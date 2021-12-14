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Hublot, Zenith, TAG Heuer и еще 5 главных часовых новинок декабря

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Горячо приветствуем ремейки и камбэки культовых часов, приманиваем дух великого Гэтсби и вечериночный вайб моделями в духе 20-ых, а также поддерживаем снегурочкин дресс-код с помощью total white и титанового корпуса. Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина объявляет: «Праздник всем!».

Big Bang Unico Berluti Aluminio

Hublot

архив пресс-службы

Пятилетняя дружба с парижским кожевенным концерном Berluti преобразила знаменитый флайбек-хронограф Big Bang Unico: на циферблате и титановом безеле этих часов появились тончайшие вставки из настоящей патинированной кожи Aluminio с тиснеными индексами.

Constellation Small Seconds

Omega

архив пресс-службы

Скошенные полумесяцем края модели Constellation — трейд-марк с 1982 года. Остаются им и в новом корпусе диаметром 34 миллиметра с секундным счетчиком на циферблате, где кольца, стрелки, метки и звезда Omega отлиты из того же розового золота Sedna, что и корпус с браслетом.

True Open Heart Automatic

Rado

архив пресс-службы

Часы «с открытым сердцем» подобрали себе подходящее облачение — полированные керамические корпус-моноблок и браслет белее белого. Проверить пульс механизма R734 с антимагнитной пружиной и 80-часовым запасом хода можно и через циферблат-скелетон, и через прозрачную заднюю крышку.

Chronomaster Original

Zenith

архив пресс-службы

Специально к слету женщин-инфлюэнсеров Meet The Dreamers в Мадриде швейцарская мануфактура выпустила свой крутой высокоточный хронограф, способный измерять десятые доли секунды, с нежным циферблатом из четырех оттенков перламутра и бриллиантовым паве на ушках.

Carrera Date 39 mm

TAG Heuer

архив пресс-службы

Трехстрелочник Carrera в часовом бизнесе с 1963 года, а душой не стареет. Сегодня у него 13 новых моделей (самая универсальная — в 39-миллиметровом корпусе с синим циферблатом) и амбассадор в лице, на минуточку, Райана Гослинга.

Evidenza

Longines

архив пресс-службы

Новые Longines Evidenza заметно стройнее тех прямоугольных часов, которые мастера из Сент- Имье делали век назад, — теперь они в самый раз для женского запястья. При этом IQ у современных трехстрелочников тоже выше: в изящном корпусе 26 на 30 миллиметров расположился автоматический механизм с 45-часовым запасом хода и крошечным указателем даты. Артефактами эпохи ар-деко остались вороненые стальные стрелки и ремешок из кожи аллигатора.

Big Bang UnicoTitanium White Pave’

Hublot

архив пресс-службы

Флайбек-хронограф в крупном 42-миллиметровом корпусе не выглядит массивным из-за усовершенствованного калибра HUB1280: стараниями инженеров мануфактуры Hublot он имеет толщину всего 6,75 мм. Вторая причина, по которой часы кажутся воздушными, — скелетонированный циферблат с видимым колонным колесом. А третья — метель из 296 бриллиантов по корпусу и безелю из титана.

Defy Classic High Jewellery Rainbow

Zenith

архив пресс-службы

Мы скучаем зимой даже по обычной радуге. А особенно скучаем по круговой радуге, которую видно только из иллюминатора или со смотровой площадки Эмпайр-стейт-билдинг. «Ни слова больше», — решили часовщики Zenith и создали белоснежные часы с гало из 48 разноцветных сапфиров в огранке багет по безелю. В сумме со 192 прозрачными бриллиантами они весят почти полных 4 карата, а благодаря фигурной звезде циферблат похож на искусно вырезанную снежинку.

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