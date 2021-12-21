18+
  • Мода
  • Украшения
Украшения

Покупка недели: кольцо «Нерпа» (считайте Крошик!) петербургской марки AlexFox Jewelry

Поделиться:

Устали? Предновогодние заботы и дедлайны? Отвлекитесь, мы нашли самое милое, что вы увидите сегодня — кольцо с нерпенком от петербургской марки AlexFox Jewelry.

Кольцо сделано из серебра 925 пробы, но при желании можно заказать его в золоте с бриллиантами или другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Ювелирная мастерская AlexFox Jewelry работает в формате ателье — создает украшения под заказ и по индивидуальным меркам. Кольцо с изображением нерпы посвящено водоплавающим, которые обитают в озере Байкал. Мы же явно увидели в нем нерпенка Крошика — неофициальный символ Петербурга.

Носим находку вообще со всем и всегда для поднятия настроения. Кольцо «Нерпа» обойдется в 70.56€ — 5 900 рублей, заказать его можно в инстаграме или на сайте AlexFox Jewelry.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: