Покупка недели: кольцо «Нерпа» (считайте Крошик!) петербургской марки AlexFox Jewelry

Кольцо сделано из серебра 925 пробы, но при желании можно заказать его в золоте с бриллиантами или другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Ювелирная мастерская AlexFox Jewelry работает в формате ателье — создает украшения под заказ и по индивидуальным меркам. Кольцо с изображением нерпы посвящено водоплавающим, которые обитают в озере Байкал. Мы же явно увидели в нем нерпенка Крошика — неофициальный символ Петербурга.