У ювелирного дома Garrard вышла новая коллекция, вдохновленная драгоценностями дочери Александра II

Ювелирный дом Garrard выпустил новую коллекцию. Основным источником вдохновения при работе над ней стала коллекция драгоценностей дочери Александра II — Марии Александровны. После того как великая княжна вышла замуж за английского принца Альфреда, она переехала в Великобританию и привезла с собой множество украшений. Пополняла свою коллекцию Мария как раз у ювелиров дома Garrard.