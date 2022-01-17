Zenith выпустили модель Chronomaster Revival Lupin The Third – Final Edition по мотивам аниме-сериала «Люпен Третий»

Компания Zenith представила лимитированную (третью и финальную) серию часов по мотивам трилогии «Люпен Третий». Первые часы, посвященные аниме-сериалу, бренд выпустил в 2019 году. Это была модель Chronomaster Revival Lupin The Third с корпусом A384 и черным циферблатом, отсылающим к одному из эпизодов манги. В 2020 году вышла вторая версия часов с белым циферблатом «панда». Новинка — финальная третья модель Chronomaster Revival Lupin The Third – Final Edition — объединила в себе оба циферблата-предшественника.
Chronomaster Revival Lupin The Third — Final Edition представляет комбинацию двух асимметричных циферблатов, сочетающих элементы обоих хронографов Zenith, показанных в первом и последнем эпизоде первого сезона анимационного сериала. С одной стороны — полуглянцевый черный циферблат первой модели Chronomaster Revival Lupin The Third с темно-серыми счетчиками, а также стрелками и накладными часовыми отметками, выполненными в золотистом цвете, а с другой — кремово-белый циферблат второй модели с контрастными черными счетчиками в стиле «панда» и бежевым люминесцентным покрытием SuperLumiNova.
Циферблат часовой новинки заключен в 37-миллиметровый титановый корпус формы бочка, который по пропорциям и отделке повторяет корпус модели A384 1969 года. Корпус дополнен титановым браслетом типа «лесенка» в ретро-стиле. Часы оснащены калибром El Primero с высокочастотным автоматическим хронографом, который можно увидеть через сапфировую заднюю крышку с гравировкой Дайсукэ Дзигэна — персонажа «Люпен Третий».
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