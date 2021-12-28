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Часовой бренд Hublot провел вечеринку Hublot Loves Art в Майами

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пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Бренд Hublot отметил десять лет своей работы с искусством вечеринкой Hublot Loves Art и иммерсивной выставкой. В Майами в Faena Forum собрались друзья и амбассадоры часового бренда, а также пять послов-художников: Сэмюэль Росс, Шепард Фейри, Максим Плешиа-Бучи, Марк Ферреро, Ричард Орлински и обладатель премии Hublot Design Prize 2021 Мохаммед Иман Фаяз.

пресс-служба Hublot

Каждый из художников представил на вечере свои работы, а также совместные проекты с Hublot — часы, выпущенные ограниченными сериями. Это модели The Hublot Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey, ретроспектива коллекции Sang Bleu, The Big Bang Marc Ferrero One Click, ретроспектива Classic Fusion.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Кроме художников, Hublot Loves Art посетили игрок в гольф номер один в мире Дастин Джонсон, восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и рекордсмен Усейн Болт, супермодель Адриана Лима, модель Девон Виндзор. Кроме того, на вечеринке выступила модель и ди-джей Сита Абеллан.

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