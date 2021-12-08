У ювелирного дома Garrard вышла новая коллекция, вдохновленная драгоценностями дочери Александра II

Ювелирный дом Garrard выпустил новую коллекцию. Основным источником вдохновения при работе над ней стала коллекция драгоценностей дочери Александра II — Марии Александровны. После того как великая княжна вышла замуж за английского принца Альфреда, она переехала в Великобританию и привезла с собой множество украшений. Пополняла свою коллекцию Мария как раз у ювелиров дома Garrard.
В новой коллекции ювелирного дома кольца с синими сапфирами, которые исторически ассоциируются с украшениями королевской семьи, и колумбийскими изумрудами, а также серьги и кольца с редкими красными рубинами. Дизайн украшений создавался специально под каждый найденный геммологами камень.
Текст: Александра Чижова
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