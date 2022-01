Zenith выпустили модель Chronomaster Revival Lupin The Third – Final Edition по мотивам аниме-сериала «Люпен Третий»

Компания Zenith представила лимитированную (третью и финальную) серию часов по мотивам трилогии «Люпен Третий». Первые часы, посвященные аниме-сериалу, бренд выпустил в 2019 году. Это была модель Chronomaster Revival Lupin The Third с корпусом A384 и черным циферблатом, отсылающим к одному из эпизодов манги. В 2020 году вышла вторая версия часов с белым циферблатом «панда». Новинка — финальная третья модель Chronomaster Revival Lupin The Third – Final Edition — объединила в себе оба циферблата-предшественника.