам и материалам. И строить свое сплоченное коммьюнити, которое сможет за себя постоять.
Ekaterina Tolstaya Jewelry
Наталья Брянцева
Avgvst
«Вся ювелирная индустрия обеспокоена законом об отмене применения упрощенной системы налогообложения и введением НДС. Кратное увеличение налоговой нагрузки ставит под угрозу все малые предприятия, а исторически именно они в основном формируют отрасль. То есть помимо решения проблем с увеличенной себестоимостью материалов (серебро, золото, камни — все привязано к курсу доллара), задержками поставки некоторых материалов, нарушенных логистических цепочек, снижении покупательской способности из-за разогнавшейся инфляции и безработицы ювелиры получили вдобавок ужесточение налогового режима».
Екатерина Толстая
Ekaterina Tolstaya Jewelry, 47 Store
«Начало этого года для ювелирной индустрии можно описать одним словом — нелитературным. Нам уже сложно представить, что может нас добить больше после двухлетней пандемии, введения изнурительной системы маркировки, новости о повышении налогов для ювелиров в 4 раза, событий 24 февраля. Один мой любимый дизайнер завершил деятельность, двое других эмигрировали. Новые ювелирные бренды не появляются, а большинство действующих — в упадническом настроении, так как процесс производства удорожается и усложняется в разы.
Мы подстраховались по всем фронтам: у нас и свое производство (марка E.Tolstaya Jewelry), и точки сбыта (47 Store), работает онлайн. Нам сильно помогает рекламная поддержка нашего нового совладельца Артемия Лебедева. И общего оборота по выручке хватило, чтобы вынужденно расширить штат и нанять двух товароведов для работы с новой системой маркировки. Но так можем мы: мультибренд, у которого более 7000 изделий в продаже и свои магазины. Дизайнерам-резидентам мы помогаем и консультируем их по-возможности, но даже эти общие усилия пока не привели нас в точку, где работа выглядит отлаженной.
В конце мая мы открываем третий магазин 47 Store в Москве. У нас будет красивый шоурум в формате спикизи, спрятанный на территории нового креативного пространства «Бакунин». Это место откликнулось во мне каким-то своим питерским уютом — надеюсь, несмотря на обстановку, к нам туда вскоре подселятся и другие достойные проекты. В целом, я стараюсь относиться ко всему происходящему философски: много дел и новые рабочие места — это только помогает держаться на плаву.
Нам пришлось ощутимо поднять цены на украшения E.Tolstaya Jewelry. У нас достаточно большой оборот, и расходы на производство по новой стоимости мы несем каждый день. Некоторые другие марки среди резидентов 47 Store пока еще не меняли свой прайс, и сейчас самое время присмотреться к их предложению.
Изменения, но не кардинальные, коснутся и ассортимента. Австрийские кристаллы заменят китайские — драгоценные камни и металлы стали сильно дороже, а значит появится много альтернативы. В целом, тренд на рукотворность, на мой взгляд, получит большее развитие — и это в каком-то смысле хорошо: я давно мечтаю, что у нас наконец научатся ценить украшения из нетрадиционных материалов».
Михаил Барышников
Anima
«Индустрия в истерике, по крайней мере, если мы говорим о маленьких брендах. Все пытаются переформатировать бизнес исходя из новых законодательных вводных. Подозреваю что в ближайшее время мы увидим много закрытий.
Как ни странно, мы пока держимся. Планируем новые коллекции и стараемся жить в новых реалиях. Все международные планы по понятным причинам заморозили, но все истории по внутреннему рынку наоборот начали усиливать.
Украшения Anima уже стали дороже на 30%. Учитывая стоимость материалов, прогнозируем увеличение цен еще минимум на 25-30%. Ассортимент однозначно изменится, так как закупить некоторые виды камней для нас стало невозможно. Мы сосредоточимся на локальном сырье».
alvar
Эльвира Ломовская
alvar
«Бизнес для маленьких брендов становится нерентабельным. Виной тому не только обязательная маркировка и отмена упрощенной системы налогообложения, но и увеличение стоимости серебра и падение уровня жизни. alvaar — марка около ювелирная, юридически это бижутерия, поэтому напрямую новые законы нас не касаются. Но alvaar — часть микроклимата локального рынка ювелирных марок, без которого невозможно было бы появление нашей марки.
Планирование в ювелирном деле очень долгосрочное. Это связано с длинным производственным циклом. Мы выпустили несколько новинок и будем делать с ними съемку, как и заведено в модной индустрии. В новых розовых и немного наивных украшениях Vera я вижу и транслирую красоту и хрупкость мира. Пишу об этом в телеграм-канале и соцсетях.
С 1 мая мы повысим цены на 20% на все украшения alvaar. Повышение планировала давно, но отложила до этого года. Так что тут все, можно сказать, совпало.
Хочу приступить к новой коллекции. Я нарисовала ее и одно особенное украшение в январе, в эмоционально тяжелом состоянии, но тогда эта боль была моя, а сейчас она общая. Подвеска Razor готова, и скоро появится на сайте. А вот новая коллекция только в эскизах. Цикл работы над ней — два месяца. В сегодняшних реалиях, когда горизонт планирования неделя, это кажется работой ради работы. Но, наверное, сейчас важнее продолжать свое дело, чем замереть».
