Часовой бренд Hublot провел вечеринку Hublot Loves Art в Майами

Бренд Hublot отметил десять лет своей работы с искусством вечеринкой Hublot Loves Art и иммерсивной выставкой. В Майами в Faena Forum собрались друзья и амбассадоры часового бренда, а также пять послов-художников: Сэмюэль Росс, Шепард Фейри, Максим Плешиа-Бучи, Марк Ферреро, Ричард Орлински и обладатель премии Hublot Design Prize 2021 Мохаммед Иман Фаяз.
Каждый из художников представил на вечере свои работы, а также совместные проекты с Hublot — часы, выпущенные ограниченными сериями. Это модели The Hublot Classic Fusion Chronograph Shepard Fairey, ретроспектива коллекции Sang Bleu, The Big Bang Marc Ferrero One Click, ретроспектива Classic Fusion.
Кроме художников, Hublot Loves Art посетили игрок в гольф номер один в мире Дастин Джонсон, восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и рекордсмен Усейн Болт, супермодель Адриана Лима, модель Девон Виндзор. Кроме того, на вечеринке выступила модель и ди-джей Сита Абеллан.
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