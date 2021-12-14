Hublot, Zenith, TAG Heuer и еще 5 главных часовых новинок декабря

Мы скучаем зимой даже по обычной радуге. А особенно скучаем по круговой радуге, которую видно только из иллюминатора или со смотровой площадки Эмпайр-стейт-билдинг. «Ни слова больше», — решили часовщики Zenith и создали белоснежные часы с гало из 48 разноцветных сапфиров в огранке багет по безелю. В сумме со 192 прозрачными бриллиантами они весят почти полных 4 карата, а благодаря фигурной звезде циферблат похож на искусно вырезанную снежинку.