Юра Былков
«Я — художник-ювелир. И больше художник, чем ювелир, поэтому не могу объективно оценить происходящее в индустрии. У меня своя мастерская, в которой я делаю то, что мне нравится, ориентируясь на искусство, а не на продажи. В этом мое преимущество перед полноценными ювелирными марками. Но в целом, конечно, оптимизма нет.
Как и определенных планов. Сейчас, наконец, закончили мою книгу «Как сделаны ювелирные украшения». Она, собственно, о том, как сделаны 20 моих украшений. Книга электронная и бесплатная, дизайн для нее разработала Анна Черкашёва. Сейчас переводим ее на английский».
Анна Кольцова
More is More и Kaloskagathos.xxi
«В индустрии сейчас паника. Мой бухгалтер спрогнозировал рост налогов и взносов с 6% примерно до 40%. С другой стороны, я вижу, как ювелиры объединяются для взаимной помощи, а это вызывает радость и гордость.
Мои проекты на паузе, но по личной причине — я в декретном отпуске. Сейчас бренд работает только на отправку. Так как мы делаем по большей части бижутерию или разрабатываем дизайны для других брендов, новая налоговая система нас не касается. Да и вообще она не особо касается всех, кто работает с серебром — себестоимость металла низкая в отличии от золота.
Я создаю авторские изделия, у меня очень лояльная аудитория, мои клиенты со мной уже долгие годы, и я не боюсь их потерять. Даже сейчас, когда активная работа бренда приостановлена по личным причинам, у нас есть продажи.
В ближайшее время мы планируем только рост. Потихоньку начинаю работать с золотом на частных заказах, беру большие корпоративные заказы, советую и коллегам не вешать нос, находить новые пути решения проблем и не бояться обращаться за поддержкой!».
10.GRAN
Иван Тенгран
10.GRAN
«Маркировка украшений, скачок производственных цен в среднем на 20%, блокировка главного канала коммуникации — все это обрушилось на индустрию в короткий промежуток времени. Однако, самая большая новость для нас случилась 9-го марта, когда налоговые спецрежимы для ювелирной отрасли были отменены. На данный момент мы не понимаем, насколько это реалистично для нас.
После полного спектра эмоций и чувств мы остались верны себе. Обнаружив, что запас надежды не исчерпан, мы переформатировали всю коммуникацию, предстоящие релизы и события бренда. Например, должны были переезжать и создавать наше новое красивое пространство, но это важное событие пришлось отложить. Зато обрели новый живой канал коммуникации, о котором думали всегда. Им стал наш канал-журнал в телеграме.
Наши цены на серебряные украшения выросли на 15%, а на золотые и вовсе на 30%. Спустя долгий sold out многих позиций новой коллекции мы получили второй тираж, и сейчас наконец-то отправляем заказы клиентам из листа ожидания. Безусловно вектор нашего движения и развития сменился, но мы воспринимаем это, как новый уровень, с которым мы справимся по-новому. Чем больше ограничений, тем больше новых идей».
Poison Drop
мультибрендовый магазин украшений
«Мы работаем и с иностранными, и с российскими марками. У вторых сейчас задержки с поставками, а у первых сложности с платежами. Если раньше мы летели Москва-Париж, то сейчас нам нужно лететь Москва-Стамбул, Стамбул-Париж. Относительно доставок и логистики: мы также сталкиваемся с колоссальным количеством трудностей. Учитывая то, что работаем примерно с пятьюдесятью странами, с каждой своя сложность по ввозу, доставке, «растаможке». Приходится все время выкручиваться, но это отражается пока только на сроках.
Такие бренды-гиганты как, например, Swarovski, TOUS, временно поставили на паузу свое присутствие на российском рынке, но продолжают работать с универмагами. То есть они остановили только прямые продажи, в которых строят коммуникацию с покупателем напрямую. Через Poison Drop такие бренды продолжают продаваться и у нас их продажи выросли — за счет того, что потребитель «перетек» из отдельных магазинов к нам. И это, конечно, позитивные изменения.
На изменения и колебания курса мы отреагировали сразу же. Также провели совещание с дизайнерами и порекомендовали им поменять цены. Если бы курс пошел дальше вверх, то дизайнеры не смогли бы продолжать свое дело. То есть на деньги с вырученной партии не удалось бы произвести новую. Переоценка коснулась и иностранных марок, потому что их закупка происходит в евро и долларах. Наша политика: если Marni стоит 100 евро, то у нас с пересчетом на курс тоже будет стоить 100 евро. Мы должны были сохранять философию Poison Drop. Дальше, когда курс стал «отскакивать», некоторые из марок стали давать скидки, другие — нет, потому что комплектующие увеличились в цене.
Мы готовы поддерживать совсем юные марки. Например, сейчас у нас новый бренд, у которого 160 подписчиков. Подписываем с ним контракт, потому что видим, классное видение, потенциал и хороший продукт. Мы готовы с ним работать, хотя понимаем, что необходимо много вкладывать в его развитие. В принципе, стараемся поддерживать российских дизайнеров. Иностранные бренды уже зрелые, и они не работают в сложных российских реалиях, а локальные марки нуждаются в поддержке и помощи».
Татьяна Зиза, Арика Сердюк
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