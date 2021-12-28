Часовой бренд Hublot провел вечеринку Hublot Loves Art в Майами

Бренд Hublot отметил десять лет своей работы с искусством вечеринкой Hublot Loves Art и иммерсивной выставкой. В Майами в Faena Forum собрались друзья и амбассадоры часового бренда, а также пять послов-художников: Сэмюэль Росс, Шепард Фейри, Максим Плешиа-Бучи, Марк Ферреро, Ричард Орлински и обладатель премии Hublot Design Prize 2021 Мохаммед Иман Фаяз.