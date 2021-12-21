Покупка недели: кольцо «Нерпа» (считайте Крошик!) петербургской марки AlexFox Jewelry

Устали? Предновогодние заботы и дедлайны? Отвлекитесь, мы нашли самое милое, что вы увидите сегодня — кольцо с нерпенком от петербургской марки AlexFox Jewelry.
Кольцо сделано из серебра 925 пробы, но при желании можно заказать его в золоте с бриллиантами или другими драгоценными и полудрагоценными камнями. Ювелирная мастерская AlexFox Jewelry работает в формате ателье — создает украшения под заказ и по индивидуальным меркам. Кольцо с изображением нерпы посвящено водоплавающим, которые обитают в озере Байкал. Мы же явно увидели в нем нерпенка Крошика — неофициальный символ Петербурга.
Носим находку вообще со всем и всегда для поднятия настроения. Кольцо «Нерпа» обойдется в 70.56€ — 5 900 рублей, заказать его можно в инстаграме или на сайте AlexFox Jewelry.
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